Залогом возрастающей привлекательности БРИКС считается уклон на сближение в пользу продвижения конструктивной и объединительной программы, отметил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
"Роль БРИКС как нового центра притяжения, как современной силы и площадки для обсуждения вопросов разумных и национально ориентированных государств, представляющих мировое большинство, становится все более значимой.
Для стран глобального юга и востока нацеленность на сближение в интересах продвижения конструктивной и объединительной программы служит залогом возрастающей привлекательности БРИКС", — отметил Рябков в своем обращении на форуме городов стран БРИКС+.
Рябков выделил, что в международной арене начинается новый период, увеличивается геополитический и экономический потенциал новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке, а также возрастает их способность играть самостоятельную роль в международной политике.
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