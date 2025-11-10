Брюс Уиллис в центре внимания, хотя его нет: музыкальный вечер, который потряс Нью-Йорк

Брюс Уиллис, один из самых узнаваемых актеров Голливуда, стал центром особого события, которое объединило его бывшую и нынешнюю супругу. Несмотря на диагноз лобно-височной деменции, который актер получил в 2023 году, внимание к его личности и деятельности не ослабевает. В Нью-Йорке состоялось мероприятие, организованное для поддержки исследований в области этой редкой болезни.

Особая инициатива

Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса, и Деми Мур, его бывшая супруга, решили совместными усилиями устроить вечер в честь актера. Мероприятие прошло в рамках Soho Sessions и стало не только светским событием, но и способом привлечь внимание к Ассоциации по изучению лобно-височной деменции (AFTD). На концерте выступили легенды музыки: Кит Ричардс, Мэвис Стэплс, Нора Джонс и Уоррен Хейнс.

"Конечно же, хотела бы, чтобы Брюс был здесь, но он здесь душой", — заявила Эмма Хеминг.

Семейные связи и поддержка

У Брюса Уиллиса две дочери от Эммы: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин, а также три дочери от Деми Мур: Румер, Скаут и Талулла. Несмотря на сложные семейные обстоятельства, женщины смогли объединиться ради общего дела — внимания к проблемам здоровья актера и благотворительности.

"Да, черт возьми! Можно нам немного повеселиться? Как сказал бы Брюс: 'Живи на полную'. Давайте все будем жить на полную и веселиться", — добавила Хеминг.

