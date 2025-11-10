Плачу больше за тростниковый, а зря: разобралась, из чего делают коричневый сахар — и удивилась

Многие уверены, что коричневый сахар полезнее белого, но чаще это миф, чем истина. Оба продукта состоят в основном из сахарозы, а различие между ними — в происхождении и степени обработки. Попробуем разобраться, из чего делают каждый вид, как определить подделку и почему один стоит дороже другого.

Из чего делают сахар

Главное различие — в сырье.

Белый сахар производят из сахарной свёклы. Корнеплоды очищают, измельчают и выжимают сок, который затем очищают, выпаривают и кристаллизуют. Получается сироп — меласса, но в случае со свёклой она имеет неприятный вкус, поэтому используется в кормах для животных.

Тростниковый сахар делают из стеблей сахарного тростника. Технология похожа, но вкус и аромат у такой мелассы гораздо приятнее — карамельный, с лёгкими фруктовыми нотами. Её даже продают как сироп и применяют в производстве рома и пива.

Нерафинированный и рафинированный

Свекольный сахар в нерафинированном виде невкусен, а тростниковый, напротив, ценится именно в натуральной форме. В нём остаются следы патоки, которые придают цвет, аромат и лёгкую карамельную ноту. Поэтому коричневый сахар нередко называют "живым" — он проходит минимальную обработку.

Польза и калорийность

Белый сахар после очистки почти полностью лишён питательных веществ. В нём остаются только углеводы.

Коричневый содержит крошечные количества микроэлементов — калий, магний, цинк, фосфор, железо. Но их настолько мало, что говорить о реальной пользе нельзя.

"Разница в составе — косметическая. Количество минералов не компенсирует высокую калорийность", — отмечает диетолог Анна Громова.

Оба вида сахара оказывают одинаковое воздействие на уровень глюкозы и инсулин, поэтому чрезмерное употребление вредно независимо от цвета кристаллов.

Почему коричневый сахар дороже

Производственные процессы почти одинаковы, но тростниковый сахар всегда импортный. Тростник не растёт в России и большинстве стран Европы. Основные поставщики — Бразилия, Индия, Куба, Филиппины, Таиланд.

Высокая цена складывается из транспортных расходов и таможенных сборов.

В Азии, кстати, популярны и другие виды сахара — пальмовый, финиковый, кокосовый, а в Канаде — кленовый. Они отличаются не только вкусом, но и цветом — от золотистого до почти чёрного.

Как отличить подделку

Состав. На упаковке должно быть указано: тростниковый сахар нерафинированный. Если написано иначе — это, скорее всего, подкрашенный белый. Страна происхождения. Настоящий сахар производят в Азии, Южной Америке или на Маврикии. Аромат. Натуральный тростниковый имеет лёгкий карамельный запах, но ориентироваться только на него нельзя — ароматизаторы легко имитируют его. Сорт. Ищите обозначения: демерара, мусковадо, турбинадо, кассонад или барбадосский.

Виды тростникового сахара и их применение

Вид Цвет и текстура Вкус и аромат Где использовать Демерара Золотисто-коричневый, крупные кристаллы Мягкий карамельный Кофе, соусы, варенье Мусковадо Тёмный, влажный Сильный аромат патоки, сливочная нота Выпечка, ириски, глазури Турбинадо Светло-золотой Лёгкий, нейтральный Десерты с фруктами Кассонад Мелкие кристаллы Похож на мусковадо Кексы, напитки Барбадосский (мелассовый) Почти чёрный, влажный Интенсивный вкус мелассы Маринады, блюда азиатской кухни

Таблица "Сравнение"

Параметр Белый сахар Коричневый сахар Сырьё Сахарная свёкла Сахарный тростник Наличие мелассы Нет Да Цвет и вкус Белый, нейтральный Карамельный, насыщенный Минералы Практически нет Следовые количества Калорийность Одинаковая Одинаковая Цена Ниже Выше

Советы шаг за шагом

При выборе обращайте внимание на страну происхождения — это главный показатель подлинности. Для кофе и чая подойдут крупнокристаллические сорта (демерара, турбинадо). Для выпечки — более тёмные и влажные (мусковадо, барбадосский). Храните сахар в герметичной банке, вдали от влаги. Если кристаллы зачерствели, положите внутрь ломтик яблока или апельсина — через сутки сахар снова станет мягким.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать "коричневый" сахар без маркировки.

Последствие: риск подделки.

Альтернатива: искать надпись unrefined cane sugar и страну происхождения.

Ошибка: хранить без крышки.

Последствие: сахар застывает.

Альтернатива: использовать герметичные контейнеры.

А что если…

…в рецепте указан белый сахар, а под рукой только тростниковый? Можно заменить в той же пропорции. Единственное — вкус станет чуть глубже и ароматнее, особенно в выпечке или соусах.

Таблица "Плюсы и минусы"

Критерий Белый сахар Коричневый сахар Цена Доступный Более дорогой Вкус Нейтральный С карамельным оттенком Польза Минимальная Незначительная Эстетика в блюдах Универсальный Добавляет цвет и аромат

FAQ

Какой сахар полезнее?

С точки зрения здоровья — одинаково. В обоих случаях это источник быстрых углеводов.

Почему коричневый влажный?

Из-за мелассы, которая удерживает влагу и придаёт карамельный оттенок.

Можно ли использовать в диете?

Только в ограниченных количествах. Калорийность одинакова — около 380 ккал на 100 г.

Мифы и правда

Миф: коричневый сахар полезен для сердца.

Правда: минералов слишком мало, чтобы оказать значительное влияние.

Миф: тростниковый сахар менее калориен.

Правда: калорийность одинакова у обоих видов.

Миф: белый сахар — искусственный продукт.

Правда: он натуральный, просто проходит более глубокую очистку.

Интересные факты

• Первые тростниковые плантации появились в Индии более 2 000 лет назад.

• Слово "сахар" происходит от санскритского śarkarā, что означает "песок".

• В Европе сахар долго считался лекарством и продавался в аптеках.

Исторический контекст

До XIX века сахар считался предметом роскоши. Его подавали только на приёмах знати и измеряли буквально по граммам. Массовым продуктом он стал лишь после появления сахарной свёклы и промышленной переработки. Сегодня сахар — неотъемлемая часть рациона, но именно умеренность делает его безопасным.