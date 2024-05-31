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Столтенберг: Британия не ограничивала применение ракет по РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:12

Столтенберг: Британия не ограничивала применение ракет по РФ

Великобритания никогда не ограничивала возможности атаковать территорию России ракетами Storm Shadow, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран союза, трансляция которой проходила на YouTube-канале NATO News.

"Британия поставляла крылатые ракеты Storm Shadow долгое время без каких-либо ограничений", — отметил он.

В последние время западные политики всё чаще призывают разрешить Вооруженным силам Украины проводить налёты по территории России. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил, что Копенгаген даст разрешение Киеву использовать для этого истребители F-16.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО намеренно поднимают напряжённость на новый уровень, стимулируя Украину к продолжению бессмысленной борьбы. Это неизбежно приведёт к последствиям и в конечном счёте повлечёт за собой серьёзные ущерб интересам тех государств, которые выбрали путь эскалации конфликта, отметил Песков

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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