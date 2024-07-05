Победа лейбористов на всеобщих выборах парламент Британии приведёт к критическому моменту, потому что полностью поменяется привилегированная группа, занимающая руководящие позиции во властных структурах. Об этом информировал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

В Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии мажоритарная избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе. По этой системе лейбористы должны получить около 400 мест в высший представительный и законодательный орган. Общее количество мест в парламенте — 650. По причине их количественно перевеса они начнут руководить государством.

Николай Топорнин считает, что такой расклад поспособствует завершению эры правления консерваторов, которая продолжалась долгими годами.

Он считает, что в тот момент, когда в государстве поменяется привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах, то наступит переломный момент. В ближайшее время в парламенте будут главенствовать лейбористы. Они начнут менять некоторые законы и принимать новые. По его мнению, одними из самых затрагиваемых областей будут социальная политика, проводимые органами социальной защиты, направленные на предоставление отдельным категориям граждан помощи, вызывающий проблемы переезд людей из одних районов в другие на постоянно место жительства и так далее.

Фото: Pixabay (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)