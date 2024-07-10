Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер анонсировал намерение государства увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП. Это необходимо для предстоящей ревизии оборонного сектора страны, которая начнется уже уже на следующей неделе.
Согласно информации, опубликованной канцелярией Стармера, предстоящий обзор призван определить будущую стратегию обороны Великобритании, выявить необходимые возможности и разработать план достижения целевого показателя оборонных расходов.
Премьер-министр подчеркнул важность готовности страны к защите в условиях многочисленных внутренних и внешних угроз. Он отметил, что именно поэтому было принято решение о проведении всестороннего анализа, который обеспечит обороноспособность Великобритании в будущем.
В ходе стратегического обзора планируется оценить характер угроз, с которыми сталкивается Лондон, а также определить необходимые возможности для их нейтрализации.
Офис премьер-министра уточнил, что анализ будет включать в себя формирование вооруженных сил и повышение их боеготовности, укрепление оборонных партнерств, разработку новой стратегии оборонной промышленности, обеспечение военнослужащих необходимыми навыками и возможностями, а также реформирование системы закупок.
Особое внимание в рамках стратегического оборонного обзора будет уделено углублению сотрудничества в сфере обороны со странами-членами НАТО и другими международными партнерами.
Фото: From Wikimedia Commons/ New Zealand Defence Force (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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