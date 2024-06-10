Главные представители министерств иностранных дел стран-участниц БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде общее заявление, как передает информационное агентство РИА Новости по информации официальной представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.



По словам официального представителя, на заседании в Нижнем Новгороде министры иностранных дел БРИКС достигли согласия по тексту совместного заявления.

Двухдневная встреча глав министерств иностранных дел стран-членов БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, при этом лидером российской делегации является глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)