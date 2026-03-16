Небо над Брянщиной вспыхнуло: всего сбили 54 дрона самолётного типа

Днём 16 марта средства противовоздушной обороны в Брянской области уничтожили 54 беспилотника самолётного типа, запущенных с территории Украины. Всего по России перехватили 96 таких аппаратов. Информация поступила из Министерства обороны.

Масштабная атака на Брянщину

В Брянской области дежурные расчёты ПВО весь день отражали натиск. Украинские беспилотники самолётного типа летели группами, но все 54 машины встретили огонь на подлёте. Физика таких аппаратов проста: крылья создают подъёмную силу по принципу Бернулли, а двигатели жгут топливо для дальних рейдов.

Министерство обороны подтвердило точные цифры. Дроны пытались прорваться к целям, но радары засекли их на дистанции. Перехваты шли волнами, чтобы не дать шанса уйти.

Брянск и окрестности уже привыкли к таким визитам. Вечерние инциденты здесь заставляют службы работать на пределе.

ПВО использует электромагнитные волны для слежения, скорость света позволяет фиксировать цели за секунды.

Перехваты в других регионах

Московская область приняла на себя 11 дронов. Курская и Калужская — по семь в каждой. Смоленская увидела пять, Белгородская — четыре.

Над Азовским морем сбили ещё четыре аппарата. Владимирская область — два, Ярославская и Адыгея — по одному. Общая картина показывает растянутую линию ударов.

Регион Количество дронов Брянская обл. 54 Московская обл. 11 Курская обл. 7 Калужская обл. 7 Смоленская обл. 5 Белгородская обл. 4 Азовское море 4 Владимирская обл. 2 Ярославская обл., Адыгея 1

Режим воздушной опасности

На Брянщине сигнал тревоги звучит с 9:29 субботы.

Меры поддержки для пострадавших от подобных событий уже отработаны. Горячие линии помогают фиксировать ущерб быстро.

