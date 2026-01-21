Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брошь на кофте
Брошь на кофте
© https://unsplash.com by COPPERTIST WU is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 15:44

Приколола брошь на базовую рубашку — и вещи, которые надоели, снова стали любимыми: вот как носить

Броши снова используют как акцент в весенних образах 2026 года — InStyle

Броши внезапно вернулись в центр модного разговора — и выглядят не "бабушкиным" украшением, а смелым приёмом стилизации. Весной их носят так, будто это маленький режиссёрский жест, который собирает образ в одно целое и добавляет характер. В духе Кэрри Брэдшоу это работает особенно хорошо: чуть иронии, чуть театральности, и даже базовые вещи становятся интереснее. Об этом пишет InStyle.

Почему броши снова в тренде

Мода 2026 года явно устала от крайностей минимализма: образам возвращают объём, фактуру и заметные детали. На этом фоне брошь оказалась идеальным аксессуаром — с "историей", ощущением винтажной находки и эффектом продуманной коллекции, а не покупки ради очередного микротренда. Плюс это простой способ освежить гардероб без радикальных экспериментов: вы меняете не одежду, а акцент.

В InStyle отмечают, что такой подход помогает иначе взглянуть на привычные вещи.

"Чего я не ожидала, так это того, что этот эксперимент со стилизацией заставит меня снова влюбиться в одежду, которая у меня уже есть, — написала фэшн-директор InStyle Мадлен Хирш, подводя итоги недели, когда она носила броши каждый день. — Блузки, которые мне успели наскучить, снова оказались в числе моих любимых".

8 современных способов носить брошь в 2026 году

  1. Сделать базу "дороже": приколите брошь на воротник рубашки или по центру планки — получится чёткий, неподвижный акцент вместо украшений, которые постоянно съезжают.
  2. Сыграть в логоманию: брошь с названием бренда можно не прятать, а наоборот — собрать несколько на лацкане и превратить это в заявление.
  3. Добавить цвет костюму: яркая флоральная брошь оживляет строгий жакет и делает андрогинный образ менее предсказуемым.
  4. Усилить деним-деним: "канадский смокинг" становится эффектнее, если разместить броши россыпью по куртке — получится нарядно, но не вычурно.
  5. Приколоть там, где не ждут: например, на галстук — так офисная строгость превращается в более смелую максималистскую версию.
  6. Поддержать "grandma chic”: брошь хорошо ложится на сочетание топа и макси-юбки, особенно если хочется интеллигентной женственности без сахарности.
  7. Сделать пальто главным героем: одна камелия или графичная форма меняет впечатление от классического двубортного силуэта.
  8. Включить "наследие": цепочки, двойные крепления и винтажные мотивы красиво смотрятся на жилете или лаконичном чёрном комплекте.

Броши ценны тем, что не требуют нового гардероба: они работают как точная настройка — добавляют смысл, настроение и индивидуальность. И если хочется той самой "кэрривской" свободы, иногда достаточно одной детали, которая выглядит как ваша личная находка.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маркировка вчера в 13:37
Убрала "натуральные" сиропы — свободный сахар не снизился: причина оказалась в другом

Доказательный нутрициолог развеивает мифы о сахаре и подсластителях: чем отличаются свободные и природные сахара, как читать термины и зачем нужны ADI и цифры ВОЗ.

Читать полностью » Фолиевая кислота помогает при выпадении волос только при дефиците — доктор Сара Харчарик Перкинс вчера в 11:14
Начала пить фолиевую кислоту для волос — эффект появился только при одном условии

Новость разбирает связь между фолиевой кислотой и выпадением волос: дефицит B9 может влиять на волосы, но при нормальном уровне эффекта почти отсутствует. Узнайте, кому нужен фолат, каковы риски самоназначения и что говорят исследования MediaFeed о роли фолиевой кислоты в здоровье волос.

Читать полностью » Эксперимент не зафиксировал передачу гриппа при тесном контакте — PLOS Pathogens вчера в 10:09
Всё шло к заражению: вирус рядом, тесный контакт — но развязка оказалась неожиданной

Эксперимент с участием больных гриппом показал, почему вирус не всегда передаётся при близком контакте и какие условия реально снижают риск заражения.

Читать полностью » Волосы на голове растут за счёт движения клеток — Nature Communications вчера в 0:58
Учебники врали десятилетиями: волосы на голове растут не от корня, а по неожиданному сценарию

Новое исследование показало, что волосы растут не так, как считалось раньше: ключевую роль играет движение клеток и механические силы внутри фолликула.

Читать полностью » Остатки макияжа провоцируют тусклый тон и несовершенства кожи – косметологи 19.01.2026 в 23:24
Макияж вроде сняли, а поры всё равно забиваются: следы остаются там, где не ждёте

Почему важно полностью снимать макияж: мицеллярная вода или масло, как бережно удалять тушь и делать второе очищение, чтобы ночной уход действительно работал.

Читать полностью » Тёмно-синий лак выглядит мягче чёрного и сохраняет строгость 19.01.2026 в 19:04
Тёмно-синий маникюр называют "новым чёрным" этой зимой: выглядит дороже, чем ожидаешь

Тёмно-синий маникюр — "новый чёрный" зимы: два тонких слоя лака, блестящий топ и минимальные детали придают образу глубину, элегантность и универсальность.

Читать полностью » Мини-юбка 90-х возвращается в тренды 2026 года – модные редакторы 19.01.2026 в 17:07
В 2026 мини из 90-х стала базой: один силуэт — три совершенно разных образа

Мини-юбка 90-х возвращается в моде: в 2026 она работает в минимализме, гранже и бохо — белая, джинсовая и тартан задают три главных направления.

Читать полностью » Возрастные боли в коленях и спине чаще связаны с износом суставов — врачи 19.01.2026 в 14:46
Колени и спина болят по привычке, но эти сигналы могут закончиться плохо

Боли в коленях и спине после 55 лет часто считают нормой, но некоторые симптомы могут указывать на воспаление, проблемы с сосудами или нервы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Наночастицы в продуктах меняют работу кишечника — Antioxidants
Питомцы
Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien
Наука
Подтопления в Пиране учащаются из за подъёма уровня моря — министр Йоже Новак
Еда
Бекон рекомендуют начинать жарить с тонким слоем воды в сковороде — The Kitchn
Питомцы
Исчезновение насекомых нарушит производство продуктов питания — Science Times
Спорт и фитнес
Уборка снега обгоняет спортзал: неожиданный эффект работы с лопатой
Наука
Пластиковые отходы используют как топливо в бедных городах — Nature Communications
Туризм
Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян — туроператоры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet