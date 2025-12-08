Никакой бледности: зима требует цвета, будто пришла из Рио-де-Жанейро

Этой зимой индустрия красоты делает ставку на яркость. Модные дома возвращают в макияж выразительные цвета и ностальгию по эпохе 60-х, когда каждая деталь образа отражала индивидуальность. Теперь холодное время года перестаёт ассоциироваться с приглушёнными тонами. Об этом сообщает Vogue.

Возвращение ярких тонов в макияже

Текущий сезон показывает: зима вовсе не повод прятать краски. Ведущие косметические бренды вновь обращаются к насыщенным пигментам и смелым акцентам, предлагая женщинам играть с цветом, а не бояться его. В январе Bobbi Brown, Iris Apfel для MAC и Le Métier de Beauté почти синхронно представили коллекции, в которых главную роль играют выразительные оттенки и лаконичный дизайн упаковки. Эти линии не просто косметика — это способ передать настроение эпохи.

Особого внимания заслуживает лимитированная линейка помад от Iris Apfel для MAC. Оттенки Scarlet Ibis, Morange и Pink Pigeon — настоящий привет из прошлого. Их плотная текстура и насыщенность напоминают косметику середины XX века, когда губы были главным акцентом в образе. Матовый финиш придаёт им строгость и элегантность, но при этом сохраняет ощущение живой, выразительной женственности. Это возвращение не только стиля, но и уверенности, которой так часто не хватает зимним дням.

В современном макияже, где всё чаще преобладают блески и лёгкие тинты, такие помады выглядят особенно эффектно. Они подчеркивают индивидуальность и дают понять: даже в повседневном образе можно быть яркой, не нарушая чувство вкуса.

"Яркая помада — это не только акцент, но и способ заявить о себе", — говорится в пресс-релизе MAC.

Сочетать столь насыщенные губы лучше с нейтральными тенями и лёгким румянцем. Именно такой баланс создаёт гармонию, где ни один элемент не спорит с другим. Это правило остаётся универсальным для всех времён, и, кажется, сегодня оно вновь становится актуальным.

Современный блеск: баланс между комфортом и стилем

Тренд на естественность не исчезает, но получает новые формы. Тем, кто предпочитает ухоженный, но ненавязчивый макияж, Bobbi Brown предлагает блеск Citrus — продукт, объединивший уход и декоративность. Его текстура напоминает бальзам, а лёгкий ментоловый эффект создаёт ощущение свежести. Такой блеск идеален для холодного времени года, когда губам особенно нужна защита от ветра и холода.

Для тех, кто хочет добавить больше выразительности, существует вариант Cosmic Pink — чуть более насыщенный оттенок, способный оживить даже самый минималистичный образ. А помады Neon Orange и Neon Pink из той же серии станут выбором для смелых: они добавляют энергии и уверенности. Их можно сочетать с простыми линиями макияжа глаз и минимальным количеством аксессуаров — и эффект будет впечатляющим.

В коллекции Bobbi Brown также появилась универсальная палетка Ultra-Nude Eye Palette. Она состоит из шести базовых оттенков, идеально подходящих для создания мягких переходов и естественных теней. Такой набор станет палочкой-выручалочкой как для офиса, так и для вечернего выхода.

"Нюдовые тени — это та база, без которой невозможно создать гармоничный образ", — отмечается на сайте бренда Bobbi Brown.

Именно сочетание яркости и мягкости сегодня создаёт самый современный макияж. Сочетать их помогает акцент на здоровье кожи. Тренд последних лет — сияние, будто изнутри, — снова на пике. И здесь визажисты рекомендуют уделить внимание уходу, ведь идеальное сияние начинается не с хайлайтера, а с качественного увлажнения. Тем не менее даже для завершённого образа стоит иметь в косметичке кремовый хайлайтер, который мягко отражает свет и делает кожу визуально свежей.

Цветные акценты для глаз

Тем, кто не готов к ярким губам, визажисты советуют сделать акцент на глаза. В этом сезоне вновь в моде насыщенные оттенки синего, бирюзового и мятного. Они придают образу дерзости, но при этом сохраняют элегантность. Лайнер Aqua Precision от Le Métier de Beauté и тени Robin's Egg из коллекции Iris Apfel стали фаворитами профессионалов.

Чтобы повторить тренд, достаточно провести одну чёткую линию вдоль верхнего века, добавить тушь и немного бронзера. Получится лёгкий, но выразительный макияж, который не требует часов перед зеркалом. Такой подход близок философии "макияжа без макияжа", где всё внимание уделяется естественности, но с акцентом на деталях.

"Голубой лайнер делает взгляд открытым и динамичным", — говорится в описании продукта Le Métier de Beauté.

Особое внимание стоит уделить уходу за ресницами и бровями. В холодное время года они также страдают от сухости, поэтому использование питательных масел или специальных сывороток становится обязательным. Это не просто косметическая мелочь — ухоженные брови и ресницы усиливают выразительность лица.

Чтобы образ был завершённым, важно помнить и о волосах. Холод, шапки и сухой воздух часто делают их ломкими. Помочь сохранить блеск и объём помогает правильный уход — особенно пилинг кожи головы, который очищает поры и стимулирует рост. Подробно об этом рассказывают специалисты в материале "Пилинг кожи головы помогает глубже очищать корни".

Популярные вопросы о зимнем макияже

1. Как выбрать оттенок яркой помады зимой?

Выбор зависит не только от цвета кожи, но и от общего настроения образа. Светлая кожа отлично сочетается с холодными розовыми и вишнёвыми тонами, а смуглая — с коралловыми и терракотовыми. Главное — не бояться экспериментов и помнить, что даже самый яркий цвет можно "успокоить" прозрачным блеском или лёгким контуром.

2. Что лучше: матовая или глянцевая текстура?

Матовая помада придаёт строгость и подходит для вечера, в то время как глянцевая — идеальный вариант на каждый день. Она визуально делает губы объёмнее и выглядит более свежо. Эксперты советуют чередовать текстуры в зависимости от случая, а не выбирать одну навсегда.

3. Сколько стоит косметика из новых коллекций?

Лимитированные помады MAC стоят от 2500 до 3200 рублей, блески Bobbi Brown — около 2800 рублей, лайнер Le Métier de Beauté — порядка 3500 рублей. Однако ценность таких коллекций не только в стоимости: они часто становятся коллекционными предметами, подчеркивающими вкус и чувство стиля.

Яркость как философия

Современный макияж — это язык самовыражения. Сегодня он перестал быть просто набором средств и стал частью личной идентичности. Яркие цвета больше не воспринимаются как вызов — они становятся способом подчеркнуть уверенность и индивидуальность.

Зима, вопреки стереотипам, не требует тусклости. Напротив, холодное солнце, снежные улицы и плотные ткани одежды прекрасно сочетаются с насыщенными оттенками губ и лёгким блеском кожи. Красота перестала быть синонимом сдержанности — теперь она о свободе выбора и смелости быть собой.

Каждая из коллекций, появившихся в январе, словно напоминает: мир красоты не стоит на месте. Он развивается вместе с настроением общества, где естественность и индивидуальность наконец нашли общий язык. И именно поэтому яркая помада, бирюзовый лайнер или сияющий хайлайтер — это не просто макияж, а маленький манифест уверенности, женственности и внутреннего света.