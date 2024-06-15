Примерно 500 автомобилей застряли в пробках на подъезде к Крымскому мосту, согласно данным из оперативного Telegram-канала Крымского моста.
Из публикации следует, на подходе к мосту со стороны Тамани замечено около 270 транспортных средств, которые находились в пробке примерно один час.
Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны Керчи, где в очереди насчитывается около 196 автомобилей, с ожидаемым временем простоя также около часа.
Фото: Rosavtodor.ru/Росавтодор (Rosavtodor) (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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