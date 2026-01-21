Приколола брошь на базовую рубашку — и вещи, которые надоели, снова стали любимыми: вот как носить

Броши внезапно вернулись в центр модного разговора — и выглядят не "бабушкиным" украшением, а смелым приёмом стилизации. Весной их носят так, будто это маленький режиссёрский жест, который собирает образ в одно целое и добавляет характер. В духе Кэрри Брэдшоу это работает особенно хорошо: чуть иронии, чуть театральности, и даже базовые вещи становятся интереснее. Об этом пишет InStyle.

Почему броши снова в тренде

Мода 2026 года явно устала от крайностей минимализма: образам возвращают объём, фактуру и заметные детали. На этом фоне брошь оказалась идеальным аксессуаром — с "историей", ощущением винтажной находки и эффектом продуманной коллекции, а не покупки ради очередного микротренда. Плюс это простой способ освежить гардероб без радикальных экспериментов: вы меняете не одежду, а акцент.

В InStyle отмечают, что такой подход помогает иначе взглянуть на привычные вещи.

"Чего я не ожидала, так это того, что этот эксперимент со стилизацией заставит меня снова влюбиться в одежду, которая у меня уже есть, — написала фэшн-директор InStyle Мадлен Хирш, подводя итоги недели, когда она носила броши каждый день. — Блузки, которые мне успели наскучить, снова оказались в числе моих любимых".

8 современных способов носить брошь в 2026 году

Сделать базу "дороже": приколите брошь на воротник рубашки или по центру планки — получится чёткий, неподвижный акцент вместо украшений, которые постоянно съезжают. Сыграть в логоманию: брошь с названием бренда можно не прятать, а наоборот — собрать несколько на лацкане и превратить это в заявление. Добавить цвет костюму: яркая флоральная брошь оживляет строгий жакет и делает андрогинный образ менее предсказуемым. Усилить деним-деним: "канадский смокинг" становится эффектнее, если разместить броши россыпью по куртке — получится нарядно, но не вычурно. Приколоть там, где не ждут: например, на галстук — так офисная строгость превращается в более смелую максималистскую версию. Поддержать "grandma chic”: брошь хорошо ложится на сочетание топа и макси-юбки, особенно если хочется интеллигентной женственности без сахарности. Сделать пальто главным героем: одна камелия или графичная форма меняет впечатление от классического двубортного силуэта. Включить "наследие": цепочки, двойные крепления и винтажные мотивы красиво смотрятся на жилете или лаконичном чёрном комплекте.

Броши ценны тем, что не требуют нового гардероба: они работают как точная настройка — добавляют смысл, настроение и индивидуальность. И если хочется той самой "кэрривской" свободы, иногда достаточно одной детали, которая выглядит как ваша личная находка.