Небо над Брянщиной вспыхнуло: всего сбили 54 дрона самолётного типа
Днём 16 марта средства противовоздушной обороны в Брянской области уничтожили 54 беспилотника самолётного типа, запущенных с территории Украины. Всего по России перехватили 96 таких аппаратов. Информация поступила из Министерства обороны.
Масштабная атака на Брянщину
В Брянской области дежурные расчёты ПВО весь день отражали натиск. Украинские беспилотники самолётного типа летели группами, но все 54 машины встретили огонь на подлёте. Физика таких аппаратов проста: крылья создают подъёмную силу по принципу Бернулли, а двигатели жгут топливо для дальних рейдов.
Министерство обороны подтвердило точные цифры. Дроны пытались прорваться к целям, но радары засекли их на дистанции. Перехваты шли волнами, чтобы не дать шанса уйти.
Брянск и окрестности уже привыкли к таким визитам. Вечерние инциденты здесь заставляют службы работать на пределе.
ПВО использует электромагнитные волны для слежения, скорость света позволяет фиксировать цели за секунды.
Перехваты в других регионах
Московская область приняла на себя 11 дронов. Курская и Калужская — по семь в каждой. Смоленская увидела пять, Белгородская — четыре.
Над Азовским морем сбили ещё четыре аппарата. Владимирская область — два, Ярославская и Адыгея — по одному. Общая картина показывает растянутую линию ударов.
|Регион
|Количество дронов
|Брянская обл.
|54
|Московская обл.
|11
|Курская обл.
|7
|Калужская обл.
|7
|Смоленская обл.
|5
|Белгородская обл.
|4
|Азовское море
|4
|Владимирская обл.
|2
|Ярославская обл., Адыгея
|1
Режим воздушной опасности
На Брянщине сигнал тревоги звучит с 9:29 субботы.
Меры поддержки для пострадавших от подобных событий уже отработаны. Горячие линии помогают фиксировать ущерб быстро.
Читайте также
