Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:05

Он начал заикаться — и это был приговор: Эмма Хеминг рассказала, как болезнь забрала Брюса Уиллиса

Эмма Хеминг рассказала, что заикание Брюса Уиллиса стало первым симптомом деменции

Когда Эмма Хеминг впервые заметила, что её муж, легендарный Брюс Уиллис, снова начал заикаться, она не придала этому особого значения. Казалось, что это просто следствие усталости или стресса. Однако именно этот невинный на первый взгляд симптом стал первым предупреждением о надвигающейся болезни, которая навсегда изменила их жизнь.

"У него снова началось заикание. Брюс в детстве страдал сильным заиканием, но он удачно преодолел его во взрослом возрасте. Вскоре я заметила, что оно возвращается. Никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции", — рассказала модель Эмма Хеминг.

Первые признаки и тревожные перемены

К 2022 году актёр стал всё чаще теряться в разговоре, забывать слова и менять настроение без видимой причины. Тогда Эмма ещё не знала, что эти проявления — первые признаки лобно-височной деменции. Болезнь коварна: она развивается медленно, разрушая личность человека изнутри, влияя на речь, память и эмоциональное восприятие.

Супруга вспоминает, что в тот период их отношения переживали тяжёлое испытание. Постоянные ссоры, непонимание и ощущение отчуждения заставили её задуматься о разводе. Только позже пришло осознание, что поведение мужа диктовала не злость или усталость, а болезнь.

"Это был не он. Эти странности и невнятные моменты — всё было связано с тем, что его мозг разрушался, и часть человека, которого я любила, уходила", — отметила Хеминг.

Как болезнь изменила жизнь семьи

Когда врачи поставили диагноз, решение Брюса завершить актёрскую карьеру стало неизбежным. Его команда объявила об этом в марте 2022 года. Для поклонников, выросших на фильмах "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Армагеддон", эта новость стала шоком.

Деменция лишила актёра не только возможности работать, но и простых бытовых радостей. С каждым месяцем ему становилось всё труднее концентрироваться, общаться и распознавать близких.

Летом 2025 года Эмма приняла сложное, но необходимое решение — переселить мужа в отдельный дом под постоянный уход сиделки.

"Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня. В конце концов я могла бы снова стать его женой. И это такой подарок", — объяснила Хеминг.

Как проявляется лобно-височная деменция

Признак На ранней стадии На поздней стадии
Речь Небольшие запинки, заикание Потеря способности говорить
Поведение Раздражительность, замкнутость Агрессия, апатия
Память Незначительные провалы Потеря воспоминаний
Эмоции Смена настроения Отсутствие эмоциональной реакции
Самостоятельность Независим Требует постоянного ухода

Как ухаживать за близкими с деменцией

  1. Организовать пространство. Важно убрать лишние предметы и создать безопасную среду без острых углов, скользких поверхностей и открытых проводов.

  2. Установить режим. Повторяющиеся действия помогают мозгу удерживать привычные связи.

  3. Использовать простые коммуникации. Короткие фразы и визуальные подсказки облегчают общение.

  4. Заниматься арт-терапией. Музыка, живопись, лепка — всё, что помогает выражать эмоции без слов.

  5. Беречь себя. Уход за больным требует огромных сил, поэтому родственникам важно не выгорать и принимать помощь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: родственники скрывают болезнь, надеясь, что всё само пройдёт.
    Последствие: драгоценное время теряется, лечение запаздывает.
    Альтернатива: при первых изменениях в поведении — обратиться к неврологу и пройти МРТ.

  • Ошибка: чрезмерная жалость и гиперопека.
    Последствие: больной теряет остатки самостоятельности.
    Альтернатива: позволять выполнять простые действия самому — это стимулирует мозг.

  • Ошибка: отказ от общения из-за неловкости.
    Последствие: чувство одиночества ускоряет деградацию.
    Альтернатива: поддерживать контакт — даже короткие разговоры или прикосновения важны.

А что если болезнь прогрессирует?

Лобно-височная деменция, как правило, развивается стремительно. Однако скорость её течения зависит от образа жизни, питания и эмоционального состояния больного. Современные методы терапии не излечивают недуг, но позволяют замедлить разрушение клеток мозга.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами, витамины группы B и антиоксиданты. Полезны лёгкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Мифы и правда

  • Миф: деменция — это просто старческое слабоумие.
    Правда: болезнь может поражать людей среднего возраста, как в случае с Брюсом Уиллисом.

  • Миф: от деменции нет смысла лечиться.
    Правда: своевременная терапия и поддержка семьи способны значительно улучшить качество жизни.

  • Миф: человек с деменцией ничего не чувствует.
    Правда: эмоции сохраняются дольше, чем речь и память, поэтому любовь и забота остаются важнейшей терапией.

Исторический контекст

Лобно-височная деменция была впервые описана ещё в конце XIX века немецким невропатологом Арнольдом Пиком. Сегодня её диагностируют всё чаще — из-за улучшения методов МРТ и осведомлённости населения.

