Женщина в кафе
Женщина в кафе
© commons.wikimedia.org by Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:37

Опьянел на ровном месте — и только один диагноз объяснил, что со мной происходит

Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham

Не все случаи "внезапного опьянения" связаны с алкоголем — иногда источник оказывается внутри организма. Учёные описали редкий синдром, при котором человек может чувствовать себя пьяным, хотя не пил. Виновником становится кишечная микрофлора, способная превращать пищу в этанол.

Что такое синдром автопивоварни и как он возникает

Речь идёт о синдроме автопивоварни (ABS), когда отдельные микробы в кишечнике расщепляют углеводы и запускают процессы ферментации, в результате которых образуется этанол. Затем он попадает в кровоток и может давать симптомы, похожие на алкогольное опьянение. В обычном пищеварении следовые количества спирта могут появляться у любого человека, но при ABS уровни способны быть заметно выше и вызывать выраженные проявления.

Состояние считается редким, однако исследователи отмечают, что его могут пропускать: мешают низкая осведомлённость, сложность подтверждения диагноза и социальная стигма. На практике это оборачивается тем, что человек годами живёт с непонятными эпизодами ухудшения самочувствия и сталкивается не только с медицинскими, но и с бытовыми и юридическими рисками.

Как учёные изучали "опьянение без алкоголя"

Команда из Mass General Brigham вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела исследование и опубликовала его 7 января в Nature Microbiology. Учёные сравнили кишечную микрофлору у 22 пациентов с диагнозом ABS, у 21 домашнего партнёра без этого состояния и у 22 здоровых участников контрольной группы.

Лабораторные тесты показали, что образцы кишечника, взятые у пациентов во время обострения, производили значительно больше этанола, чем образцы у партнёров и людей из контрольной группы. Такой результат важен не только для понимания механизма, но и как потенциальная основа для более удобной диагностики — например, через анализ образцов кала, без сложных процедур контроля уровня алкоголя в крови.

Какие микробы оказались в центре внимания

Ранее обсуждалось, что роль могут играть и дрожжи, и бактерии, но данных о конкретных "виновниках" не хватало. В новом анализе исследователи связали синдром с несколькими бактериальными видами, включая Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. У части пациентов во время обострений также фиксировали повышенные уровни ферментов, участвующих в путях ферментации.

Даже при таких находках точное определение причинных микроорганизмов у конкретного человека остаётся непростой задачей — микрофлора индивидуальна, а её активность меняется со временем и в зависимости от питания.

Фекальная трансплантация как возможный путь помощи

Отдельно исследователи описали случай пациента, у которого улучшение наступило после трансплантации фекальной микробиоты, когда другие подходы не дали стойкого результата. Периоды рецидивов и восстановления совпадали с наплывами определённых бактериальных штаммов и изменениями метаболической активности. После второй трансплантации с применением другого антибиотика пациент оставался без симптомов более 16 месяцев.

"Синдром автопивоварни — это неправильно понятое состояние с минимальным количеством тестов и лечения. Наше исследование демонстрирует потенциал фекальной трансплантации", — сказала старший автор Элизабет Хоманн, доктор медицины, из отделения инфекционных заболеваний Медицинского департамента Массачусетс Дженерал Бригам.

Сейчас команда продолжает работу: Элизабет Хоманн и коллеги из UC San Diego проводят отдельное исследование, где оценивают фекальную трансплантацию у восьми пациентов с ABS. В перспективе это может помочь людям быстрее получать понятный диагноз и более предсказуемую поддержку, а врачам — точнее отличать редкий синдром от других причин похожих симптомов.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

