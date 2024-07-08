Более 40 тысяч военнослужащих украинской армии успешно завершили подготовку в рамках британской программы Interflex, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Изначально по программе, запущенной в середине 2022 года, планировалось обучать около 10 тысяч бойцов каждый квартал.
На совместной пресс-конференции в Одессе с британским коллегой Джоном Хили глава украинского оборонного ведомства подтвердил, что свыше 40 тысяч украинских военных прошли курс обучения по программе Interflex.
Программа включает изучение правовых норм вооруженных конфликтов, обращение с оружием, оказание первой помощи в боевых условиях, полевую подготовку и тактику патрулирования согласно стандартам британских вооруженных сил.
Продолжительность каждого курса составляет пять недель. В обучении задействованы инструкторы из ряда стран, включая Данию, Швецию, Канаду, Австралию, Норвегию, Румынию, Новую Зеландию, Литву, Финляндию, Нидерланды и Эстонию.
Джон Хили заявил о продолжении поддержки Украины со стороны нового правительства Великобритании, сформированного после недавних парламентских выборов. Он подчеркнул намерение ускорить поставки обещанного оборудования и анонсировал дальнейшие поставки для Украины.
Накануне британское правительство объявило о новом пакете военной помощи Киеву, включающем противотанковые ракеты, боеприпасы, военные катера, оборудование для разминирования, артиллерийские системы и инженерную технику.
Российская сторона критикует поставки вооружений Украине, утверждая, что это затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.
Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Alex Skripnichuk
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