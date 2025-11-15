Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Котенок сфинкс
Котенок сфинкс
© commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:34

Хотел красивого кота — узнал, что эти 5 пород превращаются в финансовую ловушку для владельцев

Сфинкс нуждается в частых купаниях из-за проблем с кожей — ветеринары

Вы выбираете котёнка. Смотрите фотографии пород, читаете описания характера, умиляетесь внешности. Но никто не говорит вам главного: некоторые породы — это пожизненная статья расходов на ветеринаров. Не потому что они плохие, а потому что селекция сделала их красивыми, но больными.

Одни владельцы приходят раз в год на профилактику. Другие — каждый месяц с новой проблемой. И это не случайность. Это закономерность, связанная с генетикой породы.

1. Персидская кошка — красота, которая требует постоянного ухода и лечения

Персидские кошки — одна из самых популярных пород, но они требуют много внимания и часто имеют проблемы со здоровьем. Проблемы с глазами, дыханием, зубами, шерстью и почками — это не редкость для персов, а правило.

У этих кошек характерная плоская морда, которая приводит к укорочению носовых ходов. Это может привести к хроническим заболеваниям дыхательных путей, трудностям с дыханием и даже задыханию в жару. Инфекции верхних дыхательных путей у персов — частое явление, лечатся они долго и сложно.

Слёзы, которые текут по морде, оставляют коричневые следы, а кожа под глазами часто воспаляется. Протирать глаза нужно ежедневно, иначе могут начаться дерматиты.

Что делать:

  • Подготовьтесь к регулярным визитам к ветеринару.

  • Протирайте глаза и ухаживайте за шерстью.

  • Регулярно проверяйте почки и дыхательную систему.

2. Шотландская вислоухая — милые уши и больные суставы на всю жизнь

Шотландские вислоухие кошки — известны своими милыми ушками, но, к сожалению, они часто страдают от проблем с суставами. Эти проблемы вызваны геном, который отвечает не только за характерное положение ушей, но и за хрящи всего тела. У таких кошек часто диагностируют остеохондродисплазию — врождённую деформацию костей и хрящей.

По мере взросления котёнка у него начинают проявляться проблемы с суставами: хромота, скованность движений, болезненные ощущения при прикосновении к лапам. Прогрессирует это состояние с возрастом, и к старости многие вислоухие кошки начинают страдать от хромоты и ограниченной подвижности.

Лечения нет, но можно облегчить симптомы с помощью хондропротекторов, обезболивающих и физиотерапии.

Что делать:

  • Будьте готовы к тому, что со временем кошка может стать менее активной.

  • Заранее подготовьтесь к регулярным осмотрам и возможным медицинским процедурам для облегчения боли.

3. Британская короткошёрстная — склонность к ожирению и проблемам с сердцем

Британские короткошёрстные кошки — это "пухляки", которые могут столкнуться с проблемой лишнего веса. Эта порода генетически склонна к ожирению, они малоподвижны и обожают поесть. Из-за медленного обмена веществ британцы легко набирают вес, что влечёт за собой многие проблемы со здоровьем, включая диабет, заболевания суставов и сердечные заболевания.

У британцев также часто встречается гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание сердца, которое может развиваться бесшумно и привести к внезапным проблемам с дыханием. К тому же британцы склонны к образованию зубного камня, что требует регулярного профессионального ухода за зубами.

Что делать:

  • Контролировать вес с самого детства — правильное питание и регулярные физические нагрузки.

  • Чистить зубы кошке, чтобы избежать заболеваний зубов и ротовой полости.

4. Сфинкс — голая кожа, которая требует больше ухода, чем шерсть

Сфинксы — кошки с голой кожей, и, несмотря на отсутствие шерсти, они требуют немало внимания. Из-за того, что кожа не имеет шерстяного покрова, она выделяет жир, который не поглощается. Он скапливается на коже, забивает поры и вызывает воспаления. Поэтому сфинксы требуют частых купаний — минимум раз в неделю, чтобы избежать накопления жира на коже.

К тому же, из-за отсутствия шерсти, сфинксы сильно мерзнут и часто простужаются. Пониженная температура в квартире для них — серьёзный риск. Простуды и инфекции верхних дыхательных путей — частые проблемы у этой породы. Также многие сфинксы имеют проблемы с пищеварением, страдают от диареи или запоров.

Что делать:

  • Мыть сфинкса как минимум раз в неделю.

  • Обеспечьте ему тёплую среду, чтобы избежать заболеваний дыхательных путей.

  • Контролируйте питание и выбирайте подходящий корм.

5. Мейн-кун — крупная порода с крупными проблемами

Мейн-куны — одна из самых крупных пород кошек, и крупный размер часто приводит к проблемам с сердцем, суставами и почками. Это не просто большие кошки, но и кошки с большими рисками для здоровья.

Гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание сердца, часто встречается у мейн-кунов. Сердце увеличивается, его стенки утолщаются, и это может привести к дыхательной недостаточности или другим серьёзным осложнениям. К тому же крупные кошки часто страдают от дисплазии тазобедренных суставов — ещё одной генетической предрасположенности, которая может проявиться в возрасте 5-7 лет.

Мейн-куны также часто страдают от поликистоза почек — заболевания, при котором в почках образуются кисты, которые со временем замещают здоровую ткань, что может привести к почечной недостаточности.

Что делать:

  • Пройдите обследование на кардиомиопатию и дисплазию суставов.

  • Обеспечьте кошке сбалансированное питание и следите за её здоровьем.

Таблица: проблемы с породами и что с ними делать

Порода Основные проблемы Рекомендации
Персидская кошка Проблемы с глазами, дыханием, почками, шерстью Регулярные ветеринарные визиты, груминг, уход за глазами
Шотландская вислоухая Остеохондродисплазия, проблемы с суставами Обезболивающие, хондропротекторы, физиотерапия
Британская короткошёрстная Ожирение, проблемы с сердцем Контроль веса, профессиональная чистка зубов
Сфинкс Проблемы с кожей, пищеварением, простуды Частые купания, обогрев, контроль питания
Мейн-кун Проблемы с сердцем, суставами, почками Обследование сердца, дисплазия суставов, сбалансированное питание

Плюсы и минусы породных кошек

Плюсы:

  1. Прекрасный внешний вид, узнаваемость.

  2. Уникальные характерные черты, которые делают породу особенной.

  3. Большинство пород — отличные компаньоны и ласковые питомцы.

Минусы:

  1. Высокие затраты на ветеринарное обслуживание.

  2. Требуется постоянный уход и внимание.

  3. Многие породистые кошки страдают от генетических заболеваний.

Три интересных факта о кошках

  1. Генетика и здоровье: многие породы кошек были выведены для определённых характеристик, но часто эти характеристики связаны с генетическими заболеваниями, что делает их более уязвимыми к болезням.

  2. Селективное разведение: в некоторых случаях экстремальное разведение пород приводит к серьезным нарушениям здоровья. Например, у персидских кошек плоская морда выглядит мило, но приводит к проблемам с дыханием.

  3. Долговечность беспородных кошек: беспородные кошки, как правило, менее склонны к наследственным заболеваниям и живут дольше, чем многие породистые кошки.

Историческое значение: как селекция повлияла на здоровье породных кошек

Породы кошек, как и собак, начали активно развиваться в XIX веке, когда начались первые выставки животных. Селекция этих кошек направлялась исключительно на достижение эстетических целей — красивые формы, яркие особенности, привлекательный внешний вид. Однако на фоне этого часто игнорировались генетические аспекты, что привело к появлению пород, предрасположенных к различным заболеваниям.

До того, как появилась практика породного разведения, кошки в основном были беспородными и реже страдали от тех проблем, которые сейчас характерны для популярных пород. Однако их приверженность к определённым физическим характеристикам и тенденция к экстремальным чертам тела стали причиной того, что здоровье этих пород оставалось на втором плане.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки снижают уровень стресса на работе — исследование Рэндольфа Т. Баркера сегодня в 1:15
Собаки уменьшают тревожность: как они помогают справляться с эмоциональными нагрузками

Ветеринар рассказал, как собаки помогают развивать ключевые профессиональные навыки и улучшают качество жизни.

Читать полностью » Лабрадоры и золотистые ретриверы признаны самыми ласковыми породами — ветеринары сегодня в 0:25
Беру пуделя и лабрадора — как они изменили мой день и моё представление о собаках

Эксперт рассказал, какие породы собак признаны самыми ласковыми и как выбрать питомца, который будет идеален для вашей семьи.

Читать полностью » Правила борьбы с запахами в доме, если питомец страдает от проблем с ЖКТ или мочевыделительной системой вчера в 23:18
Не знаете, что делать с запахом в квартире? Я нашёл эффективные решения для чистоты и свежести

Как избавиться от неприятных запахов в квартире, если у вас есть домашний питомец? Простые советы и эффективные средства помогут вернуть свежесть в дом.

Читать полностью » В 2025 году россияне стали активнее покупать умные игрушки для домашних питомцев вчера в 22:42
Увеличила активность моего питомца с помощью умного мячика — результат вас удивит

В 2025 году россияне начали чаще покупать умные игрушки для своих питомцев. Какие девайсы пользуются наибольшим спросом и как это влияет на рынок?

Читать полностью » Собака реагирует на кухонные звуки и связывает их с едо вчера в 21:12
Мой холодильник открылся — собака уже здесь: я поняла секрет её реакции

Почему собака приходит на кухню раньше, чем появляется запах? Разбираем, как обоняние, слух и память помогают ей понимать, что готовится что-то вкусное.

Читать полностью » Topetmou: имя кошки формирует её поведение вчера в 20:12
Имя кошки изменило её поведение — я не ожидала такого эффекта

Вот как правильно выбрать имя для кошки и научить питомца уверенно откликаться на него с помощью мягких методов обучения и положительного подкрепления.

Читать полностью » Собака компенсирует разлуку обнюхиванием вещей хозяина вчера в 19:33
Поведение питомца объяснило мне, как сильно он скучает — и вот что я упускала

Как понять, скучает ли собака, пока вы вне дома? Разбираем 5 ключевых признаков, причины поведения и способы снизить тревогу питомца.

Читать полностью » Кошка предупреждает малышей о недопустимом поведении шипением вчера в 18:11
Такое поведение матери-кошки ошеломило меня — котята реагировали мгновенно

Мама-кошка воспитывает котят удивительными, а порой странными способами. Разбираем 3 основных метода, их пользу и влияние на развитие малышей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свиная корейка запекается в фольге при 180°C и сохраняет сочность — повар
Авто и мото
Повышенный расход масла можно уменьшить с помощью чистки системы вентиляции картера — моторист Степанцов
Наука
Исследование показало глубокие корни морфологии современных пород — Карли Амин
Садоводство
Листья замии образовали корни через три месяца, рассказали ботаниками
Авто и мото
Расход незамерзайки в межсезонье растёт из-за колебаний температуры — эксперты автоиндустрии
Дом
Как защитить квартиру от запахов чужой еды и табачного дыма: советы по вентиляции и герметизации
Красота и здоровье
Врач Марианна Джикия: хруст пальцами может привести к травмам суставов из-за гипермобильности
Садоводство
Подкормка клубники в ноябре улучшает урожай и укрепляет корни — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet