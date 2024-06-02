Портативный модульный мост ASTRA, инициированный Федеральным дорожным управлением Швейцарии, предназначен для минимизации пробок и повышения безопасности рабочих во время дорожных работ. Мост устанавливается над участками ремонта, позволяя транспорту проезжать без остановок.

Конструкция моста размером 257×7.5×4.6 метра собирается из модулей, доставляемых на грузовиках, и обеспечивает рабочее пространство в 100 метров под эстакадой. Дополнительные удобства включают защиту от погоды и возможность поднятия на 10 см для дальнейших работ.

Демонтаж моста требует значительных ресурсов: 16 грузовиков для транспортировки, три крана и две сборочные бригады, сообщает 4pda.

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