Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:27

От топливной карты до миллиона штрафа: приговор экс-специалисту минАПК в Свердловской области

В Новоуральске экс-работник МинАПК получил 14 лет за взятки и коррупцию

Новоуральский горсуд (Свердловская область) вынес приговор экс-специалисту территориального отдела регионального минАПК, который был осужден за получение взяток и покровительство в течение девяти лет. Суд назначил ему 14 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры URA. RU.

Что именно сделал осужденный?

С 2014 года по сентябрь 2023 года осужденный, действуя вопреки интересам службы, получал от представителей поднадзорных ему организаций денежные средства. Он также использовал топливную карту, которая позволяла ему приобретать дизельное топливо для личного пользования. Общая сумма взятки составила 3,4 миллиона рублей.

Штраф и ограничения

Кроме того, суд наложил на осужденного штраф в размере 16,6 миллиона рублей и запретил работать в органах государственной власти в течение 10 лет. Весь размер полученной взятки также был взыскан в пользу государства. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

