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Sky News: глава Минобороны Британии Шаппс лишился места в парламенте
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Sky News: глава Минобороны Британии Шаппс лишился места в парламенте

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс лишился места в парламенте, после состоявшихся на днях выборах. О произошедшем информирует британский телевизионный канал Sky News.

После всеобщих выборов депутатов Палаты общин Великобритании, которые состоялись 4 июля, британский политик, а также министр обороны Великобритании лишился своего места в высшем представительном и законодательном органе. Будучи членом британской политической консервативной партии, одной из двух ведущих партий Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, он получил 16 тысяч голосов. Несмотря на такие результаты, его опередил один из членов партии лейбористов Эндрю Льюин, который обогнал его почти на 4 тысячи голосов.

Ранее Sky News информировал о том, что британский юрист и политик, который четыре года назад стал лидером партии лейбористов в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Кир Стармер взял верх на выборах в парламент. Как сообщается, он набрал практически 19 тысяч голосов в одном из парламентских избирательных округов, находящийся в Большом Лондоне. Он также поблагодарил всех избирателей, которые отдали свой голос за его партию.

Фото: Richard Townshend (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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