Согласно информации из официального Telegram-канала, на подходах к Крымскому мосту нет пробок. Информация обновлена на момент 20:00 по Москве, подтверждая отсутствие затруднений в движении на обоих направлениях к досмотровым пунктам.
Ранее, в 17:00 по мск, со стороны Тамани было зарегистрировано 360 автомобилей в очереди. Однако к 19:00 по мск количество транспортных средств уменьшилось вдвое, достигнув отметки в 170 машин.
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В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция
Китай успешно интегрировал в свою энергетическую сеть самую большую солнечную электростанцию в мире, сообщает портал Electrek. Новый энергетический объект, расположенный недалеко от Урумчи — столицы Синьцзяна, занимает территорию в 13 354 гектара.
Lexus представил внедорожник GX с печью для пиццы и винным шкафом
Автомобильный бренд Lexus в партнёрстве с компанией Monogram, специализирующейся на бытовой технике, разработал уникальную версию внедорожника GX, оснащённую электрической печью для пиццы, имитирующей дровяную кирпичную печь.
Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренного употребления кофе для продления жизни, несмотря на распространенные мифы о его вреде для нервной системы.
В Токио установили, что употребление томатного сока снижает уровень "плохого" холестерина
Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.