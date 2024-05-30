Решение о расширении группы БРИКС должны принимать все участники этой организации, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.



"Что касается участия в группе БРИКС, то это решает коллектив. И принятие решения основывается на конкретных критериях, которые были установлены группой. Если группа примет решение о расширении членства на территории какого-то государства или оценит конкретную державу, то это будет решение группы", — отметил он в ходе информационного брифинга в ответ на вопрос о позиции Индии относительно желания ряда стран, включая Таиланд, присоединиться к БРИКС.



Ранее портал Thansettakij из Таиланда сообщил, что кабинет министров этой страны принял инициативу о вступлении Таиланда в альянс БРИКС.



Предполагается, что присоединение к группе БРИКС поможет увеличить влияние Таиланда на мировой арене и предоставит возможность стране принять участие в формировании нового мирового порядка.

Пресс-секретарь администрации премьер-министра Таиланда Чай Ватчаронг подчеркнул, что участие на 16-м саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года предоставит Таиланду "шанс ускорить процесс присоединения к группе".



Представитель МИД также отметил, что Индия с нетерпением ожидает возможности принять участие во встречах в рамках БРИКС в текущем году.



"Мы уже неоднократно подчеркивали, что для нас БРИКС представляет важную платформу, и мы с нетерпением ждем появления наших возможностей для участия во встречах, которые будут организованы Россией в рамках ее председательства в БРИКС в этом году", — отметил он.



С 1 января Россия стала председателем БРИКС на следующий год. Начало смены председательства встретилось с принятием новых членов в организацию — помимо Российской Федерации, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, в общества были включены Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.



После принятия всех новых членов состав БРИКС увеличился до 10 стран с общим населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемировой численности. На эти государства приходится более 40% мировой продукции нефти и около четверти международного экспорта товаров.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)