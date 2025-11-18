Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:27

Подкуп следователя закончился арестом: как на Урале наказали экс-полицейского из Москвы

На Урале суд назначил экс-полицейскому из Москвы восемь лет лишения свободы — прокуратура

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось громкое дело: бывший московский полицейский Владимир Воловик признан виновным в попытке дать крупную взятку следователю.

Как развивались события?

Следствие установило, что Владимир Воловик, ранее работавший в следственном подразделении ОМВД Москвы, узнал о возбуждении уголовного дела в отношении своего бывшего сокурсника. Желая ему помочь, Воловик попытался договориться о смягчении обвинения.

Он предложил сотруднику правоохранительных органов провести экспертизу, которая могла бы облегчить положение обвиняемого, и передал за это 500 тысяч рублей.

Однако полицейский сразу сообщил о попытке подкупа коллегам, и передача денег проходила под контролем следствия. Воловика задержали с поличным.

Какое наказание назначил суд?

Бывшего полицейского признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ — дача взятки в крупном размере.

"Суд назначил Владимиру Воловику наказание в виде восьми лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере миллиона рублей", — уточнили в свердловской прокуратуре.

Переданные 500 тысяч рублей были изъяты и поступили в доход государства.

