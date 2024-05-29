Советник министра по стратегическим секторам промышленности Украины Юрий Сак заявил в беседе с агентством Блумберг, что Киев получил одобрение Лондона на использование поставляемых Великобританией ракет Storm Shadow для ударов по территории России и уже активно воспользовался этой возможностью.



"Мы уже имеем опыт. Например, Британия ранее предоставила Украине разрешение на применение поставляемых ими дальнобойных ракет Storm Shadow. И мы успешно используем их", — отметил Сак, комментируя обсуждения в Евросоюзе о возможном разрешении для Киева использовать западное вооружение для ударов по территории России.



Он также заявил, что Украина разрабатывает свое вооружение, которое применяется для ударов в РФ. По данным газеты Washington Post, Великобритания до настоящего времени официально не сообщила о разрешении Вооруженным силам Украины совершать удары внутри территории РФ, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил об этом ранее.



Информационное агентство Рейтер сообщило, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским вооружением. Позже сообщение агентства было отозвано с указанием "необходимости пересмотра определенных деталей в тексте". Однако спустя некоторое время в опубликованной новой версии новости цитата об "праве" Украины атаковать территорию России британским оружием осталась без изменений. В беседе с агентством Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет за Киевом право на принятие решения о применении британского вооружения.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "Украина имеет право" на атаку военных целей на территории России. В своем заявлении он также отметил, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам и считает, что "пришло время снять и другие ограничения".

В России высказанные на Западе заявления о возможных ударах по российской территории были названы безрассудными и признаны провокационными, поскольку могут привести к непосредственному военному противостоянию с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания генсека НАТО провокационными, отметив, что возможный ответ России на атаки по своей территории известен президенту и военным, которые принимают соответствующие контрмеры.

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