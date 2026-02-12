Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:26

Серые интерьеры теряют позиции — коричневая палитра создаёт уют, который хочется повторить

Коричневый цвет возвращается в интерьеры не как компромисс, а как осознанный дизайнерский выбор. В 2026 году он окончательно закрепился в статусе одного из самых актуальных и выразительных оттенков для оформления жилых пространств. Глубокие, насыщенные тона задают дому ощущение уюта и продуманной элегантности.

Почему коричневый стал главным цветом года

Коричневая палитра традиционно ассоциируется с теплом, стабильностью и комфортом, но сегодня она воспринимается гораздо шире. В отличие от холодных серых и стерильных бежевых оттенков прошлых лет, коричневый формирует эмоционально насыщенную среду, в которой хочется жить, а не просто находиться. Он делает интерьер визуально "собранным" и одновременно расслабляющим.

Особую популярность получили глубокие оттенки — шоколадный, эспрессо, тёмный кофе. Эти цвета добавляют пространству глубины и выразительности, при этом не утяжеляют его, если грамотно сочетать их с рассеянным освещением и натуральными материалами. Если раньше интерьерные мудборды строились вокруг светлых "кофе с молоком", то теперь дизайнеры делают ставку на более плотные и насыщенные коричневые решения.

Мебель и материалы: ставка на тёмное дерево

Одним из ключевых элементов тренда стала мебель из тёмного дерева. Серванты, комоды, журнальные столы и сундуки с выразительной текстурой создают ощущение основательности и вкуса. Такие предметы выглядят дорого и вне времени, особенно в интерьерах, где важны детали и баланс.

Мягкая мебель также играет важную роль. Поджаренно-коричневые кожаные диваны отсылают к винтажной эстетике, а кресла из бархата или шенилла в тёплых шоколадных оттенках добавляют пространству нотку классической роскоши. Эти элементы легко становятся акцентами, не перегружая комнату.

Аксессуары и цветовые сочетания

Коричневый не требует монохромности. Напротив, тренды 2026 года поощряют игру оттенков — от светлого карамельного до почти чёрного какао. В интерьере это может проявляться в коврах, текстиле, декоративных подушках, зеркалах, светильниках и арт-принтах.

Особенно удачно коричневая гамма сочетается с природными и сложными цветами. В моде комбинации с шалфейным, оливковым, изумрудным и пыльно-синим оттенками. Также актуальны серо-голубые и небесные тона, которые добавляют свежести и визуального контраста, не разрушая общего ощущения тепла.

Коричневый как философия пространства

Современный интерьер с коричневой палитрой — это не просто следование моде, а стремление к осмысленности. Такие пространства выглядят зрелыми, спокойными и индивидуальными. Они одинаково хорошо работают и в городских квартирах, и в загородных домах, подчёркивая связь с природой и качественными материалами.

В 2026 году коричневый цвет становится символом утончённого вкуса и уверенного дизайнерского выбора, который объединяет эстетику, комфорт и долговечность решений.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

