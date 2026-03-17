© unsplash.com by Simon Kadula is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:10

Спрос упал — цены подскочили: какая нетипичная картина сложилась в сфере услуг Брянска

Брянскстат опубликовал февральскую статистику цен в Брянской области. Бензин вырос на 0,5 процента, дизельное топливо прибавило 0,1. Обувь подешевела на 0,8 процента, легковые автомобили потеряли в цене 0,4. Электротовары и бытовая техника обвалились сразу на 3 процента, экскурсии стали доступнее на 4,1. Металлическая посуда взлетела на 2,4, стеклянная — на 1,3. Ремонт автомобилей подорожал на 2,4 процента, парикмахерские услуги — на 1,1.

Товары подешевели

Кожаная и текстильная обувь в феврале потеряла 0,8 процента в цене. Легковые автомобили тоже просели на 0,4. Покупатели заметили это на полках магазинов, где зимние модели уходили со скидками.

Парфюмерия и косметика стали дешевле на 0,2 процента. Табачные изделия неожиданно подешевели на 0,1 — редкий случай для этой категории. Курильщики смогли немного сэкономить на привычке.

Электротовары и бытовая техника рухнули в цене на 3 процента. Новый утюг или чайник обошлись выгоднее обычного. Такие скачки часто связаны с обновлением ассортимента и акциями.

"Февральские изменения цен на непродовольственные товары в Брянской области отражают сезонные распродажи и логистические факторы. Снижение на обувь и автомобили помогает сбалансировать бюджеты семей перед весной. Подорожание отдельных позиций, вроде бензина, давит на транспортные расходы. В итоге региональная экономика показывает устойчивость к колебаниям."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Товары подорожали

Бензин в области прибавил 0,5 процента, несмотря на падение цен на авто. Дизельное топливо выросло на 0,1. Это сказывается на расходах водителей, особенно в межсезонье.

Металлическая посуда подскочила на 2,4 процента. Стеклянная посуда подорожала на 1,3. Простая кухонная утварь стала заметно дороже для домохозяек.

Сфера услуг

Экскурсии в феврале обвалились на 4,1 процента. Зимняя погода отпугнула туристов от прогулок с гидами. Сервис стал дешевле, но спрос упал.

Ремонт автомобилей вырос на 2,4 процента. Парикмахерские услуги прибавили 1,1. Автовладельцы и те, кто следит за прической, заплатили больше.

Такие сдвиги в услугах типичны для холодного месяца. Зимой люди реже выходят, но машины ломаются чаще из-за реагентов на дорогах. Баланс цен помогает анализировать настроения жителей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

