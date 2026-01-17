Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спокойный оазис в солнечной комнате
Спокойный оазис в солнечной комнате
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:57

Дом, в котором хочется остаться навсегда: секреты английского уюта, ломающие привычные схемы

Оливковая палитра создала тёплую атмосферу в гостиных — House Beautiful

Английские интерьеры давно стали синонимом уюта, в котором нет случайных деталей. В них удивительным образом сочетаются тепло обжитого дома и выверенная эстетика без показной роскоши. Именно эта сдержанная гармония привлекает дизайнеров по всему миру. Об этом сообщает House Beautiful.

Насыщенные природные оттенки

Цвет в британских интерьерах играет ключевую роль и задаёт настроение всему пространству. В отличие от популярной во многих странах стерильной белизны, английские дома тяготеют к сложным, глубоким тонам, навеянным природой. Оливковые, мшисто-зелёные, тёплые коричневые и приглушённые охристые оттенки создают ощущение уюта и визуальной глубины. Они хорошо работают как в небольших комнатах, так и в просторных гостиных, подчёркивая архитектуру и текстуры. Такой подход перекликается с тем, как серо-зелёный становится спокойной альтернативой привычным нейтралам и добавляет интерьеру мягкости без резких контрастов.

"Этот насыщенный оливково-зелёный цвет кажется типично английским, поскольку он мягко напоминает об интерьерах гостиной загородного дома, расположенного среди холмов Котсуолдса", — объясняет соучредитель Howark Design Джеймс Аркулис.

Декор с историей и характером

Английские дизайнеры часто используют предметы с историей, превращая их в полноценные акценты интерьера. Один из таких приёмов — оформление стен декоративными тарелками, особенно дельфтскими. Они добавляют пространству индивидуальность и подчёркивают связь с традициями. В библиотеках и гостиных нередко сочетаются узорчатые обои, классическая мебель и открытые книжные шкафы, спроектированные специально под конкретное помещение. Такой подход делает интерьер живым и персонализированным, а не музейным.

"В комнате есть несколько элементов английского стиля: узорчатые обои, дельфтские тарелки по обе стороны от камина и множество книг в книжном шкафу, который я спроектировал специально для этой комнаты", — отмечает директор по дизайну ADAM Architecture Джордж Сомарез Смит.

Текстиль вместо жёстких форм

Ещё одна характерная особенность британских домов — использование текстиля там, где обычно ожидаешь увидеть дерево или пластик. Встроенные шкафы с тканевыми панелями вместо глухих дверей смягчают интерьер и добавляют ему тепла. Такой приём особенно часто встречается в прихожих, гардеробных и подсобных помещениях. Он хорошо сочетается с тем, как система хранения удерживает порядок без ощущения перегруженности пространства и лишней строгости.

Кухня как сердце дома

Для британцев кухня — не просто функциональная зона, а центр семейной жизни. Именно поэтому здесь ценят массивные теплоаккумулирующие плиты Aga и Everhot, которые остаются горячими постоянно и позволяют готовить без обилия техники. Они освобождают пространство и поддерживают цельный визуальный образ. Не менее важна и раковина в фермерском стиле, известная как Belfast sink. Она ассоциируется с традициями, долговечностью и практичностью, органично вписываясь как в классические, так и в современные кухни.

"Неподвластная времени, элегантная и долговечная культовая раковина в стиле фермерского дома — краеугольный камень британского кухонного дизайна", — говорит дизайнер Люсинда Келлауэй.

Спальня с ощущением защищённости

В спальнях британские дизайнеры нередко делают ставку на кровати с балдахином. Плотные драпировки выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, защищая от сквозняков и добавляя уюта. Важно тщательно подбирать ткани и цвета, создавая многослойность и визуальный баланс. Такой подход делает пространство камерным и по-настоящему комфортным для отдыха.

Мебель, которая рассказывает историю

Кухонные комоды, появившиеся ещё в XVII веке, остаются важной частью английских интерьеров. Сегодня они служат витриной для керамики, фарфора и предметов ручной работы. Сочетание старинной мебели с современными элементами создаёт эффект постепенно сформировавшегося дома, в котором каждая вещь имеет значение. Такой интерьер выглядит естественным и наполненным жизнью, а не результатом одного дизайнерского решения.

В итоге английский стиль строится на уважении к традициям, внимании к деталям и умении сочетать практичность с эстетикой. Он не требует слепого копирования, но легко адаптируется под разные пространства, добавляя им тепла, характера и ощущения настоящего дома.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влажная одежда в машине запускает рост плесени и грибка — House Digest вчера в 16:38
Думала, что сушилка спасёт — а она закрепляет вонь: вот что делаю, если бельё залежалось

Не оставляйте мокрое бельё в стиралке на половину дня! Узнайте, как избежать затхлого запаха и восстановить свежесть ваших вещей с помощью простых советов.

Читать полностью » Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара вчера в 11:19
Держала уход у раковины “для удобства” — а потом заметила странную перемену

Удобство хранения в ванной имеет свою цену! Убедитесь, какие 9 товаров требуют защиты от влаги и тепла, чтобы избежать ухудшения качества и здоровья.

Читать полностью » Плотные зимние шторы вешают для тепла и защиты от сквозняков — Better Homes and Gardens 15.01.2026 в 22:05
Зимой дом хочется "утеплить" без ремонта: 7 быстрых проектов, которые меняют атмосферу за вечер

Зимой дом становится местом силы. Узнайте 7 простых идей, как быстрыми шагами создать уютный и теплый интерьер с помощью света и текстиля.

Читать полностью » Эксперты не рекомендуют стирать полотенца и одежду вместе — Martha Stewart Living 15.01.2026 в 19:11
Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно

Совместная стирка полотенец и одежды может повредить ваши вещи! Узнайте, почему это не лучший вариант и как избежать проблем.

Читать полностью » Система хранения удерживает порядок без уборок — организаторы пространства 15.01.2026 в 18:45
Уборка занимает 5 минут в день: вечерний ритуал, после которого порядок не разваливается

Как выстроить систему хранения, при которой порядок держится сам: простые принципы, рабочие привычки и решения для любого дома без лишнего стресса.

Читать полностью » Лучшие швабры имеют насадку из микрофибры — эксперт по домоводству Жукова 15.01.2026 в 15:07
Разводы и крошки не исчезают: этот вид швабры быстро исправит ситуацию

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, на что обратить внимание при выборе швабры для качественной уборки дома.

Читать полностью » Лайфхаки сократили время уборки дома — домохозяйки 15.01.2026 в 11:42
Дом против хозяев проигрывает: лайфхаки, после которых порядок держится сам

Практичные лайфхаки для кухни, спальни и детской помогают навести порядок, сэкономить место и упростить уборку без лишних затрат и ремонта.

Читать полностью » Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер 15.01.2026 в 10:47
Подушки можно стирать в машинке — но не все: одна ошибка превращает стирку в испорченный наполнитель

Узнайте, как часто следует стирать подушки, чтобы избежать накопления пыли и аллергенов. Пошаговые рекомендации от специалистов по стирке.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Хронический стресс называют главным тормозом прогресса в тренировках — тренеры
Туризм
Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express
Садоводство
Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова
Туризм
Турпоток из России в Грузию в 2025 году превысил 1,57 млн человек — аналитики
Наука
Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея
Авто и мото
Толщиномером ЛКП проверяют перекрас и следы кузовного ремонта — Александр Пахомов
Красота и здоровье
Объём кудрей регулируют от мягкого до усиленного — парикмахер Морено
Еда
Кейл рекомендуют сначала обработать маслом, чтобы листья стали мягче — Serious Eats
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet