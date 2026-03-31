Миллионы летят на стройку — а город богатеет: бюджетный пирог Брянска вырос до рекордных значений

Депутаты Брянского городского совета на очередном заседании утвердили увеличение доходной части муниципального бюджета на 278 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из региональной казны. Основные финансовые потоки будут распределены между социально значимыми проектами: строительством новой школы, обеспечением жильем детей-сирот и реализацией программы по расселению граждан из аварийного фонда. Под председательством Марины Дбар парламентарии также подвели итоги 2025 года, отметив рост общих доходов города до рекордных 20,2 миллиарда рублей. Помимо распределения средств, народные избранники скорректировали планы приватизации муниципальной собственности и схему размещения торговых площадок в историческом центре города.

Приоритеты распределения дополнительных средств

Новое вливание в бюджет города в размере 278 миллионов рублей имеет четко выраженную социальную направленность. Львиная доля этих средств, а именно 120,4 миллиона рублей, зарезервирована для продолжения возведения современной школы на улице Амосова. Еще почти 118 миллионов рублей направят на ускорение процесса переселения жителей из жилья, признанного аварийным и непригодным для эксплуатации. Для поддержки детей-сирот предусмотрены выплаты на сумму свыше 23 миллионов рублей в формате жилищных сертификатов.

Помимо крупных строек, город находит ресурсы для модернизации коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки. В частности, выделяются деньги на реконструкцию технологического комплекса на улице Калинина и обновление водовода, ведущего к улице Вали Сафроновой. В частном секторе и дворах многоквартирных домов запланировано обустройство новых площадок для сбора твердых бытовых отходов. Это позволит систематизировать вывоз мусора и повысить общий уровень благоустройства городских территорий.

"Оперативная корректировка бюджета позволяет не затягивать сроки по критически важным объектам, таким как школа на улице Амосова. Мы видим, что регион активно поддерживает муниципалитет, направляя субсидии именно на те направления, которые наиболее чувствительны для граждан. Инвестиции в жилье для сирот и ликвидацию аварийного фонда — это не просто цифры, а выполнение прямых социальных обязательств перед людьми. Важно, что при этом сохраняется баланс между строительством новых зданий и обновлением изношенных инженерных сетей города". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Эффективность освоения этих средств будет находиться под строгим контролем депутатского корпуса. Регулярные отчеты профильных управлений администрации позволят отслеживать каждый этап строительных и ремонтных работ. Такой подход минимизирует риски срыва графиков по объектам федерального и регионального значения, включенным в нацпроекты.

Итоги 2025 года и запуск новых объектов

Отчет Главы города Марины Дбар показал, что прошлый год стал для Брянска периодом масштабной финансовой стабильности и роста. Благодаря плотному взаимодействию с областным правительством и губернатором, доходы города выросли на 3,5 миллиарда рублей. Это позволило успешно завершить работы над вторым корпусом Центра образования "Перспектива" и открыть долгожданный Дворец зимних видов спорта. В Фокинском районе также завершилось строительство современного здания для Детской школы искусств №10.

Транспортная инфраструктура также получила серьезный импульс для развития. Стартовало строительство масштабной дороги-дублера, которая свяжет улицы Карачижскую и Калинина, что в перспективе должно избавить центральную часть Брянска от регулярных пробок. Этот проект считается одним из самых технически сложных из-за особенностей рельефа, но его реализация критически важна для логистики города. В 2026 году работы по данному направлению будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.

Депутаты подчеркнули, что достигнутый уровень доходной части в 20,2 миллиарда рублей является историческим максимумом для муниципального образования. Это дает возможность не только закрывать текущие потребности, но и планировать инфраструктурные проекты на несколько лет вперед. Основной акцент в ближайшее время будет сделан на завершение уже начатых строительных циклов и подготовку проектной документации для новых площадок.

Имущественные изменения и городская среда

На заседании была пересмотрена программа приватизации муниципального имущества. В частности, два нежилых помещения перейдут в собственность арендаторов, которые воспользовались преимущественным правом выкупа. Однако наиболее значимым решением в этом блоке стало выставление на открытые торги недостроенного жилого дома в микрорайоне №5 вместе с земельным участком. Это решение нацелено на поиск инвестора, способного завершить долгострой и ввести объект в эксплуатацию.

Изменения затронули и сферу малого бизнеса, особенно в части нестационарной торговли. Горсовет исключил 10 неиспользуемых торговых точек с территории парка-музея имени Алексея Толстого и убрал пустующий газетный киоск на проспекте Ленина. Очистка общественных пространств от невостребованных конструкций проводится в рамках программы по улучшению эстетического облика города и освобождению пешеходных зон. Параллельно с этим был утвержден ежегодный норматив для признания граждан малоимущими, что необходимо для распределения социального жилья.

Важным юридическим шагом стала передача доли в квартире в доме по улице Пушкина из областной собственности в муниципальную. Данная бюрократическая процедура была единственным препятствием для официального признания здания ветхим. Теперь дом сможет войти в профильную программу по переселению, а его жители получат право на новые квартиры. В общей сложности повестка дня включила 18 вопросов, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности Брянска.