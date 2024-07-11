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БРИКС привлекает все больше сторонников
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БРИКС привлекает все больше сторонников

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что БРИКС выражает интересы государств из различных частей мира, таких как мировой юг и восток, и количество сторонников этого объединения постоянно увеличивается.

Путин подчеркнул, что БРИКС отражает интересы различных стран и их желания, а также поддержку со стороны различных регионов всего мира, причем количество этих сторонников значительно растет.

Президент выразил это мнение на Парламентском форуме БРИКС.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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