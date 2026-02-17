Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Печаль
Печаль
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 12:31

Потеря любви "зажигает" зоны физической боли — учёные объяснили, что происходит в голове

Потеря близкого человека способна перевернуть привычную жизнь и буквально выбить почву из-под ног. В такие моменты кажется, что боль сосредоточена не только в мыслях, но и в теле. Учёные всё чаще говорят о том, что разбитое сердце — не метафора, а реальный физиологический процесс. Об этом сообщает CNN.

Почему любовь неизбежно связана с болью

По данным исследований, более 80% людей хотя бы раз переживали болезненный разрыв романтических отношений. При этом источником душевной боли может стать не только расставание с партнёром, но и охлаждение дружбы или смерть близкого.

"Спросите у кого-то, кого вы знаете, что было самым болезненным, что когда-либо случалось в его жизни, — недавно сказал психиатр и нейробиолог доктор Йорам Йовелл главному медицинскому корреспонденту CNN доктору Санжаю Гупте в его подкасте Chasing Life. - Они не расскажут вам о дорожно-транспортной аварии или какой-то операции, но расскажут о человеке, которого любили и которого потеряли."

Йовелл, доцент клинической нейронауки Медицинского центра Хадасса Эйн Керем при Еврейском университете Иерусалима, подчёркивает: эмоциональная боль выполняет важную функцию. По его словам, она действует как своеобразный "суперклей", удерживающий нас рядом с теми, кто нам дорог. Страдание сигнализирует, что связь значима, а значит, за неё стоит бороться.

Мозг реагирует на разрыв как на травму

Ощущение тяжести в груди, проблемы со сном, потеря аппетита — всё это не плод воображения. Нейробиологические исследования показывают, что зоны мозга, отвечающие за физическую боль, активируются и при эмоциональном стрессе. Социальная изоляция и одиночество буквально "зажигают" те же участки, что и телесные повреждения.

В редких случаях сильный стресс может привести к кардиомиопатии такоцубо, известной как синдром сломанного сердца. Это временное состояние имитирует инфаркт и подтверждает: переживания отражаются на работе сердечно-сосудистой системы.

Отдельную роль играет врождённая система тревоги разлуки. Она формируется ещё в младенчестве и отвечает за связь ребёнка с матерью. Когда значимые отношения разрушаются, эта система активируется, вызывая тревогу, тоску и даже депрессивные симптомы. Ранний опыт привязанности во многом определяет, как человек будет переживать утраты во взрослом возрасте.

Как запустить процесс восстановления

Несмотря на глубину переживаний, разбитое сердце не остаётся с человеком навсегда. Инстинктивное желание закрыться и изолироваться, по словам Йовелла, часто мешает выздоровлению. Наоборот, возвращение к общению становится одним из ключевых шагов к облегчению.

"Одна из самых полезных вещей — это восстановить связь с другими людьми, которых ты любишь", — сказал он.

Присутствие поддерживающих людей стимулирует выработку эндорфинов — нейромедиаторов, которые действуют как естественные обезболивающие и улучшают настроение. Физическая активность работает схожим образом: движение помогает мозгу справляться со стрессом и постепенно снижает интенсивность эмоциональной боли.

В некоторых случаях исследуются и медикаментозные подходы. Наблюдения показывают, что даже безрецептурные обезболивающие способны слегка притупить эмоциональные переживания. В более тяжёлых ситуациях изучается влияние препаратов, воздействующих на опиоидные рецепторы мозга. Однако специалисты подчёркивают: такие методы требуют осторожности и медицинского контроля.

"Сердце сильное", — сказал он. "Больно, это правда. Но сердце может исцелять, и всё равно есть люди, которые тебя любят."

Потеря любви напоминает о нашей способности глубоко привязываться и чувствовать. Боль свидетельствует о значимости отношений, но она же со временем указывает путь к новым связям. Поддержка, движение и готовность снова открыться миру помогают пережить утрату и постепенно вернуть ощущение внутренней опоры.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

