Российские военные достигают тактических успехов в процессе операции против Украины, признал главнокомандующий обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в беседе с телеканалом Sky News.



В свою очередь Радакин выразил уверенность в победе Украины, отметив, что за март 2022 года России удалось захватить 17% украинской территории, тогда как на данный момент этот процент сократился до 11%, и назвал это "дефицитом".

Главнокомандующий подчеркнул, что Россия не стремится к конфликту с НАТО или к ядерному противоборству, однако сейчас, по его мнению, между Западом и РФ происходит противостояние в области экономики, логистики, военно-промышленного комплекса и политической воли. Кроме того, Радакин предупредил от использования "мутных формулировок" о предстоящей третьей мировой войне.



"Нам нужно быть осторожными и различать между действительно серьезными и глубокими угрозами конца 1930-х годов и тем, как началась мировая война, не применять мутные формулировки о том, что мы сейчас на пороге мирового конфликта. Ситуация стала немного более опасной. Но нам следует сохранять спокойствие, учитывая наши текущие возможности", — отметил он.



Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону детально пояснял, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это бессмысленно.



Руководитель России подчеркнул, что западные политики регулярно пугают своих граждан мнимой угрозой со стороны России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "разумные люди хорошо понимают, что это ложь".



Путин добавил, что страны Запада начинают осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной, поэтому им следует обдумать свои дальнейшие действия, при этом РФ готова к диалогу.

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