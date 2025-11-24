От экранной пары "Беверли-Хиллз" до дружбы спустя десятилетия — что скрывает воссоединение легенд сериала

Брайан Остин Грин вновь встретился с Тиффани Тиссен, спустя почти три десятка лет после окончания их романтических отношений. Эти события стали предметом внимания поклонников, ведь их роман когда-то сопровождался съемками в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а теперь оба актёра оказались на одном публичном мероприятии впервые за долгие годы.

Возвращение в прошлое

С начала 1990-х годов прошло много времени, и за это время жизнь обоих актёров изменилась кардинально. Брайан, ставший известным не только благодаря ролям в кино и на телевидении, ранее был женат на Меган Фокс, с которой у него трое детей, а сейчас находится в браке с австралийской танцовщицей Шарной Берджесс. Тиффани Тиссен, в свою очередь, после разрыва с Брайаном построила собственную карьеру и семью, воспитывая дочь Харпер Ренн.

Их роман длился с 1992 по 1995 год, и за это время они не только встречались, но и вместе снимались в популярном молодежном сериале. Несмотря на длительное расставание, оба сохраняли "теплые дружеские отношения", о чем сам Брайан упомянул в одном из своих постов в 2021 году.

Воссоединение на благотворительном мероприятии

Накануне актеры появились вместе на концерте Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе. Мероприятие проходило в Hyde Lounge и было приурочено к сбору средств для Sandals Foundation — организации, оказывающей помощь пострадавшим от ураганов, в частности урагана "Мелисса", обрушившегося на Ямайку. Несмотря на присутствие фотокамер, Брайан и Тиффани решили не делиться совместными снимками, ограничившись личным общением. Тиссен же опубликовала в соцсетях фотографию с дочерью, а Остин Грин предпочёл молчание.

Причины разрыва

Съемки в "Беверли-Хиллз, 90210" оказали серьёзное влияние на их отношения. На момент присоединения Тиффани к проекту пара уже встречалась два года, но ревность Брайана к коллегам актрисы стала причиной напряжения.

"Я невероятно ревновал каждый раз, когда ей, черт возьми, приходилось работать с кем-то другим, потому что мы уже четыре года снимали это шоу", — сказал актёр Брайан Остин Грин.

Это чувство ревности сильно влияло на его восприятие работы Тиффани и их совместные отношения.

"Я брал Тиффани с собой на мероприятия, так что она всех знала, а потом вдруг начала сниматься в сексуальных сценах с людьми, которые были мне как семья и братья", — добавил он.

Тиффани, в свою очередь, позже озвучила свою точку зрения на ситуацию, не называя конкретного имени:

"Это определенно было напряженно и тяжело. Я действительно горжусь тем, что люди говорят о моей трудовой этике и о том, насколько я профессиональна", — отметила актриса Тиффани Тиссен.

