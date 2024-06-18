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Guardian: Великобритания не участвует в дискуссии НАТО по ядерному оружию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:10

Guardian: Великобритания не участвует в дискуссии НАТО по ядерному оружию

В Великобритании после заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в обсуждениях по этому вопросу, информирует газета Guardian, ссылаясь на информированные источники из сектора обороны.

По словам источников, ранее в беседе с британской газетой Telegraph, Столтенберг отметил, что государства-участницы НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в готовность к действиям в боевых условиях.

Великобритания не принимает участие в дебатах относительно изменений в своей оперативной стратегии по ядерным вооружениям.

По мнению издания, нуклеарный арсенал Великобритании предназначен для защиты альянса в случае возникновения серьезного военного кризиса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 июня подчеркнул, что Москва не размахивает ядерным оружием.

Он отметил, что у России есть ядерная доктрина, в которой говорится, что применение ядерного оружия возможно в крайне обоснованных случаях, но такой случай не произошел.

Потенциальные сценарии, в рамках которых Россия могла бы теоретически применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине России и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

В соответствии с этими документами, применение ядерного вооружения возможно в случае агрессии против России или ее союзников при использовании оружия массового поражения или агрессии с применением обычного вооружения, когда находится под угрозой само существование государства.

Фото: 500px.com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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