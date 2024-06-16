Согласно информации из официального Telegram-канала, на подходах к Крымскому мосту нет пробок. Информация обновлена на момент 20:00 по Москве, подтверждая отсутствие затруднений в движении на обоих направлениях к досмотровым пунктам.

Ранее, в 17:00 по мск, со стороны Тамани было зарегистрировано 360 автомобилей в очереди. Однако к 19:00 по мск количество транспортных средств уменьшилось вдвое, достигнув отметки в 170 машин.

Фото: rosavtodor.gov.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)