Ноги в колготках
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 4:42

Насыщенные носки выходят на первый план — сначала кажется спорно, потом не оторваться

Ещё недавно яркие колготки считались чем-то наивным и почти детским. Но зимой 2026 года именно эта деталь неожиданно вышла в центр внимания модной индустрии. Стилисты называют её самым эффектным и при этом доступным способом обновить образ без полной смены гардероба.

Возвращение цвета в эпоху усталости от минимализма

Последние годы мода держалась за спокойные оттенки и лаконичные силуэты. Чёрный, серый, бежевый и коричневый стали универсальной формулой зимнего стиля. Однако в сезоне 2026 года на фоне этой сдержанности появился новый акцент — насыщенный цвет на ногах.

Яркие колготки и заметные носки перестали быть эксцентричным жестом. В монохромных комплектах они работают как продуманная деталь, подчёркивающая целостность образа. Такой акцент выглядит не случайно, а осознанно, добавляя глубину и характер.

Главные оттенки сезона

Ключевые цвета — глубокие и благородные. Среди фаворитов бордовый, лесной зелёный, кобальтовый, горчичный и сливово-синий. Эти оттенки не кричат, а обогащают наряд, создавая баланс между выразительностью и элегантностью.

При этом стилисты советуют избегать неоновых и слишком ярких тонов — они могут перегрузить образ. В тренде плотные матовые колготки без активных узоров. Акцент делается на текстуре и цвете, а не на декоративности.

Носки как самостоятельный акцент

Ещё более смелый ход — заметные носки. В зимнем гардеробе 2026 года они не прячутся, а демонстрируются намеренно. Контрастные сочетания становятся частью стилистической игры: бордовые носки с чёрными слингбэками, светло-голубые — с коричневыми лоферами, яркие хлопковые — с юбкой или укороченными брюками.

На первый взгляд такие комбинации могут показаться спорными. Однако именно в этом и заключается их сила — в уверенности и намеренности.

Как носить тренд, чтобы он выглядел современно

Главное правило — умеренность. Если колготки или носки яркие, остальные элементы образа лучше оставить нейтральными. Юбка до колена, лаконичное платье, классические лоферы или минималистичные ботильоны создают фон, на котором цветовой акцент раскрывается максимально эффектно.

Важную роль играет длина брюк. В этом сезоне щиколотка часто остаётся открытой, чтобы носки стали частью композиции. Такой подход подходит вне зависимости от возраста и формата мероприятия — от офисного дресс-кода до более торжественных выходов.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

