Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Синяк
Синяк
© commons.wikimedia.org by Whoisjohngalt is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:33

Ноги покрылись мелкими синяками — давление и кровь могут быть в опасном режиме

Синяки без травм возникают при хрупкости сосудов, объясняет врач Людмила Лапа

Синяк — не всегда безобидный след. Когда они появляются внезапно, без травм и ударов, это может говорить о проблемах с сосудами, давлением или даже о воспалительных процессах в организме. Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа объяснила Pravda. Ru, что происходит с сосудами, когда кожа "кричит о помощи".

"Синяки без причины чаще всего возникают при нарушении целостности сосудистой стенки. При повышении давления сосуд становится хрупким и пропускает кровь за пределы. В результате формируется подкожное кровоизлияние, которое человек замечает уже после", — пояснила Людмила Лапа.

Почему появляются синяки без травм

Небольшие подкожные кровоизлияния — результат повреждения капилляров, через стенку которых выходит кровь. Если сосуды становятся хрупкими, то даже малейшее давление, например при ношении сумки или сне на боку, может привести к появлению синяка.

Врач выделяет несколько распространённых причин:

  1. Воспалительные процессы. Любое хроническое воспаление ослабляет сосудистую стенку и делает её проницаемой.
  2. Резкие скачки артериального давления. При гипертонии сосуды испытывают сильное напряжение и легко повреждаются.
  3. Нарушения обмена веществ. Дефицит витаминов C и K, а также белков свёртывания крови влияет на состояние сосудов.
  4. Аутоиммунные заболевания. Системная красная волчанка и васкулиты приводят к воспалению сосудов изнутри.
  5. Возрастные изменения. У пожилых людей сосудистые стенки становятся тоньше, а кожа — менее эластичной.

"При этих нарушениях в организме идет воспалительный и разрушительный процесс. Это бывает при системной красной волчанке или тяжелой гипертонии, когда сосуд становится проницаемым для эритроцитов. Кровь выходит за пределы сосуда и появляются синяки", — отметила Людмила Лапа.

Когда синяк — сигнал о болезни

Единичные пятна могут быть случайными, но если синяки появляются регулярно и без видимой причины, это может говорить о системных нарушениях. Среди них:

  • патологии крови и свёртывающей системы (тромбоцитопении, лейкозы);
  • дефицит витаминов и микроэлементов (особенно витаминов C, B12 и фолиевой кислоты);
  • заболевания печени, влияющие на синтез белков крови;
  • эндокринные сбои (в том числе при сахарном диабете);
  • длительный приём антикоагулянтов или аспирина.

Такие состояния требуют обследования — от общего анализа крови до проверки коагулограммы и гормонального профиля.

Почему нельзя игнорировать симптомы

Частое появление синяков без травм может свидетельствовать о сбоях в работе сердечно-сосудистой системы и нарушении реологических свойств крови.

Если не установить причину вовремя, повышается риск тромбообразования, а значит — инсульта и инфаркта. Поэтому при постоянных или увеличивающихся кровоподтеках нужно обратиться к терапевту или сосудистому специалисту, а не заниматься самолечением.

Причина — Симптом — Что делать

Возможная причина

Как проявляется

Что предпринять

Скачки давления

Синяки на руках, ногах, лице

Контроль давления, консультация кардиолога

Дефицит витаминов C и K

Мелкие синяки, кровоточивость дёсен

Ввести в рацион цитрусовые, зелень, капусту

Аутоиммунные процессы

Симметричные пятна, слабость, сыпь

Анализ крови на аутоантитела, осмотр ревматолога

Проблемы с печенью

Желтоватые синяки, слабость

Биохимия крови, УЗИ органов брюшной полости

Медикаменты

Появление пятен после приёма аспирина

Обсудить замену с врачом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать синяки "возрастной особенностью".
    Последствие: Пропуск серьёзной болезни сосудов.
    Альтернатива: Пройти обследование сосудистой системы и анализ крови.
  • Ошибка: Использовать мази, не выяснив причину.
    Последствие: Симптомы маскируются, болезнь прогрессирует.
    Альтернатива: Начать лечение после диагностики.
  • Ошибка: Игнорировать сочетание синяков с усталостью или одышкой.
    Последствие: Возможный риск анемии или нарушения свёртываемости.
    Альтернатива: Сдать анализы на гемоглобин и тромбоциты.

Как укрепить сосуды

  • Включите в рацион продукты с витаминами C, E, K, PP — цитрусовые, орехи, зелень, брокколи, рыбу.
  • Поддерживайте физическую активность: лёгкая ходьба и плавание укрепляют капилляры.
  • Откажитесь от курения — никотин разрушает сосудистые стенки.
  • Контролируйте давление и уровень сахара в крови.

Мифы и правда

  • Миф: Синяки без причин бывают у всех и это норма.
    Правда: В здоровом организме сосуды не разрушаются спонтанно.
  • Миф: Достаточно мази, чтобы убрать пятно.
    Правда: Наружные средства лечат следствие, а не причину.
  • Миф: Это "у женщин от гормонов".
    Правда: Гормональные изменения могут усиливать симптом, но не вызывают его сами по себе.

2 интересных факта

  1. У пожилых людей синяки чаще из-за истончения кожи, но это всё равно требует контроля.
  2. Некоторые антидепрессанты и противовоспалительные препараты также могут снижать свёртываемость крови.

При любых непонятных кровоподтёках не стоит откладывать визит к врачу — иногда кожа говорит громче, чем анализы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаванда улучшает сон и снижает стресс — советы ботаника Елены Королёвой сегодня в 13:01
Поставила алоэ вера в спальню — и теперь кожа стала заметно лучше: как это растение очищает воздух и лечит

Какие комнатные растения могут помочь вам создать здоровую атмосферу дома, а какие лучше избегать, чтобы не подвергать себя и своих близких риску.

Читать полностью » Доктор Сангви: мужчины после 50 должны сдавать анализ на ПСА сегодня в 12:39
Думал, что анализ на ПСА — это неудобно, но теперь понимаю, насколько это важно для здоровья

Почему мужчинам старше 50 лет важно регулярно сдавать анализ крови на ПСА? Врач объяснил, как это помогает в профилактике рака простаты.

Читать полностью » Копчик играет важную роль в организме — профессор Андрей Шестаков сегодня в 12:24
Крошечная опора спасает большое тело: тайная миссия копчика

Профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал Pravda.Ru, зачем человеку нужен копчик.

Читать полностью » Постоянный холод в руках указывает на возможные проблемы с сосудистой системой сегодня в 12:01
Я долго не обращала внимания на холод в руках — теперь знаю, какие скрытые проблемы могут стоять за этим

Откройте для себя, что скрывается за ощущением холодных рук и какие заболевания могут быть связаны с этим симптомом.

Читать полностью » Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак сегодня в 11:34
Думала, что шишка на шее — это рак, но теперь знаю, что это может быть инфекция

Увеличение лимфатических узлов не всегда связано с онкологией. Врач объяснил, когда стоит беспокоиться и какие обследования помогут исключить рак.

Читать полностью » Японская поза сэйдза улучшает осанку и снимает нагрузку с поясницы — эксперты сегодня в 11:01
Перестала сутулиться и сидеть наклоняясь — и вуаля: боли в шее исчезли за неделю

Сидячий образ жизни или чрезмерная физическая нагрузка могут стать причиной болей в спине. Узнайте, как правильные позы могут улучшить осанку и снять нагрузку с позвоночника.

Читать полностью » Льняное семя укрепляет организм сочетанием лигнанов клетчатки и растительных Омега-три – Андрей Саврасов сегодня в 10:49
Попробовал пить льняной настой — и организм отреагировал так, что я пересмотрел своё питание

Льняное семя — доступный и универсальный продукт, который укрепляет здоровье и делает рацион полезнее. Узнайте, чем оно ценно и как правильно его использовать каждый день.

Читать полностью » Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей сегодня в 10:24
Улучшила качество сна с помощью правильных продуктов — вот что стало частью моего вечернего рациона

Как пища влияет на сон? Врач перечислила продукты, которые могут помочь или, наоборот, ухудшить качество сна.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Дом
Алессандро Газзо: клинеры не проводят глубокую уборку и ограничены по времени и ресурсам
Наука
Липидные биомаркеры подтвердили жизнь микробов в щелочной среде океана — Университет Бремена
СФО
В Тюменской области средняя зарплата врачей составила 140 тысяч рублей — Юрий Гиберт
Красота и здоровье
Ранние признаки онкопатологий часто неспецифичны — врачи
Дом
Влажность подвалов зимой разрушает мебель и документы — организаторы пространства
Питомцы
Пожилая собака нуждается в эмоциональной поддержке
Садоводство
Подсушенные семена сохраняют формируют сильные всходы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet