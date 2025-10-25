Запах брокколи исчезает за минуты: простой трюк, о котором не пишут в кулинарных книгах

Брокколи часто становится причиной своеобразного "аромата" на кухне — стоит только поставить кастрюлю на плиту, и воздух заполняет стойкий запах серы. Из-за этого многие отказываются готовить этот полезный овощ дома. Но неприятный аромат вовсе не повод исключать брокколи из меню: если знать несколько простых хитростей, можно наслаждаться её вкусом без малейших неудобств.

Почему брокколи так пахнет

Главный источник запаха — природные соединения серы. Они есть во всех представителях семейства крестоцветных: капусте, брюссельской, цветной и, конечно, в брокколи. Когда овощ подвергается нагреванию, эти соединения распадаются, а в воздух выделяются летучие вещества с характерным "капустным" запахом.

Чем дольше капуста варится или тушится, тем интенсивнее ощущается аромат. И хотя эти сернистые соединения полезны для организма — они обладают антиоксидантными свойствами, — на запах это никак не влияет.

Как сделать приготовление без запаха

Чтобы сохранить все витамины и при этом избежать неприятного аромата, важно правильно подобрать способ термообработки и добавить нейтрализующие ингредиенты.

Таблица: как уменьшить запах брокколи при готовке