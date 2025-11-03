Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
серая кошка
серая кошка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:14

Ваш британец вас не любит? Эксперты раскрыли секрет истинной привязанности этих кошек

Британские кошки часто выбирают в семье одного человека, которого считают своим хозяином

Многие люди, решая завести кошку, мечтают о мягком мурлыкающем создании, которое будет с удовольствием устраиваться на коленях и подставлять спинку для ласки. Однако не все породы соответствуют этому идиллическому образу. Часто именно британские кошки становятся героями историй о своенравных и независимых питомцах, чья привязанность к человеку проявляется очень избирательно. Так правда ли, что эти плюшевые аристократы такие неласковые, или за их сдержанностью скрывается глубокий характер?

Особенности породы

Британские короткошёрстные кошки давно завоевали сердца россиян. Их обаяние заключается не только в густой шерсти, напоминающей плюш, и больших круглых глазах, но и в их уравновешенном и самодостаточном нраве. Однако, увидев милого котёнка на фото, не стоит сразу бежать в питомник. Важно понимать, что каждая кошка уникальна, но породные характеристики задают определённый вектор поведения. Британцы действительно менее склонны к демонстративной ласке по сравнению, например, с сиамскими или рэгдоллами.

Независимый нрав

Их независимость — это не недостаток, а скорее особенность, имеющая свои преимущества. Такие кошки не будут надрывно мяукать под столом, выпрашивая кусочек вкусненького, и редко трутся о ноги хозяина, оставляя на одежде следы своей шерсти. Это может быть большим плюсом для тех, кто ценит чистоту и порядок. С другой стороны, не стоит ждать, что британец будет часами лежать на ваших коленях. Он сам решит, когда пришло время для нежности. Гостей же он и вовсе может удостоить лишь оценивающим взглядом из-под дивана.

Не игрушка, а личность

Характер британской кошки часто называют стойким и независимым. Даже маленькие котята редко бывают ручными в привычном понимании — им не нравится, когда их надолго берут на руки, они предпочитают свободу движений. Иногда такое поведение ошибочно принимают за агрессию или злобу. Но на самом деле это проявление самодостаточности. Владельцу важно с уважением относиться к личным границам питомца и не пытаться сделать из него живую игрушку.

Как проявляют привязанность

Несмотря на внешнюю отстранённость, британские кошки способны на глубокую привязанность. Они часто выбирают в семье одного человека, которого считают своим хозяином. Именно ему они будут оказывать те редкие и ценные знаки внимания, которые говорят о многом. Если ваш британец подходит к вам с высоко поднятым хвостом, изящно выгибает спину и тихо мурлычет, считайте, что вы получили высшую кошачью награду. Это явное доказательство его доверия и любви.

Отношение к незнакомцам

Эти кошки — настоящие сканеры достойных. Они с большим подозрением относятся к новым людям в доме. Если вы ждёте гостей и хотите похвастаться питомцем, будьте готовы к тому, что он не появится вовсе или устроит долгое и тщательное наблюдение. Британец будет изучать пришельцев на расстоянии, оценивая их манеры и поведение. И только если кто-то из гостей пройдёт этот строгий отбор, кошка может соблаговолить и приблизиться к нему, позволив себя погладить.

Как правильно общаться с британцем

Ключ к сердцу британской кошки — это уважение и отсутствие навязчивости. Они обожают, когда с ними разговаривают спокойным ласковым тоном, но излишняя активность может их отпугнуть. Не стоит настойчиво пытаться взять питомца на руки, если он того не хочет. Лучше дождаться момента, когда он сам проявит инициативу. Доверие — вот главная валюта в отношениях с этой породой. Они позволяют себя погладить только тем, кому по-настоящему доверяют.

А что если…

Если вы мечтаете о кошке, которая будет постоянно следовать за вами по пятам, активно участвовать во всех домашних делах и без раздумий запрыгивать на руки к любому гостю, то британец, вероятно, не ваш выбор. Эта порода подходит для людей, которые ценят спокойствие, независимость и имеют тактичное понимание личного пространства — как своего, так и питомца.

Плюсы и минусы характера британской кошки

Плюсы Минусы
Не навязчивы, не требуют постоянного внимания. Редко сидят на руках, могут казаться холодными.
Спокойны и уравновешенны, не создают излишнего шума. Независимость может граничить с отстранённостью.
Аккуратны и чистоплотны. Избирательны в общении, не сразу идут на контакт с незнакомцами.
Проявляют глубокую, но ненавязчивую привязанность к одному хозяину. Их расположение нужно заслужить, что требует времени и терпения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать котёнка-британца, если хочется более контактного питомца?
При выборе понаблюдайте за помётом. Более смелые и любопытные котята, которые первыми подходят к человеку, с большей вероятностью сохранят эту коммуникабельность во взрослом возрасте.

Сколько стоит котёнок британской породы?
Стоимость варьируется в широких пределах, от 10 до 50 тысяч рублей и выше, в зависимости от родословной, окраса и статуса питомника.

Что лучше: британец или шотландец, если нужна ласковая кошка?
Шотландские вислоухие кошки (скоттиш-фолды) often считаются более ориентированными на человека и нуждающимися в общении, в то время как британцы демонстрируют большую независимость.

Три интересных факта

  1. Знаменитый Чеширский кот из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла чаще всего изображается с внешностью британской короткошёрстной кошки.

  2. Их густая "плюшевая" шерсть — результат особого строения остевого и покровного волоса, который имеет одинаковую длину.

  3. Британцы — одна из древнейших пород Великобритании, чьи предки, как считается, были завезены на острова римлянами для защиты припасов от грызунов.

Исторический контекст

Формирование независимого характера британской кошки тесно связано с её историей. Эта аборигенная порода Великобритании на протяжении столетий была вынуждена сама заботиться о себе, живя на фермах и в портовых складах. Их главной задачей была ловля грызунов, а не развлечение хозяев. Такой образ жизни воспитал в них выносливость, самодостаточность и охотничьи инстинкты, которые остаются отличительными чертами породы и по сей день, несмотря на комфортную жизнь в городских квартирах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали, что кошки способны на эмоциональные связи с сородичами сегодня в 5:07
Второй кот — не подарок: когда одиночество для питомца лучше компании

Почему две кошки в одном доме не всегда становятся друзьями и как помочь им подружиться без стресса — всё о кошачьей дружбе и характере.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут спуститься с дерева из-за анатомии когтей сегодня в 4:04
Кошка залезла на дерево — и словно забыла, как спускаться: что происходит с пушистыми альпинистами

Почему кошка, способная ловко прыгать и бегать, внезапно теряет уверенность, оказавшись на дереве? Разбираемся в природе этого парадокса.

Читать полностью » Специалист по собакам: как выбрать ретривера в зависимости от уровня активности сегодня в 3:30
Лабрадоры и их тайна: как избежать распространённых ошибок при уходе

Узнайте о разных типах ретриверов, их особенностях и истории, чтобы выбрать идеального питомца для себя и своей семьи.

Читать полностью » Ветеринары: уникальные отпечатки на носу кошек помогают их идентификации сегодня в 2:16
Секрет кошачьих носов: что скрывают уникальные линии на их поверхности

Узнайте, зачем кошкам отпечатки пальцев на носу и как это помогает им в жизни. Интересные факты и советы по уходу за носом питомца.

Читать полностью » Ветеринар: игнорирование кошачьего языка тела может вызвать у питомца стресс сегодня в 1:36
Тайный язык кошек: что они действительно пытаются нам сказать

Узнайте, как научиться понимать кошек, используя язык тела, моргание и даже голос! Советы по эффективному общению с вашим питомцем.

Читать полностью » PetMD: скорость немецкой овчарки достигает 30 миль в час при работе сегодня в 0:15
Они не просто питомцы, а зеркала души: самые чувствительные породы

Собаки способны не только сопровождать нас, но и становиться частью нашей души. Узнайте, какие породы создают по-настоящему прочную эмоциональную связь с человеком.

Читать полностью » Почему у собак появляются родинки и как отличить их от опасных образований вчера в 23:08
Родинки у собак: когда это норма, а когда повод идти к ветеринару

У собак, как и у людей, могут быть родинки — чаще всего безопасные. Эксперты объяснили, когда они требуют внимания и почему нельзя удалять их самостоятельно.

Читать полностью » Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к появлению питомца в семье вчера в 22:03
Кошка или собака — первый учитель доброты: чему дети учатся у животных

Как подготовить ребёнка к появлению питомца и помочь им подружиться с первых дней? Эксперт объясняет, как воспитать любовь и ответственность через заботу о животных.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина рассказала, чем полезны занятия на пуантах для тела и осанки
Туризм
Туристы отмечают: Минск сочетает доступные цены, развитый транспорт и архитектурную целостность
Садоводство
Зола обогащает почву калием и фосфором, повышая урожайность – Сергей Ковалёв
Наука
Закись азота выделяется морскими микробами даже в кислородных водах океана — Клаудия Фрей
Дом
Неправильная подушка вызывает боли в шее и бессонницу: советы по выбору
Красота и здоровье
Хирург Дмитрий Монахов предупредил: семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость
Еда
Диетологи рекомендуют салат из капусты и свеклы для очищения организма за короткий срок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet