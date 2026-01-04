Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка ухаживает за собой
Девушка ухаживает за собой
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 8:03

Минимум косметики, максимум эффекта: предмет, на котором держится новая эстетика

Один коричневый карандаш заменил полный макияж лица — Vogue

В мире макияжа всё громче звучит идея отказа от избыточности и сложных схем. Один универсальный продукт способен заменить целую косметичку и при этом сохранить выразительность образа. Именно на этом строится теория коричневого карандаша, которая сегодня активно обсуждается в профессиональной среде. Об этом сообщает Vogue.

Минимализм как новая эстетика макияжа

Индустрия красоты долгое время развивалась по принципу максимализма: десятки средств, сложные техники, многослойность. Однако на фоне усталости от перегруженных образов всё большую популярность получает противоположный подход. Теория коричневого карандаша предлагает сосредоточиться на одном оттенке, который мягко подчеркивает черты лица и объединяет макияж в единое целое.

Коричневый цвет выбран неслучайно. Он воспринимается как максимально близкий к естественным теням кожи, не создает резких контрастов и легко адаптируется под разные типы внешности. Такой приём хорошо сочетается с приёмами, которые визажисты используют для работы со взглядом — например, с техникой каял на слизистой, позволяющей сделать глаза выразительнее без резких линий. В результате макияж выглядит живым, а не нарочито декоративным.

Какой карандаш подойдет для этой техники

Ключевым элементом метода становится правильно подобранный продукт. Карандаш должен быть достаточно кремовым, чтобы его можно было растушевывать без усилий, но при этом хорошо пигментированным. Важно, чтобы оттенок был нейтральным или слегка холодным — так он будет работать как естественная тень, а не как активный цвет.

Не менее значима и подготовка кожи. Когда лицо увлажнено и выровнено по текстуре, макияж даже из одного продукта выглядит аккуратным и стойким. Именно поэтому визажисты советуют уделять внимание базовым шагам, таким как очищение и лёгкая фиксация, о чём часто говорится в материалах о стойкости макияжа. В таком случае коричневый карандаш ложится ровно и не теряет форму в течение дня.

Шесть зон для одного продукта

Техника предполагает использование одного и того же карандаша сразу в нескольких зонах лица. Такой подход экономит время и делает макияж интуитивным.

  1. Вдоль линии верхних ресниц — карандаш наносят максимально близко к корням, затем слегка растушевывают, чтобы взгляд стал глубже без эффекта четкой стрелки.

  2. На подвижное веко — продукт распределяют прямо карандашом и смягчают границы пальцем, получая теплую и естественную тень.

  3. По контуру губ — линия повторяет естественную форму, после чего цвет растягивают внутрь для дымчатого эффекта.

  4. На скулы — тонкая линия под скуловой костью имитирует природную тень и помогает слегка подчеркнуть рельеф лица.

  5. На виски — легкие касания создают эффект мягкого загара, словно кожа слегка тронута солнцем.

  6. Для имитации веснушек — точечное нанесение на переносицу и верхнюю часть щек добавляет образу свежести и непринужденности.

Тихая роскошь без лишних усилий

Такой подход меняет само отношение к макияжу. Он перестает быть набором отдельных продуктов и превращается в продуманную эстетическую систему. Коричневый карандаш становится инструментом, который сопровождает лицо, а не перекраивает его.

В результате образ выглядит сдержанно, современно и уместно в любой ситуации. Теория коричневого карандаша наглядно показывает, что выразительность может рождаться из простоты, а минимализм — быть самым утонченным проявлением стиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Панкреатит усиливает опоясывающую боль с отдачей в спину — Меньщикова вчера в 15:03
Боль в животе бывает терпимой — а бывает опоясывающей: когда переедание превращается в панкреатит

Тяжесть после застолья может быть безобидной, но иногда это сигнал панкреатита — врач объяснила, какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Еда при комнатной температуре ускоряет рост бактерий за 2–3 часа — Спеценко вчера в 15:03
Салаты с майонезом уходят в тёмную зону: два часа — и праздник становится рискованным

Оставленные на столе салаты и горячее могут стать опаснее, чем кажется. Эксперт Роскачества объяснила, какие блюда портятся первыми.

Читать полностью » Функциональное питание снижает нагрузку на организм без отказа от блюд — Давлекамова вчера в 15:03
Тяжесть и усталость после Нового года — не неизбежность: меню можно обезвредить без отказов

Как пережить новогодние застолья без тяжести и усталости: эксперт Роскачества объяснила, какие замены помогут облегчить рацион без отказов.

Читать полностью » Стрессоустойчивость спецназа формируется годами через рост нагрузки — нейропсихолог Гимранов вчера в 15:03
Организм требует бежать и кричать, а нужно действовать: приёмы спецназа возвращают контроль за минуты

Нейропсихолог объяснил, как спецназ учится управлять стрессом, почему надежда на "мобилизацию" опасна и что можно взять для жизни.

Читать полностью » Сон до полуночи назвали условием восстановления иммунной системы — Андрей Продеус вчера в 14:45
Таблетки успокаивают, но не лечат привычки — иммунитет сильнее всего держится на режиме дня

Профессор Продеус назвал простые способы укрепить иммунитет зимой: режим сна, железо и витамин D, стресс-контроль и вакцинация.

Читать полностью » Кофе повышает давление и усиливает нагрузку на сосуды — Михалева вчера в 14:45
Сердце и так бьётся чаще — а кофе добавляет обороты: почему при аритмии лучше отказаться от кофеина

Кофе может быть опасен при гипертонии, тошноте, тревожности и аритмии. Врач объяснила, когда бодрящий напиток лучше исключить.

Читать полностью » Лимонная вода помогла нормализовать водный баланс — нутрициолог Джордан Уиллард вчера в 11:27
Лимонная вода стала ежедневной привычкой — через месяц произошли неожиданные перемены

Лимонная вода уже давно считается полезной привычкой. Нутрициолог проверила её эффект на себе и рассказала, какие изменения заметила всего за месяц.

Читать полностью » Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой вчера в 7:50
Добавил в зимний рацион 5 продуктов — и почувствовал, что организм стал выносливее

Узнайте, как укрепить иммунитет зимой с помощью 5 натуральных суперфудов по советам кардиолога Алока Чопры. Правильное питание — залог здоровья и энергии в холодный сезон.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры
Еда
Дорогие сыры в рецептах можно заменить доступными аналогами без потери вкуса — повара
Питомцы
Змеи передвигаются без конечностей за счет трения чешуек — биологи
Авто и мото
Отказ тормозов возникает из-за перегрева жидкости, износа колодок и утечек — ЭраАвто
Наука
Ритуальную купель нашли нетронутой под площадью у Стены Плача — Леви
Садоводство
Лишайники на деревьях появляются из-за слабого роста и высокой влажности — садоводы
Авто и мото
Неправильное извлечение пистолета вредит кузову автомобиля — моторист
Туризм
Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet