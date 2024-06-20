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В ООН заявили о беспрецедентном уровне фейков о России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:45

В ООН заявили о беспрецедентном уровне фейков о России

Британские и украинские организации участвуют в беспрецедентной информационной борьбе против России, разливая "потоки" поддельной информации, включая информацию о специальной военной операции, как отметил представитель России при ООН Василий Небензя.

По мнению российского дипломата, против России ведется именно необычная информационная война. Все эти враждебные действия координируются из Великобритании, а именно организациями, находящимися в Лондоне.

Это "Ассоциация по связям с общественностью и коммуникациям" и "Сеть по связям с общественностью", а также активны в распространении дезинформации "IT-армия Украины".

Путем использования этих цифровых ресурсов в эфир выводятся потоки ложной информации и лжи относительно России и российской системы военной обороны, подчеркнул российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Россия категорически отвергает все утверждения о том, что Москва поощряет враждебные действия в информационной сфере, по его словам.

Согласно заявлениям постпреда, Россия уже много лет работает над предотвращением вооружения информационного пространства и начала предлагать конкретные меры в этом направлении задолго до того, как западные страны вообще признали возможность такого риска.

Фото: commons.wikimedia.org/MusikAnimal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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