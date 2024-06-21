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Рябков считает БРИКС новой точкой притяжения
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:20

Рябков считает БРИКС новой точкой притяжения

Залогом возрастающей привлекательности БРИКС считается уклон на сближение в пользу продвижения конструктивной и объединительной программы, отметил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Роль БРИКС как нового центра притяжения, как современной силы и площадки для обсуждения вопросов разумных и национально ориентированных государств, представляющих мировое большинство, становится все более значимой.

Для стран глобального юга и востока нацеленность на сближение в интересах продвижения конструктивной и объединительной программы служит залогом возрастающей привлекательности БРИКС", — отметил Рябков в своем обращении на форуме городов стран БРИКС+.

Рябков выделил, что в международной арене начинается новый период, увеличивается геополитический и экономический потенциал новых центров влияния в Азии, Африке, Латинской Америке, а также возрастает их способность играть самостоятельную роль в международной политике.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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