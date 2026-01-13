Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в джинсах
Девушка в джинсах
© freepik.com by fxquadro is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:46

Подъём по лестнице резко “сбивает” дыхание: где норма, а где уже тревожный сигнал

Одышку при подъёме является нормальной реакцией нагрузки — врач Полгирс

Подъём по лестнице иногда превращается в маленький стресс-тест: пару пролётов — и дыхание заметно учащается. Причём это случается и у молодых, и у взрослых, даже если в целом вы чувствуете себя нормально. Важно понимать, где проходит граница между обычной реакцией организма и сигналом, что стоит присмотреться к здоровью. Об этом сообщает HuffPost.

Почему лестница "тяжелее", чем кажется

Лестница нагружает тело сильнее, чем прогулка по ровной поверхности: вы не просто идёте вперёд, а поднимаете вес собственного тела вверх, подключая крупные мышцы ног и корпуса. Поэтому сердцу и лёгким приходится работать активнее — организму требуется больше кислорода, а дыхание ускоряется.

"Запыхаться после подъёма по лестнице — это "то, что мы называем нормальной физиологической реакцией", — сказала доктор Кэтрин Полгирс, врач по семейной медицине и спортивной медицине из Университета здравоохранения Луисвилля. "Потому что у вас возросла нагрузка на организм, увеличилась работа — у вас увеличился спрос на кислород и потребности в вентиляционной вентиляции".

На выраженность одышки влияет контекст. Если вы взбежали наверх, несёте тяжёлую сумку или поднимаетесь очень быстро, "запыхаться" легче. А вот спокойный темп и привычка к нагрузке обычно делают ощущения мягче.

Когда стоит насторожиться и поговорить с врачом

Ключевой ориентир — изменения. Если одышка стала новой проблемой, начала возникать чаще или заметно усилилась по сравнению с тем, как было раньше, лучше обсудить это со специалистом. В материале отмечается, что ряд состояний может усиливать одышку: например, сердечная недостаточность, ожирение, хронические заболевания лёгких, курение, ХОБЛ и даже анемия.

Ещё один понятный маркер — время восстановления. Нормально, если дыхание остаётся учащённым недолго и вы быстро "приходите в себя", но если оно держится повышенным дольше трёх минут или долго не нормализуется, это выглядит более тревожно. Отдельного внимания требуют сопутствующие симптомы — боль в груди, головная боль, изменения зрения: такие сочетания лучше не игнорировать.

Как сделать подъём по лестнице легче

Если серьёзных ограничений по здоровью нет, самый простой способ — чаще давать телу похожую нагрузку. Организм адаптируется к тому, что вы делаете регулярно: мышцы становятся сильнее, движения — экономичнее, а сердечно-сосудистая система лучше справляется с усилием.

Подход полезнее строить постепенно: не превращать лестницу в марафон и не "доказывать" себе что-то через перегрузку. Дополнительно помогают базовые силовые упражнения для ног — например, приседания и выпады — и любая умеренная активность, которую реально поддерживать: прогулки, работа во дворе, садоводство. Со временем это обычно отражается и на лестнице — вы поднимаетесь увереннее и с меньшей усталостью.

В итоге одышка на ступенях чаще всего объясняется обычной физиологией: лестница требует больше усилий, чем кажется. Но если ощущения изменились, затягиваются или сопровождаются неприятными симптомами, лучше воспринимать это как повод для внимательного разговора с врачом и разумной корректировки нагрузки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Засыпать лучше всего при температуре 21°C — сомнолог Кудинов сегодня в 17:34
Сон превращается в пытку из-за одной цифры: вот такой должна быть температура в спальне

Сомнолог Павел Кудинов рассказал NewsInfo какая температура в спальне считается оптимальной для качественного сна.

Читать полностью » Ежедневные 30 минут дневного света зимой улучшили настроение – SciencePost сегодня в 17:16
Дом тянет, улица спасает: зимняя привычка, которая незаметно решает больше половины проблем

Зимой нехватка света влияет на настроение и энергию сильнее, чем кажется. Научные данные объясняют, зачем выходить на улицу и как делать это без давления.

Читать полностью » Тренировка увеличивает кровоток мозга и облегчает удержание фокуса - ynetGlobal сегодня в 5:43
Внимание перестало переключаться: одна привычка без лекарств дала неожиданный эффект

Вы когда-нибудь задумывались, как физическая активность влияет на концентрацию? Узнайте, какие упражнения помогут улучшить внимание и снизить отвлечения раз и навсегда!

Читать полностью » Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine сегодня в 1:20
Сон должен лечить, но этой ночью сердце борется за выживание — виновата незаметная деталь

Жаркие ночи могут усиливать нагрузку на сердце пожилых людей. Учёные выяснили, какая температура в спальне помогает организму действительно восстановиться.

Читать полностью » Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова вчера в 20:18
Зимой мы особенно уязвимы: как дефицит витамина D может вызвать постоянную усталость

Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха, может быть признаком дефицита витамина D, анемии или гормональных нарушений.

Читать полностью » Отказ от соли поможет ускорить снижение веса — диетолог Белоусова вчера в 16:46
Похудение после новогодних столов: этот продукт стоит временно вычеркнуть из меню

Диетолог Анна Белоусова рассказала NewsInfo, как быстро снизить вес после новогодних праздников без жестких диет.

Читать полностью » Базовый гардероб упрощает сборку стильных комплектов — стилисты вчера в 16:46
Смотрю на женщин в транспорте и сразу понимаю — кто стильный: дело не в брендах

Стильный образ не требует брендов и сложных приёмов. Разбираем простые правила, которые помогают выглядеть собранно и гармонично каждый день.

Читать полностью » Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок вчера в 14:09
Витамины зимой становятся лотереей: внешний вид продуктов не гарантирует реальную пользу

Иммунолог объяснил, почему зимой чаще не хватает витаминов даже при "здоровом" рационе, и назвал элементы, которые проседают в первую очередь.

Читать полностью »

Новости
Еда
В салате брокколи рубят мелко для равномерной заправки - TheKitchn
Питомцы
Собаки распознали названия игрушек после подслушивания — Шани Дрор
Дом
Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce
Наука
Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS
Авто и мото
Аккумулятор быстро разряжается из-за скрытых утечек тока — автоэксперт
Туризм
Турист оценил 4 дня в Шерегеше в 88 500 рублей
Садоводство
Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод
Дом
Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet