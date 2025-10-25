Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вис на турнике
Вис на турнике
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 16:10

Бруклинские подтягивания: как улицы Нью-Йорка породили новый стиль силы

Бруклинские подтягивания — новый этап развития уличного фитнеса в России

Современный уличный фитнес давно перестал быть просто модой — это образ жизни, объединяющий тысячи людей по всему миру. Воркаутеры не гонятся за дорогими абонементами или тренажёрами: им достаточно турника и собственной силы. Одним из наиболее ярких направлений такого стиля тренировок стали бруклинские подтягивания — комплекс, который развивает спину, руки, пресс и чувство баланса. Этот подход зародился на улицах Нью-Йорка, а теперь активно практикуется российскими спортсменами. Участники движения Street Workout Антон Кучумов и Анвар Казенов демонстрируют, как разнообразие техник превращает обычное подтягивание в настоящее искусство.

Принцип вариативности нагрузки

Обычные подтягивания быстро перестают приносить прогресс. Когда тело привыкает к одной и той же нагрузке, развитие мышц замедляется. Поэтому спортсмены применяют принцип вариативности: меняют хваты, угол работы, темп и последовательность движений. Такая система заставляет организм каждый раз адаптироваться заново, развивая не только силу, но и координацию. В этом и состоит философия воркаута — постоянный поиск новых форм движения и стремление выйти за привычные рамки.

Советы шаг за шагом

  • Австралийские подтягивания
    Этот вариант подходит новичкам. Ноги остаются на земле, корпус расположен под углом, а движение выполняется на низком турнике. Упражнение помогает прочувствовать мышцы спины и выстроить технику, которая станет основой для более сложных элементов.

  • Подтягивания с уголком
    Во время выполнения ноги поднимаются под углом 90 градусов, а тело стабилизируется за счёт напряжённого пресса. Это упражнение развивает не только спину, но и мышцы кора, улучшая контроль над телом.

  • Подтягивания Барриллы
    После подъёма нужно оттолкнуться от перекладины, не опускаясь вниз, и затем вернуть себя в исходное положение. Такое движение тренирует взрывную силу и развивает плечевой пояс.

  • "Печатная машинка"
    Выполняется попеременно: одна рука сгибается, другая разгибается, а голова и корпус движутся из стороны в сторону. Такое движение визуально напоминает движение каретки пишущей машинки и даёт мощную нагрузку на широчайшие мышцы спины.

  • Высокие подтягивания
    Цель — подняться выше подбородка, словно стремясь дотянуться грудью до турника. Корпус слегка отклоняется назад, а пресс остаётся напряжённым. Упражнение развивает амплитуду и силу тяги.

  • Подтягивания с перехватами
    В верхней точке нужно отпустить руки и сменить хват. Это упражнение улучшает реакцию, ловкость и уверенность в движениях. Популярные комбинации — смена с верхнего хвата на нижний и обратно.

  • Подтягивания с шагами
    Во время подъёма выполняются движения ногами, имитирующие шаги. Такое упражнение развивает статическую силу и чувство равновесия, что важно для исполнения трюков.

  • Подтягивания с хлопками
    Элемент для продвинутых спортсменов. После рывка вверх нужно отпустить турник и хлопнуть в ладоши перед собой, а затем поймать перекладину. Когда это станет легко, можно усложнить задачу и делать хлопки за спиной.

  • Подтягивания Ганнибалла
    В этом варианте корпус остаётся неподвижным, а турник подтягивается к верхней части спины. Включаются дельтовидные мышцы, плечи и бицепсы. Важно не помогать себе ногами и сохранять стабильное положение тела.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение подтягиваний за счёт рывков корпуса и ног.

  • Последствие: техника нарушается, нагрузка уходит в суставы, возрастает риск травмы.

  • Альтернатива: уменьшите амплитуду, сосредоточьтесь на плавных движениях и контроле за положением тела.

  • Ошибка: тренировки без изменения хвата и угла наклона.

  • Последствие: мышцы перестают развиваться, прогресс замедляется.

  • Альтернатива: используйте широкие, узкие и обратные хваты, чередуйте упражнения с различными акцентами на мышечные группы.

  • Ошибка: выполнение до изнеможения с нарушением техники.

  • Последствие: перегрузка сухожилий и потеря мотивации.

  • Альтернатива: чередуйте подходы с коротким отдыхом, используйте принцип GTG (grease the groove) — тренируйтесь часто, но не до отказа.

А что если нет турника поблизости

Не всегда можно добраться до спортплощадки, но это не повод пропускать тренировку. Для замены подойдут домашние турники, перекладины в дверных проёмах или резиновые петли-эспандеры. Если нет возможности установить оборудование, используйте полотенце, закреплённое на прочной опоре, и выполняйте тяговые движения в наклоне. Таким образом, можно поддерживать форму и развивать мышцы даже в домашних условиях.

Мифы и правда

  • Миф: подтягивания развивают только руки.

  • Правда: при правильной технике в работу включаются мышцы спины, пресса и плечевого пояса.

  • Миф: нужно подтягиваться каждый день, чтобы был прогресс.

  • Правда: мышцам необходим отдых. Оптимально тренироваться 3-4 раза в неделю, давая телу время на восстановление.

  • Миф: подтягивания сложны для начинающих.

  • Правда: благодаря вариантам вроде австралийских подтягиваний или использования резиновых петель, освоить базовую технику может каждый.

FAQ

Как часто выполнять бруклинские подтягивания?
Для заметного прогресса достаточно 3-4 тренировок в неделю. Между занятиями желательно делать день отдыха, чтобы мышцы восстановились.

Какие мышцы работают больше всего?
Основная нагрузка приходится на широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья и пресс. Разные варианты подтягиваний позволяют акцентировать усилия на отдельных группах.

Сколько повторений делать новичку?
Начните с 3-4 подходов по 6-8 повторений. Постепенно увеличивайте количество до 12-15. При переходе к более сложным элементам важно сохранять технику, а не количество.

Как выбрать правильный турник?
Для дома подойдёт модель с несколькими вариантами хвата и прочным креплением. На улице выбирайте перекладины с надёжным покрытием и удобной высотой.

Интересные факты

  1. Термин "бруклинские подтягивания" появился благодаря уличным командам из Нью-Йорка, которые соревновались в оригинальности движений.

  2. Воркаут стал официальной дисциплиной с международными соревнованиями, где оценивают силу, технику и артистизм.

  3. Подтягивания с вариациями применяются даже в реабилитационных программах — они укрепляют мышцы-стабилизаторы и улучшают осанку.

Исторический контекст

Бум уличного фитнеса начался в 2000-х, когда американские спортсмены начали выкладывать видео своих тренировок на YouTube. Именно тогда появились легендарные команды вроде Bar-Barians, Ghetto Workout и Hannibal for King. Их стиль вдохновил тысячи людей по всему миру — от Нью-Йорка до Владивостока. Сегодня бруклинские подтягивания — не просто физическая активность, а философия постоянного развития и уверенности в собственных силах.

Занимаясь регулярно и осознанно, можно не только укрепить тело, но и развить дисциплину, выдержку и чувство внутреннего равновесия. Бруклинские подтягивания учат не просто тянуться к перекладине, а стремиться к своим целям, шаг за шагом приближаясь к результату.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Схема тренировок LittleBeastM помогает освоить планш, стойку и висы за три месяца сегодня в 16:50
Полтора года до невозможного: как программа LittleBeastM превращает тело в машину контроля

Автор легендарных воркаут-схем LittleBeastM поделился программой, с которой начинается путь к планшам и виса́м. Узнайте, как построить первые три месяца тренировок.

Читать полностью » Программа 100-дневный воркаут доступна бесплатно и подходит для любого уровня подготовки сегодня в 9:50
Тренировки без зала и без отговорок: почему именно 100 дней решают всё

100-дневный воркаут помогает развить силу, выносливость и дисциплину без спортзала. Узнайте, как программа меняет тело и привычки шаг за шагом.

Читать полностью » Метод GTG Павла Цацулина помогает увеличить количество подтягиваний без усталости сегодня в 9:10
Метод, который ломает привычные тренировки: сила растёт, а усталости — нет

GTG — необычная система, основанная на частых, но лёгких тренировках. Узнайте, как этот метод Павла Цацулина помогает увеличивать количество подтягиваний без переутомления.

Читать полностью » Тренировка бицепсов без железа: эффективные техники подтягиваний сегодня в 8:50
Как обычная перекладина превращается в фабрику рельефных рук

Можно ли накачать бицепсы без штанги и гантелей? Узнайте, как семь простых правил помогут развить мощные руки, тренируясь только на турнике.

Читать полностью » Программа тренировок Александра Садовского развивает силу и выносливость на турниках и брусьях сегодня в 8:10
Турники вместо тренажёров: секрет системы, после которой мышцы растут даже в покое

Авторская программа Александра Садовского объединяет турники, брусья и собственный вес тела в мощный тренинг. Узнайте, как она помогает строить силу и выносливость.

Читать полностью » Тренеры составили программу поэтапного обучения подтягиваниям для новичков сегодня в 7:50
Турник как детектор воли: кто не сдаётся, тот поднимается

Мечтаете подтянуться, но не знаете, с чего начать? Подробно разбираем пошаговый план тренировок, который приведёт к первому идеальному подтягиванию.

Читать полностью » Разряды BarStylers включали семь уровней сложности упражнений на турниках и брусьях сегодня в 7:10
Разряды воркаута, которые изменили уличный спорт: от энтузиазма до легенды

Когда воркаут только зарождался, спортсмены придумали систему разрядов, чтобы измерять силу и прогресс. Узнайте, как эти нормативы повлияли на развитие уличного спорта.

Читать полностью » Подтягивания на турнике для начинающих: негативные повторения и статические удержания сегодня в 6:50
Подтянуться не можешь? Значит, просто не знаешь этот приём

Как увеличить количество подтягиваний без тренажёров и спортзала. Узнайте, какие методы помогают новичкам достичь 10 повторений уже через месяц.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Тыква полезна для собак при правильном приготовлении и дозировке
Наука
Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций
Спорт и фитнес
Методика Hannibal For King: круговая схема упражнений на турниках и брусьях
Садоводство
Артишок успешно растёт на даче и выдерживает умеренный климат при правильной посадке
Садоводство
Подсолнечники масличных сортов требуют больше пространства и фосфорных удобрений для урожая
Наука
Ривас: в древнем городе Коба найден Камень Основания с именем женщины-правительницы
Дом
Эмиль Перушанов рекомендовал проводить глубокую чистку ковров дважды в год
Дом
Подушки для уличной мебели рекомендуется мыть дважды в год — весной и осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet