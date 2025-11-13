Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бритни Спирс
© commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 20:01

Тайна примирения с детьми: неожиданный поворот в жизни Бритни Спирс

Бритни Спирс восстановила контакт с сыновьями — Кевин Федерлайн

После долгих лет отчуждения Бритни Спирс, наконец, смогла наладить контакт со своими сыновьями. На фоне выхода скандальных мемуаров её бывшего мужа Кевина Федерлайна певица вновь обрела возможность поговорить с детьми, которых не видела уже несколько лет.

Воссоединение после долгого молчания

История отношений Бритни Спирс с сыновьями — 20-летним Шоном Престоном и 19-летним Джейденом Джеймсом — всегда вызывала повышенное внимание прессы. После громкого развода с Кевином Федерлайном в 2007 году певица прошла через череду судебных разбирательств, опеки и борьбы за независимость. В последние годы её отношения с детьми ухудшились: подростки решили дистанцироваться от матери, переживавшей трудный период, связанный с психическим здоровьем.

Однако, как сообщил сам Кевин Федерлайн во время интервью на платформе "Talk Shop Live”, ситуация начала меняться.

"Мы не говорили конкретно об этом, но я знаю, что она разговаривала с нашими сыновьями, и это хорошо", — сказал Кевин Федерлайн.

По его словам, после выхода его автобиографической книги "You Thought You Knew” Бритни нашла силы для разговора с детьми.

"Я очень надеюсь, что несмотря на все это, в конце туннеля появится свет. Я его вижу, но это будет трудный путь, и он займет время", — добавил он.

Семейная история и цена славы

В начале 2000-х Бритни Спирс и Кевин Федерлайн были одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Их брак продлился всего три года, но успел стать символом эпохи поп-культуры. После развода певица потеряла право опеки над сыновьями и долгие годы боролась за возможность быть рядом с ними.

Во время скандального периода, когда Бритни находилась под опекой своего отца, отношения с детьми практически сошли на нет. Однако в последние годы, после завершения опеки, артистка не раз заявляла, что хочет восстановить семью и вернуть доверие сыновей.

Что изменилось после выхода мемуаров

Книга "You Thought You Knew”, написанная Федерлайном, вызвала широкий резонанс. В ней он рассказал не только о браке с Бритни, но и о трудностях, с которыми столкнулась их семья. По словам самого Кевина, публикация не была актом осуждения — наоборот, он надеялся, что мемуары станут мостом между бывшей женой и детьми.

"Они пытаются найти способ восстановить связь с матерью. Я думаю, это определенно возможно", — заключил Кевин Федерлайн.

Его слова вызвали волну откликов в социальных сетях: фанаты Бритни выразили поддержку певице, отмечая, что для матери нет ничего важнее, чем отношения с детьми.

Мифы и правда о Бритни Спирс

Миф: Бритни не хочет видеться с сыновьями.
Правда: певица неоднократно пыталась наладить контакт, однако дети нуждались во времени, чтобы принять её после бурных лет опеки и публичных скандалов.

Миф: Федерлайн написал мемуары, чтобы навредить Бритни.
Правда: в интервью он подчеркнул, что его цель — не критика, а попытка восстановить понимание внутри семьи.

Миф: воссоединение невозможно из-за старых обид.
Правда: сами участники семейной истории говорят о готовности к примирению, пусть и постепенному.

А что если…

Если Бритни Спирс действительно сможет восстановить контакт с сыновьями, это станет одним из самых вдохновляющих примеров личного возрождения звезды. После многолетних испытаний она вновь может обрести то, что для неё важнее всего — любовь и доверие близких.

Исторический контекст

  1. 2004 год. Бритни и Кевин Федерлайн женятся — на волне популярности певицы пара становится объектом внимания таблоидов.

  2. 2006 год. Появляются слухи о проблемах в браке и нестабильном состоянии певицы.

  3. 2007 год. Развод и начало опекунской драмы, которая длилась более десяти лет.

  4. 2021 год. Суд официально завершает опеку над Бритни Спирс.

  5. 2024 год. После выхода мемуаров Федерлайна семья делает первые шаги к примирению.

