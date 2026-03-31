Деньги
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:29

Миллионы летят на стройку — а город богатеет: бюджетный пирог Брянска вырос до рекордных значений

Депутаты Брянского городского совета на очередном заседании утвердили увеличение доходной части муниципального бюджета на 278 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из региональной казны. Основные финансовые потоки будут распределены между социально значимыми проектами: строительством новой школы, обеспечением жильем детей-сирот и реализацией программы по расселению граждан из аварийного фонда. Под председательством Марины Дбар парламентарии также подвели итоги 2025 года, отметив рост общих доходов города до рекордных 20,2 миллиарда рублей. Помимо распределения средств, народные избранники скорректировали планы приватизации муниципальной собственности и схему размещения торговых площадок в историческом центре города.

Приоритеты распределения дополнительных средств

Новое вливание в бюджет города в размере 278 миллионов рублей имеет четко выраженную социальную направленность. Львиная доля этих средств, а именно 120,4 миллиона рублей, зарезервирована для продолжения возведения современной школы на улице Амосова. Еще почти 118 миллионов рублей направят на ускорение процесса переселения жителей из жилья, признанного аварийным и непригодным для эксплуатации. Для поддержки детей-сирот предусмотрены выплаты на сумму свыше 23 миллионов рублей в формате жилищных сертификатов.

Помимо крупных строек, город находит ресурсы для модернизации коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки. В частности, выделяются деньги на реконструкцию технологического комплекса на улице Калинина и обновление водовода, ведущего к улице Вали Сафроновой. В частном секторе и дворах многоквартирных домов запланировано обустройство новых площадок для сбора твердых бытовых отходов. Это позволит систематизировать вывоз мусора и повысить общий уровень благоустройства городских территорий.

"Оперативная корректировка бюджета позволяет не затягивать сроки по критически важным объектам, таким как школа на улице Амосова. Мы видим, что регион активно поддерживает муниципалитет, направляя субсидии именно на те направления, которые наиболее чувствительны для граждан. Инвестиции в жилье для сирот и ликвидацию аварийного фонда — это не просто цифры, а выполнение прямых социальных обязательств перед людьми. Важно, что при этом сохраняется баланс между строительством новых зданий и обновлением изношенных инженерных сетей города".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Эффективность освоения этих средств будет находиться под строгим контролем депутатского корпуса. Регулярные отчеты профильных управлений администрации позволят отслеживать каждый этап строительных и ремонтных работ. Такой подход минимизирует риски срыва графиков по объектам федерального и регионального значения, включенным в нацпроекты.

Итоги 2025 года и запуск новых объектов

Отчет Главы города Марины Дбар показал, что прошлый год стал для Брянска периодом масштабной финансовой стабильности и роста. Благодаря плотному взаимодействию с областным правительством и губернатором, доходы города выросли на 3,5 миллиарда рублей. Это позволило успешно завершить работы над вторым корпусом Центра образования "Перспектива" и открыть долгожданный Дворец зимних видов спорта. В Фокинском районе также завершилось строительство современного здания для Детской школы искусств №10.

Транспортная инфраструктура также получила серьезный импульс для развития. Стартовало строительство масштабной дороги-дублера, которая свяжет улицы Карачижскую и Калинина, что в перспективе должно избавить центральную часть Брянска от регулярных пробок. Этот проект считается одним из самых технически сложных из-за особенностей рельефа, но его реализация критически важна для логистики города. В 2026 году работы по данному направлению будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.

Депутаты подчеркнули, что достигнутый уровень доходной части в 20,2 миллиарда рублей является историческим максимумом для муниципального образования. Это дает возможность не только закрывать текущие потребности, но и планировать инфраструктурные проекты на несколько лет вперед. Основной акцент в ближайшее время будет сделан на завершение уже начатых строительных циклов и подготовку проектной документации для новых площадок.

Имущественные изменения и городская среда

На заседании была пересмотрена программа приватизации муниципального имущества. В частности, два нежилых помещения перейдут в собственность арендаторов, которые воспользовались преимущественным правом выкупа. Однако наиболее значимым решением в этом блоке стало выставление на открытые торги недостроенного жилого дома в микрорайоне №5 вместе с земельным участком. Это решение нацелено на поиск инвестора, способного завершить долгострой и ввести объект в эксплуатацию.

Изменения затронули и сферу малого бизнеса, особенно в части нестационарной торговли. Горсовет исключил 10 неиспользуемых торговых точек с территории парка-музея имени Алексея Толстого и убрал пустующий газетный киоск на проспекте Ленина. Очистка общественных пространств от невостребованных конструкций проводится в рамках программы по улучшению эстетического облика города и освобождению пешеходных зон. Параллельно с этим был утвержден ежегодный норматив для признания граждан малоимущими, что необходимо для распределения социального жилья.

Важным юридическим шагом стала передача доли в квартире в доме по улице Пушкина из областной собственности в муниципальную. Данная бюрократическая процедура была единственным препятствием для официального признания здания ветхим. Теперь дом сможет войти в профильную программу по переселению, а его жители получат право на новые квартиры. В общей сложности повестка дня включила 18 вопросов, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности Брянска.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Молоко дешевеет, овощи в дефиците: ценники в орловских магазинах резко изменились вчера в 15:21

В продуктовых корзинах жителей региона наступили перемены: стоимость привычного набора товаров изменилась под влиянием сезонности и логистических цепочек.

Читать полностью » Мейн-куны в Ярославле: как мода на породистых животных обернулась экономическим кризисом для заводчиков 29.03.2026 в 19:28

Заводчики мейн-кунов из Ярославля заявляют о глубоком кризисе в сфере разведения элитных животных.

Читать полностью » Лес просыпается раньше времени: аномальное тепло превращает подмосковные опушки в грибную зону 29.03.2026 в 19:24

Весеннее тепло в столичном регионе открыло сезон гораздо раньше ожидаемых сроков, вынуждая жителей внимательнее относиться к каждому шагу в лесу.

Читать полностью » Секретное топливо под водой: ситуация в водохранилище не дает покоя жителям Иванова 29.03.2026 в 19:15

Жители областного центра обеспокоены состоянием питьевой воды после недавней трагедии в акватории местного водоема, скрывающего опасные элементы.

Читать полностью » Без чётких инструкций: в Воронеже продолжается эксперимент с раздельным сбором мусора 28.03.2026 в 20:38

Разделение мусора в Воронеже сталкивается с неполной схемой и путаницей для горожан, нехватка простых инструкций не позволяет программе развиваться.

Читать полностью » На смену цифре приходят деньги: торговля в центре Москвы вынуждена подстраиваться под сбои 28.03.2026 в 20:35

Постоянные сбои в работе сети заставили жителей столицы радикально пересмотреть свои повседневные привычки и отношение к доступности цифровых сервисов.

Читать полностью » На волне перемен: депутаты Тамбовской области обновляют подход к поддержке многодетных семей 27.03.2026 в 17:16

Тамбовская область запускает важные инициативы для поддержки бизнеса и многодетных семей, меняя правила на рынке.

Читать полностью » Лицензия на правду: в Липецкой области введен жесткий отбор для тех, кто водит экскурсии 27.03.2026 в 17:08

С началом весны правила игры для местных организаторов прогулок стали принципиально иными, вынуждая каждого профессионала пройти через суровый экзамен.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Север меняет лед на морскую пену: тысячи детей из Заполярья отправятся на юг по особой программе
СЗФО
Северная земля в один клик: в Заполярье запустили хитрый алгоритм для быстрой раздачи наделов
СЗФО
Петля затянута правильно: новая скоростная трасса в Петербурге навсегда изменит движение в городе
СЗФО
Алые паруса снова расправят крылья: город на Неве официально выбрал день для главной ночи лета
СЗФО
Янтарные паруса вместо серых будней: самый западный регион запускает свой аналог Алых парусов
ЮФО
Бетонная стена вместо дешёвых комнат: доступное жильё в Сочи окончательно уходит в историю
Красота и здоровье
Экранный пленник или довольный геймер: одна деталь в настроении выдаёт начало опасной зависимости
СФО
Стихия не ждёт опоздавших: большая вода с полей заставила сельчан Алтая паковать чемоданы
