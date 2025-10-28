Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
римские термы археологического парка Сегобрига, Испания
римские термы археологического парка Сегобрига, Испания
© commons.wikimedia by No machine-readable author provided. Josemanuel assumed (based on copyright claims) is licensed under Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:43

Бронзовые руки, головы и быки из источников: в Италии обнаружили святилище, где древние дарили богам свои органы

В Италии археологи нашли бронзовые вотивные дары в термах Сан-Кашано

В живописных окрестностях Сиены, в небольшом тосканском городке Сан-Кашано-деи-Баньи, археологи сделали одно из самых значимых открытий последних лет. В термальных источниках, где когда-то отдыхали и лечились этруски и древние римляне, был найден настоящий клад античных артефактов.

Дары богам, забытые веками

Археологи обнаружили, что термы Сан-Кашано служили не только местом отдыха, но и святилищем. Сюда приходили те, кто искал исцеления от болезней, и в знак благодарности оставляли богам вотивные подношения - символические дары.

"Горячие источники использовались для исцеления, а затем — если здоровье приходило в норму — дарили богам то, что лечили. Не натурально, конечно, а в виде бронзового "аватара”", — говорится в публикации.

На месте раскопок нашли четыре бронзовые статуи, фрагменты человеческих тел — руки, головы, ноги — а также фигурку быка, напоминающего собаку. Особое внимание учёных привлекла необычная бронзовая половина туловища, словно разрезанная острым хирургическим инструментом — вероятно, символическая жертва в честь исцеления.

Когда ритуал становится историей

Термальные источники Сан-Кашано известны с этрусских времён. С III века до н. э. здесь существовало святилище, совмещавшее функции храма и лечебницы. Геотермальная вода, богатая минералами, считалась даром богов, и многие верили, что она способна исцелять. После выздоровления паломники приносили в подношение бронзовые модели органов, символизирующие излечённые части тела.

В ходе раскопок также были найдены более 10 тысяч монет, аккуратно сложенных стопками, и целое "гнездо" из бронзовых змей - священный символ обновления и исцеления. Среди небольших драгоценностей встречались изделия из золота и серебра.

Тип находки Материал Назначение
Статуи и части тела Бронза Вотивные дары богам
Фигурка быка Бронза Символ плодородия
Монеты Бронза, серебро Жертвенные подношения
Змеи Бронза Символ исцеления
Яйца Органика Элемент ритуала обновления

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать, что термы использовались только для отдыха.
    Последствие: недооценка религиозного и культурного значения места.
    Альтернатива: рассматривать термы как сложный комплекс, объединяющий медицину, религию и искусство.

  • Ошибка: игнорировать органические находки.
    Последствие: потеря важной информации о ритуалах и верованиях.
    Альтернатива: использовать современные методы консервации и анализа органических остатков.

А что если древние понимали медицину лучше, чем кажется?

Археологи отмечают, что найденные предметы свидетельствуют не только о вере, но и о развитых знаниях о теле и болезнях. Например, бронзовые модели органов, найденные в источниках, напоминают анатомические пособия. Возможно, древние целители Сан-Кашано использовали термы как ранний медицинский центр, где духовное соединялось с физическим.

Этот подход напоминает современную интегративную медицину, где исцеление рассматривается не только как процесс для тела, но и для души.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждение связи этрусской и римской культур Трудности с консервацией органических находок
Уникальные бронзовые артефакты Высокая стоимость реставрации
Новые сведения о древней медицине Ограниченный доступ к месту раскопок

FAQ

Когда начались раскопки в Сан-Кашано-деи-Баньи?
Раскопки стартовали в 2022 году, когда археологи впервые извлекли из термальных источников бронзовые фигурки.

Почему находки оказались в воде?
В древности источники считались священными, и дары богам опускали прямо в термы, где они сохранялись в бескислородной среде.

Что делает открытие уникальным?
Сочетание этрусских и римских артефактов в одном месте — редкость. Оно демонстрирует плавный переход между культурами и их общие религиозные практики.

Что планируется дальше?
Часть находок будет выставлена в местном музее Сан-Кашано, а исследования продолжаются под контролем Министерства культуры Италии.

Мифы и Правда

  • Миф: бронзовые статуи были частью украшений терм.
    Правда: это были вотивные подношения, символизирующие благодарность богам за исцеление.

  • Миф: этруски не имели развитой медицины.
    Правда: находки свидетельствуют о понимании строения тела и важности гигиены.

  • Миф: подобные ритуалы были редкостью.
    Правда: культ исцеления через воду был распространён по всему Средиземноморью.

Исторический контекст

Сан-Кашано-деи-Баньи расположен на древнем пересечении торговых путей между Этрурией и Римом. Геотермальные источники использовались людьми уже три тысячи лет назад. При этрусках здесь возник культ богов исцеления, позже воспринятый римлянами. После распада Римской империи термы были заброшены и забыты до наших дней.

Открытие 2020-х годов стало настоящим окном в прошлое: учёные впервые получили возможность увидеть, как выглядели реальные ритуалы древних в местах, где медицина и вера существовали бок о бок.

Три интересных факта

  1. Яйца, найденные при раскопках, оказались частично неповреждёнными — в некоторых сохранились следы яичного желтка.

  2. В одной из бронзовых фигурок исследователи нашли полость, вероятно использовавшуюся для хранения целебных трав.

  3. Самой значимой находкой археологи назвали статую Аполлона, символизирующую свет и исцеление.

