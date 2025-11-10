Плачу больше за тростниковый, а зря: разобралась, из чего делают коричневый сахар — и удивилась
Многие уверены, что коричневый сахар полезнее белого, но чаще это миф, чем истина. Оба продукта состоят в основном из сахарозы, а различие между ними — в происхождении и степени обработки. Попробуем разобраться, из чего делают каждый вид, как определить подделку и почему один стоит дороже другого.
Из чего делают сахар
Главное различие — в сырье.
Белый сахар производят из сахарной свёклы. Корнеплоды очищают, измельчают и выжимают сок, который затем очищают, выпаривают и кристаллизуют. Получается сироп — меласса, но в случае со свёклой она имеет неприятный вкус, поэтому используется в кормах для животных.
Тростниковый сахар делают из стеблей сахарного тростника. Технология похожа, но вкус и аромат у такой мелассы гораздо приятнее — карамельный, с лёгкими фруктовыми нотами. Её даже продают как сироп и применяют в производстве рома и пива.
Нерафинированный и рафинированный
Свекольный сахар в нерафинированном виде невкусен, а тростниковый, напротив, ценится именно в натуральной форме. В нём остаются следы патоки, которые придают цвет, аромат и лёгкую карамельную ноту. Поэтому коричневый сахар нередко называют "живым" — он проходит минимальную обработку.
Польза и калорийность
Белый сахар после очистки почти полностью лишён питательных веществ. В нём остаются только углеводы.
Коричневый содержит крошечные количества микроэлементов — калий, магний, цинк, фосфор, железо. Но их настолько мало, что говорить о реальной пользе нельзя.
"Разница в составе — косметическая. Количество минералов не компенсирует высокую калорийность", — отмечает диетолог Анна Громова.
Оба вида сахара оказывают одинаковое воздействие на уровень глюкозы и инсулин, поэтому чрезмерное употребление вредно независимо от цвета кристаллов.
Почему коричневый сахар дороже
Производственные процессы почти одинаковы, но тростниковый сахар всегда импортный. Тростник не растёт в России и большинстве стран Европы. Основные поставщики — Бразилия, Индия, Куба, Филиппины, Таиланд.
Высокая цена складывается из транспортных расходов и таможенных сборов.
В Азии, кстати, популярны и другие виды сахара — пальмовый, финиковый, кокосовый, а в Канаде — кленовый. Они отличаются не только вкусом, но и цветом — от золотистого до почти чёрного.
Как отличить подделку
-
Состав. На упаковке должно быть указано: тростниковый сахар нерафинированный. Если написано иначе — это, скорее всего, подкрашенный белый.
-
Страна происхождения. Настоящий сахар производят в Азии, Южной Америке или на Маврикии.
-
Аромат. Натуральный тростниковый имеет лёгкий карамельный запах, но ориентироваться только на него нельзя — ароматизаторы легко имитируют его.
-
Сорт. Ищите обозначения: демерара, мусковадо, турбинадо, кассонад или барбадосский.
Виды тростникового сахара и их применение
|Вид
|Цвет и текстура
|Вкус и аромат
|Где использовать
|Демерара
|Золотисто-коричневый, крупные кристаллы
|Мягкий карамельный
|Кофе, соусы, варенье
|Мусковадо
|Тёмный, влажный
|Сильный аромат патоки, сливочная нота
|Выпечка, ириски, глазури
|Турбинадо
|Светло-золотой
|Лёгкий, нейтральный
|Десерты с фруктами
|Кассонад
|Мелкие кристаллы
|Похож на мусковадо
|Кексы, напитки
|Барбадосский (мелассовый)
|Почти чёрный, влажный
|Интенсивный вкус мелассы
|Маринады, блюда азиатской кухни
Таблица "Сравнение"
|Параметр
|Белый сахар
|Коричневый сахар
|Сырьё
|Сахарная свёкла
|Сахарный тростник
|Наличие мелассы
|Нет
|Да
|Цвет и вкус
|Белый, нейтральный
|Карамельный, насыщенный
|Минералы
|Практически нет
|Следовые количества
|Калорийность
|Одинаковая
|Одинаковая
|Цена
|Ниже
|Выше
Советы шаг за шагом
-
При выборе обращайте внимание на страну происхождения — это главный показатель подлинности.
-
Для кофе и чая подойдут крупнокристаллические сорта (демерара, турбинадо).
-
Для выпечки — более тёмные и влажные (мусковадо, барбадосский).
-
Храните сахар в герметичной банке, вдали от влаги.
-
Если кристаллы зачерствели, положите внутрь ломтик яблока или апельсина — через сутки сахар снова станет мягким.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать "коричневый" сахар без маркировки.
Последствие: риск подделки.
Альтернатива: искать надпись unrefined cane sugar и страну происхождения.
-
Ошибка: хранить без крышки.
Последствие: сахар застывает.
Альтернатива: использовать герметичные контейнеры.
А что если…
…в рецепте указан белый сахар, а под рукой только тростниковый? Можно заменить в той же пропорции. Единственное — вкус станет чуть глубже и ароматнее, особенно в выпечке или соусах.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Критерий
|Белый сахар
|Коричневый сахар
|Цена
|Доступный
|Более дорогой
|Вкус
|Нейтральный
|С карамельным оттенком
|Польза
|Минимальная
|Незначительная
|Эстетика в блюдах
|Универсальный
|Добавляет цвет и аромат
FAQ
Какой сахар полезнее?
С точки зрения здоровья — одинаково. В обоих случаях это источник быстрых углеводов.
Почему коричневый влажный?
Из-за мелассы, которая удерживает влагу и придаёт карамельный оттенок.
Можно ли использовать в диете?
Только в ограниченных количествах. Калорийность одинакова — около 380 ккал на 100 г.
Мифы и правда
-
Миф: коричневый сахар полезен для сердца.
Правда: минералов слишком мало, чтобы оказать значительное влияние.
-
Миф: тростниковый сахар менее калориен.
Правда: калорийность одинакова у обоих видов.
-
Миф: белый сахар — искусственный продукт.
Правда: он натуральный, просто проходит более глубокую очистку.
Интересные факты
• Первые тростниковые плантации появились в Индии более 2 000 лет назад.
• Слово "сахар" происходит от санскритского śarkarā, что означает "песок".
• В Европе сахар долго считался лекарством и продавался в аптеках.
Исторический контекст
До XIX века сахар считался предметом роскоши. Его подавали только на приёмах знати и измеряли буквально по граммам. Массовым продуктом он стал лишь после появления сахарной свёклы и промышленной переработки. Сегодня сахар — неотъемлемая часть рациона, но именно умеренность делает его безопасным.
