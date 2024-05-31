Великобритания никогда не ограничивала возможности атаковать территорию России ракетами Storm Shadow, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран союза, трансляция которой проходила на YouTube-канале NATO News.
"Британия поставляла крылатые ракеты Storm Shadow долгое время без каких-либо ограничений", — отметил он.
В последние время западные политики всё чаще призывают разрешить Вооруженным силам Украины проводить налёты по территории России. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил, что Копенгаген даст разрешение Киеву использовать для этого истребители F-16.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО намеренно поднимают напряжённость на новый уровень, стимулируя Украину к продолжению бессмысленной борьбы. Это неизбежно приведёт к последствиям и в конечном счёте повлечёт за собой серьёзные ущерб интересам тех государств, которые выбрали путь эскалации конфликта, отметил Песков
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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