Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:29

Чем быстрее идёшь, тем дольше живёшь: главный закон здоровья без диет и лекарств

Быстрая ходьба признана эффективнее медленной для профилактики болезней сердца

Ходьба давно признана одним из самых доступных и полезных видов физической активности. Однако, как утверждают специалисты, её эффективность зависит не только от регулярности, но и от темпа.

"Благодаря быстрой ходьбе риск преждевременной смерти снижается на 20%. Даже при сокращении времени прогулки до 11 минут положительный эффект сохранится", — отметил врач общей практики Хуссейн Ахмад.

Почему темп так важен

По словам эксперта, размеренная прогулка, во время которой человек едва двигается и не чувствует нагрузки, не приносит выраженной пользы. Чтобы ходьба действительно работала как профилактика сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, важно поддерживать умеренно высокий темп.

Именно быстрая ходьба заставляет сердце биться активнее, усиливает приток кислорода к тканям и стимулирует обмен веществ. При этом не требуется специальных тренировок или спортинвентаря — достаточно правильно распределить усилия.

Оптимальный режим ходьбы

Хуссейн Ахмад советует придерживаться простого, но эффективного графика:

  • заниматься пять раз в неделю;

  • продолжительность одной прогулки — не менее 30 минут;

  • темп — быстрый, но не изнуряющий.

Главный ориентир — дыхание. Во время ходьбы оно должно быть учащённым, но человек должен сохранять способность говорить, не переходя на прерывистое дыхание.

Такой режим помогает укрепить мышцы, улучшить работу сердца и лёгких, а также нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Уже через две недели регулярных прогулок большинство людей отмечают лёгкость в теле и снижение усталости.

Как выбрать правильный темп

  1. Начинайте с привычного шага, постепенно ускоряясь.

  2. Через 5-7 минут выйдите на целевой темп: примерно 100-120 шагов в минуту.

  3. Если появляется одышка или головокружение, слегка замедлитесь.

  4. Следите за осанкой: плечи расправлены, спина прямая, взгляд направлен вперёд.

Для удобства можно использовать фитнес-браслет или приложение для подсчёта шагов — так легче отслеживать прогресс. Средняя дневная цель — около 8-10 тысяч шагов, но качество важнее количества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прогулки слишком медленным шагом.
Последствие: низкая нагрузка, отсутствие эффекта для сердца и сосудов.
Альтернатива: добавить короткие интервалы быстрой ходьбы, постепенно увеличивая продолжительность.

Ошибка: ходьба только по выходным.
Последствие: нагрузка становится нерегулярной, эффект теряется.
Альтернатива: выходить на 15-минутные прогулки в будни и одну длинную — в выходные.

Ошибка: выбор неудобной обуви.
Последствие: боль в стопах и суставах.
Альтернатива: использовать кроссовки с амортизирующей подошвой и хорошей фиксацией пятки.

А что если нет времени на прогулки?

Если выделить полчаса сложно, достаточно 11 минут быстрой ходьбы в день. По словам врача, даже этот минимум снижает риск преждевременной смерти на 20%. Важно лишь сохранять регулярность.

Даже короткие прогулки по лестнице, перемещения пешком вместо лифта и поездок на транспорте — это тоже вклад в физическую активность. Главное — превратить движение в привычку.

Плюсы и минусы ходьбы

Плюсы Минусы
Доступна всем, не требует оборудования Может быть малоэффективна при слишком медленном темпе
Улучшает работу сердца, лёгких и сосудов Не заменяет силовые упражнения
Снижает стресс и улучшает сон Требует регулярности
Подходит при любом уровне физической подготовки При болезнях суставов нужен контроль врача

Мифы и правда

Миф: для пользы нужно проходить 10 000 шагов ежедневно.
Правда: важно не количество, а интенсивность — быстрая ходьба даже на короткие дистанции эффективна.

Миф: вечерние прогулки вредны для сна.
Правда: наоборот, умеренная активность помогает расслабиться и засыпать легче.

Миф: если нет одышки, польза минимальна.
Правда: лёгкое учащение дыхания — оптимальный уровень нагрузки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты пояснили, что третиноин стимулирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток кожи вчера в 22:55
Один ингредиент, два эффекта: третиноин лечит подростковые высыпания и возвращает молодость

Третиноин называют золотым стандартом ухода за кожей, но эффект зависит от того, как вы его применяете. Рассказываем, как сделать всё правильно.

Читать полностью » Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним вчера в 22:16
Один продукт — четыре эффекта: как румяна заменили лифтинг и бронзер

Узнайте всё о теории румян и правильном нанесении, чтобы подчеркнуть достоинства и освежить лицо. Выбор оттенков, текстур и техник для идеального макияжа.

Читать полностью » Учёные назвали гольф одной из самых полезных тренировок для сердца и мозга вчера в 21:06
Не йога и не бег: какой "спокойный" спорт продлевает жизнь на пять лет

Узнайте, как гольф влияет на работу сердца, укрепляет мышцы и улучшает когнитивные способности. Гольф — идеальное сочетание спорта, отдыха и пользы для здоровья.

Читать полностью » Нейробиологи: чувство страха стимулирует концентрацию и укрепляет нервную систему вчера в 20:02
Почему мозг любит, когда его пугают: тайна удовольствия от страха

Откройте секреты, как управляемый страх на Хэллоуине превращается в радость. Узнайте, как музыка и костюмы сближают нас и вызывают смех.

Читать полностью » Лосось, шпинат и морковь помогают сохранить упругость и тонус кожи — данные специалистов вчера в 19:46
Сияние без макияжа: 5 продуктов, которые работают лучше кремов

Узнайте, как питание влияет на состояние кожи. 5 продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, помогут вернуть коже упругость, сияние и здоровый вид. Секреты диеты для красоты!

Читать полностью » Массаж и тепло помогают снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение вчера в 18:32
Тело просит пощады: привычка, которая делает нас "деревянными"

Узнайте, как избавиться от скованности в мышцах с помощью простых и эффективных методов. Массаж, йога, магний и другие способы восстановления.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что задержка лимфы может вызвать прибавку веса до трёх килограммов в сутки вчера в 18:15
Ваш организм не ленивый — он просто застрял: как вернуть движение лимфе и лёгкость телу

Малоподвижный образ жизни провоцирует застой лимфы и отёки. Разбираемся, почему это происходит и какое простое упражнение помогает вернуть лёгкость телу.

Читать полностью » Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 17:26
Тихий предвестник инфаркта: почему именно шея выдаёт первые симптомы

Узнайте, как измерение окружности шеи может предсказать риски для здоровья. Критические цифры и пошаговое руководство по улучшению ситуации, а так же как избежать роковых ошибок.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
После кастрации кот становится спокойнее из-за снижения тестостерона — мнение ветеринаров
Садоводство
Посадка бархатцев осенью помогает улучшить экосистему сада и ускоряет рост — специалисты
Туризм
Екатеринбург - столица Урала с Храмом на Крови, Ельцин Центром и небоскрёбом Высоцкий
Наука
Микросны помогают мозгу восстанавливаться в течение дня — исследование MIT, доктор Зинонг Янг
Еда
Манник на кефире заменяет полноценный завтрак или ужин из нескольких блюд
Авто и мото
Эксперты рассказали, что важно учитывать при оспаривании штрафа за парковку в Москве
Авто и мото
Ford отзывает более 114 тысяч автомобилей из-за дефектов трансмиссии, отделки и освещения
Садоводство
Выращивание трюфелей требует инокулированных саженцев деревьев и занимает от 4 до 8 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet