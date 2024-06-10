Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Главы БРИКС согласовали совместное заявление
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:46

Главы БРИКС согласовали совместное заявление

Главные представители министерств иностранных дел стран-участниц БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде общее заявление, как передает информационное агентство РИА Новости по информации официальной представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

По словам официального представителя, на заседании в Нижнем Новгороде министры иностранных дел БРИКС достигли согласия по тексту совместного заявления.

Двухдневная встреча глав министерств иностранных дел стран-членов БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, при этом лидером российской делегации является глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Корабли РФ совершили деловой заход в египетский порт

Корабли РФ совершили деловой заход в египетский порт

Отряд флота России осуществил запланированный деловой визит в порт Александрия в Египте. 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится встреча с представителями верховного командования ВМС Египта, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читать полностью
В Совфеде назвали саммит по Украине

В Совфеде назвали саммит по Украине "бессмысленной тусовкой"

Низкий уровень представительства стран мира на конференции по Украине в Швейцарии превратит ее в "бессмысленное медиа-событие" против России, сообщил руководитель комитета Совета Федерации по международным вопросам Григорий Карасин в своем канале в Telegram.

Читать полностью

Общество

The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть

The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть

В публикации The Conversation физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, что комплексные упражнения, включающие в себя такие движения, как приседания, выпады, жим лежа и отжимания, позволяют задействовать сразу несколько суставов и групп мышц.

Читать полностью
В Москве доступно четвёртое поколение Mitsubishi Outlander по цене от 3 390 000 рублей

В Москве доступно четвёртое поколение Mitsubishi Outlander по цене от 3 390 000 рублей

Новое четвёртое поколение Mitsubishi Outlander появилось в продаже в России. Цены начинаются от 3 390 000 рублей за модель с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с., передним приводом и бесступенчатым вариатором.

Читать полностью

Новости