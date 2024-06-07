Категория стран-партнеров будет добавлена в структуру БРИКС, ее подробности будут раскрыты, пообещал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в эфире Первого канала.



Лавров отметил, что планируется создать и внедрить новую категорию стран-партнеров.



Он подчеркнул, что данная категория должна быть подробно описана с учетом различных критериев и стран, которые могут претендовать на этот статус. Глава МИД добавил, что в настоящее время председатели БРИКС уделяют большое внимание тому, чтобы новые участники интегрировались в существующие рамки и традиции альянса.

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