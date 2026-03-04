Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гимнастика с фитболом
© flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:44

Фитбол под животом и эффект марафона: голливудский метод сжигает лишнее без тяжёлых гантелей

В душном зале калифорнийского фитнес-клуба, где воздух пропитан ароматом свежезамененного коврика и легким потом от предыдущих групп, американская актриса Брук Берк разворачивает свой коврик. Она только что вернулась с семейного отдыха, но тело все равно выглядит подтянутым — ни следа усталости или дряблости. Эта женщина, балансирующая между съемками и детьми, выбрала универсальную скоростную тренировку, которую можно впихнуть куда угодно: в отель, гостиную или парк. Проблема знакома многим — мышцы теряют тонус от сидячей рутины, а вот ее подход меняет все за считанные недели.

Тренер Грег Жуан-Роше, создавший этот комплекс, подчеркивает динамику: смена позиций активирует сразу несколько зон, не давая мышцам застаиваться. Разогрев 30 минут на любом кардио — и вы в бою. Занимайтесь 4 раза в неделю, по 15 повторений на упражнение, меняя порядок для свежести. Нужен только фитбол и коврик — никаких гантелей или тренажеров.

"Такие динамичные цепочки движений идеальны для занятых людей: они нагружают стабилизаторы ягодиц и ног, не давая суставам "проседать" под весом тела. Брук использует это годами — результат в упругости форм без перегрузок".

фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

План и подготовка

Начинайте с 30 минут кардио — бег на месте или прыжки, чтобы разогреть кровоток. Это как разминка перед марафоном, где ЧСС марафон под контролем. Четыре сессии в неделю, 15 повторений — миксуйте, чтобы тело не привыкало. Фитбол диаметром 65 см обеспечит опору, коврик защитит локти. Такой подход, близкий к высокоинтенсивному тренингу, разгоняет прогресс без выгорания.

Брук меняет последовательность — сегодня кики, завтра планки. Это держит мышцы в тонусе, как в 5-10 минутах тонуса.

Перекрестный кик: стабилизация ягодиц

Ноги на ширине плеч, колени мягко согнуты, руки у подбородка в кулаках. Шаг правой назад в присед, вес на правую — левой кик параллельно полу. Заведите ногу крест-накрест, удар правой. Стабилизаторы ягодиц и ног фиксируют углы, не давая колену "гулять внутрь". Идеально против дряблости, как в тренировках на ноги.

"Кик учит ягодицы работать в динамике, фиксируя таз — это ключ к упругим бедрам без травм, особенно если пронация стопы неидеальна".

фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Планка с выведением колена: кор и плечи

Планка, ладони под плечами. Левое колено вперед-вправо с поворотом, нога назад вверх. Кор и стабилизаторы плеч держат линию, как в модифицированной планке. Меняйте стороны — плечи горят ровно.

Перекаты на фитболе: спина и ноги

Живот на фитболе, ноги шире плеч, руки вперед. Ноги вверх в планку — спина прямит позвонок, ноги жгут. Вернитесь. Как гимнастика для спины.

Скручивания с фитболом: бедра

Живот вниз, руки скрещены, фитбол между стопами. Колени 90°, бедра вверх на счет. Бедра и стабилизаторы — фокус.

Обратные выпады: полный цикл

Выпад левой назад, вес на правую — левая вперед с рукой к носу, правая назад. Смена. Как в низкоударных тренировках для ягодиц.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько времени на сессию? 30 мин разминка + 20-30 мин упражнений.
  • Новичкам подойдет? Да, начните с 10 повторений, как в фитнес для начинающих.
  • Фитбол обязателен? Да, для опоры, альтернатива — стул.
  • Боль в коленях? Сократите амплитуду, фокус на стабилизации.
Проверено экспертом: техника упражнений, безопасность для суставов, адаптация под уровень. фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

