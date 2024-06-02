Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:00

В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах

Портативный модульный мост ASTRA, инициированный Федеральным дорожным управлением Швейцарии, предназначен для минимизации пробок и повышения безопасности рабочих во время дорожных работ. Мост устанавливается над участками ремонта, позволяя транспорту проезжать без остановок.

Конструкция моста размером 257×7.5×4.6 метра собирается из модулей, доставляемых на грузовиках, и обеспечивает рабочее пространство в 100 метров под эстакадой. Дополнительные удобства включают защиту от погоды и возможность поднятия на 10 см для дальнейших работ.

Демонтаж моста требует значительных ресурсов: 16 грузовиков для транспортировки, три крана и две сборочные бригады, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Ufo Snake (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Китае представлена новинка: Toyota Crown Kluger на 7 тысяч долларов дешевле Highlander

В Китае представлена новинка: Toyota Crown Kluger на 7 тысяч долларов дешевле Highlander

Toyota Crown Kluger 2024, представленный в Китае, является улучшенной версией популярного Toyota Highlander. Этот новый кроссовер выделяется более привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже, чем у Highlander, и улучшенным оснащением.

Читать полностью
Туристы, в июне прилетевшие на Шри-Ланку, получили бесплатную визу

Туристы, в июне прилетевшие на Шри-Ланку, получили бесплатную визу

В июне туристы, прилетевшие на Шри-Ланку, рассказали в соцсетях о получении бесплатной визы по прилету, хотя льготный период официально закончился 31 мая. На сайте eVisa пока нет пояснений по этому поводу, только требование заполнить электронную визу до приезда.

Читать полностью

Общество

The Conversation: эксперты подтвердили, что метод

The Conversation: эксперты подтвердили, что метод "30-30-30" помогает в похудении

Метод "30-30-30", ставший популярным на платформе TikTok, предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения и выполнение 30-минутной аэробной тренировки средней или низкой интенсивности.

Читать полностью
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, ливне и граде в ближайшие часы

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, ливне и граде в ближайшие часы

В Москве ожидаются ливень, град и сильный ветер до 17 м/с.

Читать полностью

Новости