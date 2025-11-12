Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:37

Бывший борец с коррупцией из МВД получил 7 лет: у него нашли доллары, лодку и прицепы

Экс-полицейского из Екатеринбурга осудили на семь лет за посредничество во взятке в 30 миллионов рублей

Бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Евгений Мальцев получил семь лет лишения свободы. Суд признал его виновным в посредничестве во взятке. Как стало известно во время оглашения приговора, при обысках у экс-полицейского нашли автомобили, прицепы, лодку и валюту.

Что нашли у Мальцева

В ходе предварительного следствия правоохранители изъяли у Мальцева имущество, на которое был наложен арест:

  • два прицепа,

  • автомобиль,

  • маломерное судно,

  • 10 тысяч долларов США,

  • несколько сотен тысяч рублей.

Однако, вынося приговор, судья Верх-Исетского районного суда сняла арест с этих активов.

Суть уголовного дела

Мальцева уволили из органов в мае 2024 года после возбуждения дела о посредничестве во взятке. По версии следствия, он получил 30 миллионов рублей от заместителя директора строительной компании "Нартекс". Деньги предназначались для "помощи" в прохождении государственной экспертизы по проекту школы в Косулино.

Следствие утверждало, что Мальцев передал деньги своему знакомому Андрею Ларионову, а тот — бывшему силовику Сергею Кондрашину. Именно Кондрашин якобы должен был передать их чиновникам из свердловского "Управления государственной экспертизы". Однако, по одной из версий, деньги до адресатов так и не дошли и остались у Кондрашина, который имитировал "решение вопроса".

Репутация и прошлые дела

В силовых кругах Мальцева называли "грозой чиновников". Он курировал дела против высокопоставленных представителей региональной власти. Среди его разработок фигурировал бывший замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин, обвиняемый во взяточничестве. По неподтверждённым данным, Мальцев лично участвовал в его задержании.

Также он занимался расследованием уголовных дел против ряда экс-мэров и чиновников, многие из которых в итоге оказались за решёткой.

