Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что БРИКС выражает интересы государств из различных частей мира, таких как мировой юг и восток, и количество сторонников этого объединения постоянно увеличивается.



Путин подчеркнул, что БРИКС отражает интересы различных стран и их желания, а также поддержку со стороны различных регионов всего мира, причем количество этих сторонников значительно растет.

Президент выразил это мнение на Парламентском форуме БРИКС.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)