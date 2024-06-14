В Российской Федерации резко вырос процент возмущённых граждан из-за покинувших российский рынок полюбившихся брендов. О произошедшем информирует газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проведённый анализ компании Б1.
Группа компаний Б1, которая является на сегодняшний день лидером рейтинга крупнейших и влиятельных консалтинговых и аудиторских организаций России по версии независимого рейтингового агентства RAEX, провела исследование на выявления мнений граждан страны об ушедших с рынка популярных брендов.
Согласно результатам, процент недовольных ушедшими брендами поднялся на 16% по сравнению с осенью прошлого года. Как сообщается, отныне доля возмущённых поднялась аж до 60%. Помимо этого, эксперты установили, что у граждан России появляется всё меньше желания приобретать продукцию отечественных производителей, и они больше склоняются к тому, чтобы найти на российском рынке какой-нибудь зарубежный аналог.
Эксперты организации, считающейся лидером в области аудита, налогообложения, права, стратегии, сделок и консультирования, объяснили причину снижения спроса. Скорее всего, спрос на отечественную продукцию упал в связи с тем, что российские предприниматели не хотят тратить денежные средства на рекламирование и в целом на какие-либо маркетинговые действия для расширения своего бизнеса. Помимо этого, они добавили, что россияне стараются найти знакомые и полюбившиеся бренды.
Фото: Flickr / Elvis Batiz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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