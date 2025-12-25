Бросила строгие диеты и начала питаться правильно — через 2 недели ушло 3 килограмма без стресса для организма

Срочные попытки сбросить вес перед праздниками с помощью жестких диет не только неэффективны, но и могут представлять опасность для здоровья, предупредила нутрициолог Алла Макарова в интервью с "Радио 1". По её словам, если цель заключается лишь в том, чтобы влезть в платье для новогодней ночи, а после праздников вернуться к прежнему режиму питания, то сброшенные килограммы, скорее всего, вернутся очень быстро.

Почему жёсткие диеты не решают проблему?

Применение строгих диет на короткий срок может иметь неприятные последствия для организма. При таком подходе нагрузка на печень и поджелудочную железу значительно увеличивается, и организм может не справиться с этим стрессом.

"Когда мы резко меняем привычки питания и начинаем ограничивать себя в продуктах, органы начинают испытывать сильную нагрузку, что может повлиять на их работу", — объясняет Алла Макарова.

По словам эксперта, быстрые диеты не дают долгосрочного эффекта, а скорее являются ловушкой, которая нарушает естественный обмен веществ. Молниеносные изменения в рационе часто приводят к тому, что после их окончания килограммы возвращаются, а здоровье ухудшается.

Что делать, чтобы похудеть без вреда для здоровья?

Вместо того чтобы прибегать к жестким диетам, важно сосредоточиться на изменении образа жизни. При этом можно достичь хороших результатов, не подвергая себя опасности. За две недели вполне возможно сбросить 2-3 килограмма, если придерживаться качественного питания. Это не требует кардинальных ограничений, но поможет наладить здоровые привычки.

Рекомендуется организовать 3-5 приёмов пищи в день, избегать перекусов и сделать ужин легким, состоящим из овощей и белков.

"Ужинать нужно за 2-3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться, и не перегружала организм ночью", — уточняет специалист.

Как избежать отёков и дискомфорта?

Кроме того, стоит убрать из рациона продукты, которые могут вызывать отёки, такие как алкоголь и выпечка.

"Алкоголь и выпечку лучше убрать: они дают отёки", — подытоживает Алла Макарова.

Они не только влияют на вес, но и создают нагрузку на организм в целом, мешая процессам нормального обмена веществ.