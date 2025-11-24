Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брайан Остин Грин
Брайан Остин Грин
© commons.wikimedia.org by vagueonthehow from Tadcaster, York, England is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:34

От экранной пары "Беверли-Хиллз" до дружбы спустя десятилетия — что скрывает воссоединение легенд сериала

Брайан Остин Грин и Тиффани Тиссен впервые за 30 лет встретились на сборе средств для Sandals Foundation в Лос-Анджелесе

Брайан Остин Грин вновь встретился с Тиффани Тиссен, спустя почти три десятка лет после окончания их романтических отношений. Эти события стали предметом внимания поклонников, ведь их роман когда-то сопровождался съемками в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а теперь оба актёра оказались на одном публичном мероприятии впервые за долгие годы.

Возвращение в прошлое

С начала 1990-х годов прошло много времени, и за это время жизнь обоих актёров изменилась кардинально. Брайан, ставший известным не только благодаря ролям в кино и на телевидении, ранее был женат на Меган Фокс, с которой у него трое детей, а сейчас находится в браке с австралийской танцовщицей Шарной Берджесс. Тиффани Тиссен, в свою очередь, после разрыва с Брайаном построила собственную карьеру и семью, воспитывая дочь Харпер Ренн.

Их роман длился с 1992 по 1995 год, и за это время они не только встречались, но и вместе снимались в популярном молодежном сериале. Несмотря на длительное расставание, оба сохраняли "теплые дружеские отношения", о чем сам Брайан упомянул в одном из своих постов в 2021 году.

Воссоединение на благотворительном мероприятии

Накануне актеры появились вместе на концерте Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе. Мероприятие проходило в Hyde Lounge и было приурочено к сбору средств для Sandals Foundation — организации, оказывающей помощь пострадавшим от ураганов, в частности урагана "Мелисса", обрушившегося на Ямайку. Несмотря на присутствие фотокамер, Брайан и Тиффани решили не делиться совместными снимками, ограничившись личным общением. Тиссен же опубликовала в соцсетях фотографию с дочерью, а Остин Грин предпочёл молчание.

Причины разрыва

Съемки в "Беверли-Хиллз, 90210" оказали серьёзное влияние на их отношения. На момент присоединения Тиффани к проекту пара уже встречалась два года, но ревность Брайана к коллегам актрисы стала причиной напряжения.

"Я невероятно ревновал каждый раз, когда ей, черт возьми, приходилось работать с кем-то другим, потому что мы уже четыре года снимали это шоу", — сказал актёр Брайан Остин Грин.

Это чувство ревности сильно влияло на его восприятие работы Тиффани и их совместные отношения.

"Я брал Тиффани с собой на мероприятия, так что она всех знала, а потом вдруг начала сниматься в сексуальных сценах с людьми, которые были мне как семья и братья", — добавил он.

Тиффани, в свою очередь, позже озвучила свою точку зрения на ситуацию, не называя конкретного имени:

"Это определенно было напряженно и тяжело. Я действительно горжусь тем, что люди говорят о моей трудовой этике и о том, насколько я профессиональна", — отметила актриса Тиффани Тиссен.

Советы шаг за шагом: как сохранить дружеские отношения с бывшими

  1. Поддерживайте уважительный контакт без излишней близости.

  2. Избегайте обсуждения прошлых конфликтов публично.

  3. Фокусируйтесь на общих интересах или мероприятиях, не связанных с личной жизнью.

  4. Поддерживайте границы — уважение к новым партнёрам важно.

  5. Учитесь радоваться успехам друг друга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ревность и постоянный контроль.

  • Последствие: разрыв и эмоциональное напряжение.

  • Альтернатива: открытое общение и доверие, совместное решение конфликтных ситуаций.

А что если…

Что если бы Брайан и Тиффани оставались вместе во время съемок? Возможно, напряжение было бы меньше, но карьера каждого могла пострадать. Современные актёры часто сталкиваются с выбором между личной жизнью и профессиональными обязательствами.

FAQ

Вопрос: как часто бывшие пары в Голливуде встречаются после расставания?
Ответ: это зависит от личных обстоятельств, но в публичной сфере такие встречи редки и часто привлекают внимание СМИ.

Вопрос: влияет ли участие в совместных проектах на личные отношения?
Ответ: да, профессиональные обязательства могут создавать напряжение, особенно если есть сцены с другим актёром, вызывающие ревность.

Вопрос: как сохранить уважение к бывшему партнёру и новой семье?
Ответ: важно поддерживать дистанцию, уважать личное пространство и избегать публичных комментариев о прошлом.

Мифы и правда

  • Миф: публичное воссоединение обязательно означает возобновление отношений.

  • Правда: часто это просто дружеская встреча и возможность поддержать благотворительные инициативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Актриса Мишель Пфайффер сказала, что почти весь следующий год планирует посвятить семье — интервью актрисы сегодня в 1:53
"Почти весь год в запасе": звезда Голливуда готовится к большому перерыву ради близких

Мишель Пфайффер неожиданно оказалась перед выбором: погружаться в новые проекты или отступить, чтобы проводить больше времени с близкими. Её решение стало личной вехой.

Читать полностью » Сериал сегодня в 0:50
Рекордный сериал страны: как детектив длиной в 7 648 дней завоевал сердца зрителей

Сериал "Тайны следствия" признан самым продолжительным детективом России, увлекая зрителей расследованиями и жизнью героев уже более двух десятилетий.

Читать полностью » Синтия Эриво защитила Ариану Гранде от нападения фаната на красной дорожке в Сингапуре — интервью Today 21.11.2025 в 23:59
Угроза за улыбкой: как Эриво обезопасила Ариану Гранде от опасного фаната

Синтия Эриво рассказала, как она защитила Ариану Гранде на красной дорожке, предотвратив опасное столкновение с фанатом.

Читать полностью » Ким Кардашьян сообщила о стрессовой реакции организма после выявления аневризмы — нейрохирург Кит Блэк 21.11.2025 в 22:59
Ким Кардашьян столкнулась с тайным врагом мозга: стресс оказался сильнее всего

Неожиданное медицинское обследование полностью изменило планы Ким Кардашьян и заставило её по-новому взглянуть на собственное здоровье. Узнайте, что стало причиной тревоги и как она с этим справилась.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон скрыли встречу с Паддингтоном от детей из-за возможного огорчения 21.11.2025 в 21:49
Любимый герой детей чуть не разрушил королевский вечер: что скрыли Кейт и Уильям от детей

Супружеская чета столкнулась с неожиданным сюрпризом на престижном концерте, и этот момент стал настолько личным, что его решили скрыть даже от детей.

Читать полностью » Кейт Миддлтон пропустила приём дипломатического корпуса в Виндзорском замке из-за участия в саммите в Лондоне – королевский двор 21.11.2025 в 20:49
Пропуск, который перевернул королевский протокол: чем на самом деле занималась Кейт

Кейт Миддлтон пропустила важный королевский приём в Виндзоре, чтобы участвовать в саммите и подготовке благотворительного концерта.

Читать полностью » В сети возникла теория, что за маской рэпера EsDeeKid скрывается Тимоте Шаламе — TikTok 21.11.2025 в 19:52
От детских баттлов до TikTok-хита: шокирующая версия о скрытой музыкальной карьере Шаламе

В сети разгорелись слухи, что таинственный рэпер EsDeeKid может быть Тимоте Шаламе, но подтверждений пока нет.

Читать полностью » Дети стали приоритетом Итана Хоука при разводе с Умой Турман в 2005 году — Los Angeles Times 21.11.2025 в 18:59
Развод с Умой Турман превратился в испытание всей семьи: откровения Итана Хоука

Итан Хоук впервые подробно рассказал о сложностях развода с Умой Турман и о том, как расставание повлияло на его детей и личную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с яйцом, сыром и кукурузой готовится за 20 минут — повар
Еда
Поджарка из свинины сочетается с рисом, картофельным пюре и гречкой — повар
Дом
Удаление ржавчины уксусом, содой и химическими средствами описали эксперты уборке
Авто и мото
Автопилот не всегда правильно распознаёт препятствия — эксперты Пермского Политеха
Наука
Инновационные гидрогели делают диагностику ЖКТ доступной пациентам — биоинженер Анна Крылова
Красота и здоровье
Питьевая вода поддерживает выносливость и снижает нагрузку на сердце — физиолог Ирина Лебедева
Туризм
Фаст-трек помогает при коротких пересадках, но он нужен не всегда
Садоводство
Комнатные растения страдают от сухого зимнего воздуха — ботаник Анна Лаврентьева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet