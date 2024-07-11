Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что депутаты стран БРИКС внесут значительный вклад в развитие объединения и приложат усилия для сокращения напряженности в мировом обществе.



Путин выразил мнение, что как представители интересов своих народов и отражатели их политической и национальной воли, они остро ощущают реальные запросы, настроения и потребности многомиллионной, можно сказать, и миллиардной аудитории нашей планеты.



Он уверен, что они внесут существенный вклад в решение проблем социально-экономического развития стран БРИКС, в улучшение жизни наших народов.



Также они сделают все возможное для снижения международной напряженности, для формирования более справедливого, демократического, многополярного и многостороннего мирового порядка.



Слова президента России были произнесены на Х парламентском форуме БРИКС, когда он обратился к участникам мероприятия.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿