Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Энтони Перкин и Брижит Бардо
Энтони Перкин и Брижит Бардо
© commons.wikimedia.org by Unredited is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:54

Легенда французского кино снова в больнице: состояние Брижит Бардо снова тревожит поклонников

Брижит Бардо доставили в больницу Сен-Жан в Тулоне — Var-Matin

Истории о знаменитостях часто воспринимаются как далекие и почти нереальные, но новости о здоровье легендарных артистов всегда возвращают к мысли о том, насколько важны поддержка, внимание и своевременная медицинская помощь. На этот раз поклонников взволновала информация о состоянии Брижит Бардо - одной из самых известных актрис французского кино XX века. Региональное издание Var-Matin сообщило, что 91-летнюю артистку вновь доставили в больницу Сен-Жан в Тулоне.

Что известно о госпитализации

По данным газеты, актриса находится в клинике около десяти дней. Источник, знакомый с ситуацией, не стал раскрывать подробности, отметив только факт госпитализации. Осенью этого года Бардо уже перенесла серьёзную операцию, после которой провела несколько недель под наблюдением врачей. Тогда её состояние, по сообщениям СМИ, вызвало беспокойство.

Несмотря на это, сама актриса в конце октября отреагировала на слухи о своём здоровье и заявила, что чувствует себя лучше.

"Не знаю, какой идиот запустил фейк о моем исчезновении, но со мной все хорошо и я не собираюсь прощаться", — заявила Брижит Бардо.

Эти слова успокоили многих поклонников, однако новая госпитализация снова привлекла внимание к теме её самочувствия.

Основные факты о последних месяцах Бардо

Осенняя операция, по сведениям Var-Matin, была связана с серьёзным заболеванием, детали которого не раскрывались. После выписки актриса вернулась к привычному образу жизни, однако сообщения о повторной госпитализации свидетельствуют о том, что восстановление может быть более длительным, чем предполагалось.

Такие ситуации нередко встречаются у пожилых людей, особенно после серьёзных медицинских вмешательств. Поэтому повторное наблюдение врачей и контроль состояния — стандартная практика, позволяющая вовремя предотвращать осложнения.

Советы шаг за шагом: как близким поддерживать пожилого человека после госпитализации

  1. Следить за расписанием приёма лекарств. Используйте органайзеры, напоминания, электронные будильники.
  2. Контролировать питьевой режим. Пожилые люди часто пьют меньше, чем требуется.
  3. Обеспечить безопасное пространство дома. Нет скользких ковров, удобные поручни, хорошее освещение.
  4. Поддерживать питание с акцентом на лёгкие белковые продукты. Подходят супы-пюре, йогурты, рыба, яйца.
  5. Планировать регулярные осмотры у врача. Это помогает вовремя заметить ухудшение.
  6. Использовать сервисы телемедицины. Они удобны, если пожилому человеку тяжело часто ездить в клинику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать рекомендации врача в первые недели после выписки.
    Последствие: ухудшение состояния и повторная госпитализация.
    Альтернатива: соблюдать план реабилитации и назначенное лечение.
  2. Ошибка: полагать, что самочувствие стабильно, если нет видимых симптомов.
    Последствие: пропуск ранних признаков болезни.
    Альтернатива: регулярные анализы и консультации специалистов.
  3. Ошибка: снижать физическую активность до нуля.
    Последствие: потеря сил, мышечная слабость.
    Альтернатива: мягкие упражнения и ежедневные прогулки.

А что если состояние снова ухудшится?

В таких случаях врачи рекомендуют не ждать появления выраженных симптомов. Пожилые пациенты нередко ощущают только лёгкую слабость, в то время как организму требуется срочная помощь. Важно заранее подготовить список экстренных контактов, номера ближайших клиник и иметь под рукой необходимые документы. Полезно также оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение и транспортировку.

Для родственников важно сохранять спокойствие и действовать по алгоритму: связаться с врачом, оценить состояние, при необходимости вызвать скорую помощь. Оперативность в таких ситуациях сыграет ключевую роль.

Сон и психология

После серьезных вмешательств пожилые пациенты часто сталкиваются с тревожностью и нарушением сна. Спокойная атмосфера, привычный режим, теплая поддержка близких и помощь специалистов снижают эмоциональное напряжение. Хороший сон улучшает восстановление, поддерживает иммунитет и уменьшает риск повторных осложнений.

Исторический контекст

  • Брижит Бардо дебютировала в 1952 году в комедии "Нормандская дыра".
  • В 1950–1960-х стала символом французского кинематографа благодаря фильмам Роже Вадима.
  • С 1970-х годов актриса посвятила жизнь защите животных и создала собственный фонд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт планирует сад с орхидеями, пионами и гортензиями за 1,2 млн долларов для свадьбы — The US Sun сегодня в 21:27
Секретный сад, охрана и дорогие цветочные композиции: как Тейлор Свифт строит свадьбу мечты

Тейлор Свифт превращает свой особняк в Род-Айленде в настоящую цветочную сказку, чтобы реализовать мечту о свадьбе в море цветов.

Читать полностью » Дональд Гловер подтвердил перенесённый инсульт во время тура 2024 года — Billboard сегодня в 11:59
Тур рухнул не просто так: инсульт Гловера оказался лишь вершиной скрытой проблемы

Дональд Гловер впервые рассказал, что стало причиной отмены его мирового тура, и открыл детали болезни, изменившей его отношение к собственному здоровью.

Читать полностью » Брайан Остин Грин и Тиффани Тиссен впервые за 30 лет встретились на сборе средств для Sandals Foundation в Лос-Анджелесе сегодня в 10:34
От экранной пары "Беверли-Хиллз" до дружбы спустя десятилетия — что скрывает воссоединение легенд сериала

Брайан Остин Грин и Тиффани Тиссен впервые за 30 лет появились вместе на публичном мероприятии, но их встреча носила дружеский характер.

Читать полностью » У 35-летней внучки Джона Кеннеди выявлен редкий агрессивный лейкоз после родов — The New Yorker сегодня в 9:27
Когда медицина почти бессильна: что переживает внучка Кеннеди на пути к выздоровлению

Внучка Джона Кеннеди столкнулась с редким агрессивным раком крови и делится опытом борьбы, поддержкой семьи и современными методами лечения.

Читать полностью » Бойфренд Карди Би обвиняется в насилии и угрозах в США — данные истца сегодня в 8:15
Любовь, угроза и публичный скандал: Карди Би оказалась в центре громкой истории

Футболист Стефон Диггс оказался в центре громкого скандала с обвинениями в насилии и угрозах, а истец утверждает, что всё произошло ещё в 2023 году.

Читать полностью » Институт Пушкина назвал слово сегодня в 7:12
Главный термин 2025-го прорвался сквозь юбилеи, тренды и миллионы запросов — и стал знаком эпохи

Институт Пушкина выбрал слово, которое точнее других передаёт атмосферу и ключевые события 2025 года. Почему именно оно оказалось в центре внимания — разберёмся подробно.

Читать полностью » Disney отказалась от сиквела сегодня в 6:54
Амазонка не дождалась продолжения: Disney внезапно оборвала историю, в которую верили миллионы

Disney отказалась от идеи продолжения "Круиза по джунглям", и актёры объяснили, почему проект не получил второго шанса. Разбираем причины и контекст решения.

Читать полностью » Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер проведут День благодарения вместе в Лос-Анджелесе — источник сегодня в 5:51
Расставание отменяется? Тайные встречи Шаламе и Дженнер раскрыты инсайдерами

Несмотря на слухи о расставании, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер планируют провести вместе День благодарения, укрепляя свои отношения после разлуки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Псориаз чаще обостряется зимой из-за нехватки солнца — Кэти Бёррис
Еда
Маринованный лук делает классический салат Мимоза мягче — технологи питания
Красота и здоровье
Квашеная капуста укрепляет микрофлору кишечника — диетолог Сюракшина
Наука
Обезглавливание в Врабле свидетельствует о ритуальном насилии — Фукс
Авто и мото
Установка нештатной магнитолы не лишает автомобиля гарантии — разъяснение эксперта
ЮФО
В Крыму зарегистрировано свыше 6,7 тысячи ОРВИ — Роспотребнадзор Крыма
Наука
Голуби чувствуют магнитное поле через индукцию во внутреннем ухе — Уоррант
Красота и здоровье
Прогулки повысили активность иммунных клеток — по данным CDC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet