Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брокколи
Брокколи
© scienceimage.csiro.au by Robert Kerton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 17:47

Тарелка полная — голова спокойна: зелёный герой для тарелки растёт у окна, а не на грядках

Брокколи повышает чувство сытости и подходит для выращивания дома — диетологи

Брокколи всё чаще называют овощем, который помогает дольше сохранять чувство сытости и при этом легко вписывается в повседневный рацион. Его ценят не только сторонники здорового питания, но и те, кто стремится выращивать продукты самостоятельно. Интерес к этому овощу заметно вырос на фоне популярности домашних огородов и более осознанного отношения к еде. Об этом сообщает Correiobraziliense.

Как брокколи влияет на чувство сытости

Брокколи давно привлекает внимание специалистов по питанию благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Основную роль здесь играют нерастворимые волокна, которые увеличивают объём пищи в желудке и замедляют процесс её переваривания. За счёт этого чувство насыщения сохраняется дольше, а желание перекусить между приёмами еды возникает реже.

Дополнительным плюсом считается влияние брокколи на уровень сахара в крови. Волокна замедляют всасывание углеводов, благодаря чему энергия поступает постепенно. При низкой калорийности этот овощ можно включать в меню в достаточно щедрых порциях, не перегружая рацион лишними калориями. По такому же принципу в питании часто используют и микрозелень на подоконнике, которая ценится за концентрацию витаминов и минимальную калорийность.

Польза клетчатки и других веществ

Регулярное употребление брокколи связано с более стабильным пищевым поведением. Овощ занимает значительное место в тарелке, но при этом имеет низкую энергетическую плотность, что особенно важно для контроля массы тела. Он помогает структурировать приёмы пищи и уменьшить вероятность переедания.

Среди ключевых преимуществ брокколи выделяют:

  1. Поддержку нормальной работы кишечника и снижение риска запоров.

  2. Повышение сытости и снижение частоты спонтанных перекусов.

  3. Участие в регуляции уровня глюкозы в крови.

  4. Низкую калорийность при хорошем объёме порции.

  5. Наличие витаминов и минералов, необходимых для ежедневного обмена веществ.

Витамины и минералы в составе брокколи

Помимо клетчатки, брокколи богата витамином C, витамином K, фолиевой кислотой, калием и рядом биоактивных соединений, характерных для крестоцветных овощей. Эти вещества участвуют в иммунных реакциях, процессах свёртывания крови и защите клеток от окислительного стресса.

Добавление брокколи в салаты, гарниры или тёплые блюда делает рацион более разнообразным и сбалансированным. В сочетании с бобовыми, цельнозерновыми продуктами и источниками качественного белка этот овощ помогает выстроить питание в соответствии с современными рекомендациями по здоровью.

Как вырастить брокколи дома

Брокколи подходит не только для классических грядок, но и для выращивания в горшках или приподнятых контейнерах. Такой формат особенно удобен для городских условий и балконов. По схожему принципу сегодня успешно выращивают и карликовые овощи в горшках, что позволяет получать урожай даже при ограниченном пространстве.

Растение предпочитает хорошее освещение, плодородную и рыхлую почву, а также умеренные температуры, характерные для осенне-зимнего периода. Для начала можно выбрать семена или готовую рассаду из специализированных питомников. Рассада считается более удобным вариантом для новичков.

Почва должна быть хорошо дренированной, а глубина контейнера — не менее 25-30 см. Полив поддерживает равномерную влажность без застоя воды, а подкормки органическими удобрениями помогают растению развиваться стабильно. Урожай обычно собирают через 70-100 дней после посадки, когда центральная головка становится плотной и насыщенно-зелёной.

Пищевая ценность брокколи

В среднем 100 граммов приготовленной без жира брокколи содержат около 35 ккал, до 7 г углеводов, примерно 2,5 г белка и от 2,5 до 3,5 г пищевых волокон. Овощ также обеспечивает значительную часть суточной нормы витаминов C и K, фолиевой кислоты и калия. Эти показатели подчёркивают роль брокколи как продукта с низкой калорийностью и высокой питательной ценностью.

Регулярное включение брокколи в рацион вместе с другими овощами, фруктами и источниками белка способствует разнообразному питанию и помогает поддерживать ощущение сытости без жёстких ограничений.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ландшафтная ткань со временем пропускает сорняки через слой мусора - House Digest 13.01.2026 в 22:52
Ландшафтная ткань “от сорняков” сначала радует, а потом превращает участок в кошмар: причина всплывает позже

Избежите распространенных ошибок в садоводстве: узнайте, какие решения оборачиваются неприятностями и как их разумно заменить.

Читать полностью » Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод 13.01.2026 в 18:33
Субстрат для орхидеи может убивать корни тихо: есть простой сигнал, что пора пересаживать

Пожелтели листья у орхидеи? Это может быть норма или тревожный сигнал: разберём причины — от полива и света до вредителей и подкормок.

Читать полностью » Осенний полив магнолии проводят до промерзания почвы - Better Homes and Gardens 13.01.2026 в 10:49
Солнечный ожог ствола портит магнолию зимой: простая обмотка спасает, но есть нюанс

Успех весеннего цветения магнолии зависит от заботы зимой. Узнайте, как простые шаги помогут сохранить здоровье растения и обеспечить яркие цветы.

Читать полностью » Морозостойкие растения способны цвести зимой даже под снегом — Ciceksel 12.01.2026 в 17:09
Зимние цветы не боятся морозов — но боятся воды: исправила дренаж и получила цветение в самый холод

Морозостойкие цветы способны цвести зимой и сохранять краски сада даже под снегом. Какие виды выбрать и как подготовить почву без ошибок.

Читать полностью » Январь считается ключевым месяцем для закладки цветения — цветоводы 12.01.2026 в 13:06
Зимой цветы стоят зелёные, но пустые — в январе решается всё: дальше будет поздно

Почему цветы зимой перестают цвести и какой простой январский приём помогает запустить рост и заложить бутоны без химии и риска для растений.

Читать полностью » Аглаонема переносит полутень и подходит для коридоров и офисов — агроном 12.01.2026 в 5:09
Поливала аглаонему по расписанию — листья начали страдать: перестроилась на простой режим, и всё восстановилось

Аглаонема подходит для полутёмных зон: она растёт медленно, сохраняет декоративность и не требует сложного ухода даже в офисе.

Читать полностью » Омоложение фиалок во время цветения вызывает стресс — цветоводы 12.01.2026 в 1:24
Фиалка перестала цвести и вытянулась — тянуть дальше нельзя: момент критический

Осень может стать лучшим временем для обновления фиалки. Рассказываем, по каким признакам понять, что растение нуждается в омоложении, и как провести процедуру без риска.

Читать полностью » Снег в теплице помогает мягко увлажнить почву к весне — садовод Валерий Медведев 11.01.2026 в 16:09
Талая вода в теплице вымывает соли — заметил разницу сразу: теперь делаю так каждый сезон

Стоит ли закидывать снег в теплицу зимой? Эксперт объяснил, когда талая вода помогает почве и почему в низинах она может превратить грядки в болото.

Читать полностью »

Новости
Наука
Древние реки Марса охватывали более 100 тысяч квадратных километров — Astronomy
Еда
Миндальная паста помогает дольше сохранять сытость — Correio Braziliense
Авто и мото
Подъем дворников на ночь растягивает прижимные пружины — руководитель СТО
Питомцы
Рыбки опускаются на дно аквариума из-за осмотического шока — аквариумисты
Авто и мото
Владельцы автомобилей оценили бренды по удовлетворенности — исследователи
Питомцы
Аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак — ветеринары
Питомцы
Зуд дёсен при смене зубов запускает потребность щенка грызть — ветврач Дмитриев
Красота и здоровье
Плавающую длину меняют укладкой за счёт объёма у корней и концов — Дарсакли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet